Audi A4 Avant 2.0 TFSI g-tron S tronic – Proč mě plyn zklamal. Trochu

Život s elektromobily i plug-in hybridy je pořád plný nepříjemných omezení. Mizerný dojezd, dlouhé nabíjení, u plug-in hybridů se musíte autu přizpůsobit, aby bylo úsporné, jinak budete na palubním počítači vídat čísla jako v jakémkoliv jiném benzíňáku. Nikdo zatím nevymyslel nic lepšího než silný vznětový motor – dáte plnou nádrž a pak svištíte po německém autobahnu za spotřebu, na kterou se s hybridem dostanete jen při splnění X podmínek a poloviční rychlostí. A když se vám do nádrže vejde té nafty hodně, uvidí vás u pumpy třeba až ve Francii.

A proto jsem si CNG docela oblíbil. Čerpaček je u nás už docela dost (aktuálně zhruba sto čtyřicet), jasně, natankovat plnou zemního plynu zabere o chvilku delší dobu, a když je někdo před vámi, tak si holt počkáte (většinou bývá k dispozici jenom jeden stojan). Občas vás taky nepustí do podzemní garáže, to jsou ale maličkosti. Když kilo zemního plynu přijde v průměru na 25 Kč a při čtyřkilové spotřebě na sto kilometrů vás jeden kilometr vyjde zhruba na kačku, tak nad tím určitě mávnete rukou. A vzhledem k tomu, že u plyňáku samozřejmě zůstává ještě klasická nádrž na benzin, pohybovaly se dojezdy modelů na CNG klidně i nad tisícovkou kilometrů. Ano, pohybovaly. A kvůli tomuhle minulému času mě Audi A4 Avant g-tron zklamalo. Trošičku.

Měl by stát vzorem

Interiéry audin se už roky skoro automaticky chválí, znáte to, dokonalé zpracování, perfektní plasty… Uvnitř testovaného g-tronu jsem ale opravdu byl výjimečně spokojený, až nadšený, přitom však tak nějak obyčejně. Pokusím se vysvětlit.

Minimalistický základ opřený o kvalitní plasty samozřejmě nechybí, dekor použitý v konkrétním testovaném případě nepůsobí zbytečně honosně, přeplácaně. Ostatně, jako celá přístrojová deska – velice jednoduchá, naprosto přehledná, na přístrojovém štítu klasické budíky, displej uprostřed skoro menší než můj mobil, ovládání ventilace už nemůže být názornější… Tohle by se mělo kopírovat!

Tedy žádné zbytečnosti, textilní čalounění… Takové příjemné služební auto. Jenže, kluci a holky, tento příjemný, nijak přehnaně vybavený a vlastně docela obyčejný služebák přijde v testované verzi Design minimálně na 1.268.900 Kč, konkrétní kousek pak s pár příplatky navrch pak stojí přesně 1.417.900 Kč. Nechtěl bych se někoho dotknout, ale úplně jsem si nepřipadal jako v autě za skoro jeden a půl milionu.

Takto vysokou cenovku bych už vůbec netipoval při pohledu zvenčí, v modré metalíze je Audi A4 Avant nenápadnosti král. Mám rád decentní design, neokázalý, ale tady jde o něco jiného. Fakt jeden a půl milionu? Za celkem tuctový modrý kombík?

Uvnitř je pak na poměry střední třídy už bohužel tradičně míň místa, za to však Audi A4 Avant moc nemůže. Psali jsme to několikrát – zatímco prémiové značky si stále zachovávají (jak dlouho ještě budou?) vžitou posloupnost modelů střední, vyšší střední a luxusní, konkurence v podstatě houfně nic většího než D segment nenabízí. A tak nám déčka kynou. A4 kynout nemůže, protože má nad sebou A6. Kombík střední třídy od Audi tedy pořád měří na délku rozumných 4,7 metru, uvnitř je však místa podobně jako v Golfu Variant. Na podprůměr se musíte připravit i v zavazadlovém prostoru, který v základu poskytne jenom 415 litrů. Devadesátilitrový úbytek proti ostatním avantům má na svědomí čtveřice tlakových nádob (ocel nahradila uhlíková a skelná vlákna, jsou tak o 56 % lehčí), do g-tronu napěchujete maximálně devatenáct kilo plynu.

Výše zmíněných 415 litrů vypadá blbě maximálně na papíře (vzhledem k tomu, že jde o kombík střední třídy), krásně pravidelný tvar a třeba i nízko položená nakládací hrana jsou však důležitější než čísílka. To bych spíš obrečel chybějící náhradní kolo, místo pod podlahou zabraly skoro bezezbytku bomby. Nedávno jsem po letech píchnul a s tou lepicí sadou a kompresůrkem je to strašná piplačka. Jsem tedy mimořádně nepraktický, ale i tak, rezerva prostě musí být!