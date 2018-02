BMW 220i Gran Tourer – Pro sportování i rodinu

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Když v roce 2014 BMW uvedlo na trh MPV 2 Active Tourer a rok na to jeho prodlouženou verzi 2 Gran Tourer, mnozí fanoušci značky se křižovali a zoufali nad tím, co to v Mnichově zase vymysleli. Po pár letech na trhu je však zřejmé, že se tahle dvojka etablovala a je o n i v době klesající popularity MPV zájem. Na svém kontě má už 380.000 prodaných kusů (70 % z toho Active Tourer), z nichž 80 % si koupili zákazníci, kteří jsou pro značku noví. Letos přijde na trh modernizovaná verze, než se tak však stane, vyzkoušeli jsme dosavadní 2 Gran Tourer s benzinovým čtyřválcem 20i (141 kW).

Gran Tourer jsme totiž zatím pokaždé testovali s naftovým motorem pod kapotou, a to konkrétně čtyřválcem 18d s výkonem 110 kW. Nyní vyzkoušený benzinový motor se prodává s obchodním označením 20i, nabízí 141 kW a je tak vůbec nejvýkonnějším agregátem v české nabídce tohoto modelu. A zároveň je to jedno z nejvýkonnějších středně velkých MPV, výkonově dvojce stačí leda tak Opel Zafira s 1.6 Turbo (147 kW) nebo VW Touran s 1.8 TSI (132 kW). Naopak zážehová nabídka takového Renaultu Grand Scénic díky novému čtyřválci 1.3 TCe vrcholí na 120 kW, zatímco u Fordu Grand C-Max jen na 110 kW (1.5 EcoBoost).

Nevypadá vůbec špatně!

Silné motory ostatně k BMW tak nějak patří, stejně jako sportovní výraz. Gran Tourer asi nikdo nebude považovat za nejhezčí auto z Mnichova, po letech zvykání ale musím uznat, že má svůj styl. Vizáž vysokého kombi vlastně nevypadá vůbec špatně, zvlášť když auto okořeníte „M paketem“ (respektive modelem M Sport) jako v případě testovaného kousku.

Výměnou za 144.300 korun vedle výbavy navíc dostanete charakteristický přední nárazník, upravené ledvinky s chromovaným orámováním a širšími černými příčkami, specifické prahové lišty nebo chromované koncovky výfuku. To pak má Gran Tourer šmrnc jako málokteré MPV, zvlášť v kombinaci módní bílé karoserie ozdobené černými detaily, jakými jsou střešní ližiny nebo orámování oken, které jsou rovněž součástí verze M Sport.

Na sportovní strunu hraje varianta M Sport také uvnitř. Vynikající přední sportovní sedadla mají nastavitelný sedák a slušné boční vedení, a tak jsou pohodlné a zároveň perfektně podrží v zatáčkách. Na můj vkus by ale mohly být širší, bočnice lze sice podle potřeby nafouknout, v oblasti stehen ale sedačky trochu tlačí. Líbí se nám i nízký posaz, který skoro až evokuje běžné osobní vozy.

Slova chvály také opět máme na tlustý „eMkový“ volant, díky němuž si táta od rodiny může v takovém sedmimístném dostavníku připadat jak v nějakém sporťáku. Masivní věnec čalouněný jemňounkou kůží se zkrátka perfektně drží, jednoduchý tříramenný volant navíc vypadá prostě skvěle. Když si pak připlatíte 4.056 korun, dostanete k němu i řadicí páčky.

Z hlediska materiálů pak dvojka možná není to nejlepší, co dnes BMW nabízí (přece jen je znát, že se jedná o jeden z nejlevnějších modelů v nabídce), v rámci segmentu je na tom ale vůz stále skvěle. Naopak v praktičnosti Gran Tourer na konkurenci poněkud ztrácí.

Výhled ven omezují A sloupky, jsou sice rozdělené, kvůli zachování tuhosti karoserie jsou ale hodně masivní, což zhoršuje výhled do boků. Řidiče navíc poněkud omezuje masivní středový tunel, jinak skvělé ovládání trochu kazí „utopené“ ovladače klimatizace, které před volicí pákou nejsou úplně po ruce. A proti jiným středně velkým MPV je dvojka uvnitř přece jen užší. Vliv má na to na poměry MPV úzká karoserie (šířka 1.800 mm).

BMW 2 Gran Tourer – srovnání rozměrů s konkurenty Model BMW 2 GT Opel Zafira Renault Grand Scénic Volkswagen Touran Délka (mm) 4556 4666 4643 4527 Šířka (mm) 1800 1884 1866 1829 Výška (mm) 1608 1660 1660 1674 Rozvor (mm) 2780 2760 2804 2786

Také prostor před koleny je na zadních sedadlech spíše průměrný, nad hlavou je ale místa dost. Navíc je díky vysoko umístěnému sedáku posaz celkem pohodlný, praktičnost navíc zvyšuje posuvná lavice s nastavitelným sklonem opěradla. To třetí řada sedadel dodávaná za příplatek 21.398 korun je ryze nouzová záležitost, vhodná jen pro malé děti. Místa je tu málo, pro vytvoření prostoru pro kolena musíte druhou řadu posunout hodně dopředu, navíc se tu sedí velice nízko.

Jen o kritice praktičnosti to ale není. Výhodou jsou rozměrné kapsy ve dveřích, také do těch zadních se vejde 1,5litrová láhev, potěší i gumové úchyty v zadní části předních sedadel. A navíc BMW za příplatek nabízí také další praktické detaily, které byste od rodinného auta očekávali. Na mysli máme síť oddělující kufr od kabiny (+5.148,-), sklopné stolky pro zadní sedadla (+6.786,-) nebo třeba sklopné sedadlo spolujezdce (+5.138 Kč) pro případ nutnosti převozu dlouhých předmětů.

Co se týče zavazadelníku, tak v sedmimístné konfiguraci se dočkáte jen minimálního prostoru, vyjádřeného objemem 145 litrů. Když však třetí řadu sklopíte (ručně, druhá se sklápí elektricky tlačítkem), dostanete už slušný objem 560 litrů. Po sklopení druhé řady pak vznikne obří prostor s objemem 1.820 litrů. Musíte však počítat s tím, že ložná plocha není úplně rovná. Výhodou je ale nízká nákladová hrana nebo praktické prvky na uchycení zavazadel, ať už gumové pásky nebo háčky na nákupní tašky.

