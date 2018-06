BMW 750i xDrive vs. Lexus LS 500 AWD – Gentlemani ve sportovním

Seznam kapitol Úvod, pořizovací náklady Desgin, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Svět velkých luxusních automobilů už není tak jednoduchý jako kdysi. Kdo chtěl dříve sportovnost, sáhl po BMW 7, kdo nejvyšší možnou úroveň komfortu, pro toho tu byl Mercedes-Benz S nebo třeba Lexus LS, to když jste místo německé klasiky raději volili japonskou alternativu. Jenže v dnešní době se rozdíly mezi těmito auty zúžily, BMW 7 už sází více na pohodlí, zatímco Lexus LS zdůrazňuje svoji sportovnost. Jak si stojí ve vzájemném srovnání?

Zjistíme to u benzinových variant. Hybridní Lexus LS 500h ve srovnání s Audi A8 v některých ohledech poněkud zklamal, a tak se konvenční zážehová verze LS 500 bude snažit tomuto modelu zachránit reputaci. Její 3,4litrový šestiválec poskytuje 310 kW, čemuž u BMW 7 odpovídá 4,4litrový osmiválec se 330 kW (model 750i).

Budeme tak sledovat rozdíly mezi motory s různým počtem válců a jejich spolupráci s různými automatickými převodovkami. Jestliže BMW využívá osvědčený osmikvalt, v útrobách Lexusu najdeme nově vyvinutý desetistupňový automat. V obou případech jsou ale poháněná všechna kola, protentokrát nám vyšla i stejná barevná kombinace obou zkoušených aut, v modrém laku s bílým interiérem. Souboj luxusních sedanů se sportovním stylem tak může začít!

Cenou láká Lexus

A hned v otázce ceny se ukazuje první rozdíl mezi oběma modely. Lexus LS se ukazuje jako ten levnější, LS 500 AWD v základním stupni Elegance přijde na 2,9 milionu korun, zatímco za BMW 750i xDrive zaplatíte minimálně 3.077.000 korun.

Můžete sice argumentovat tím, že v BMW dostanete dva válce navíc, jenže Lexus je větší auto. V dnešní generaci LS už je nabízena jediná délka, na více než 5,2 metru dlouhý sedan tak výchozí sedmička s délkou pod 5,1 metru ztrácí, což blíže popíšeme v hodnocení interiéru. Příplatek za natažení bavoráku přitom není nízký, za verzi Long dlouhou 5,2 metru dáte navíc 180.700 korun, 750Li xDrive tedy vyjde na 3.257.700 korun.

Ani užší výbava není důvod nižší cenovky Lexusu. LS sice postrádá ovládání gesty, které ale možná stejně nevyužijete, zato má už v základu ventilované přední sedačky, které naopak v praxi za horkého léta oceníte, stejně jako čtyřzónovou automatickou klimatizaci – sedmička má standardně „jen“ dvouzónovou.

Pořizovací náklady BMW 750i xDrive Lexus LS 500 AWD ZÁKLADNÍ CENA Verze 750i xDrive/330 kW LS 500 AWD/310 kW Základní cena [Kč] 3.077.000 2.900.000 STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Airbagy 6 8 Bezklíčové odemykání [Kč] S S Automatické dovírání dveří [Kč] 18.434 S Elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí [Kč] S S Head-up displej [Kč] S - Hudební systém 12 reproduktorů 12 reproduktorů Kožené čalounění [Kč] S S Klimatizace dvouzónová automatická čtyřzónová automatická Kola 18" hliníková 20" hliníková Metalíza [Kč] 29.796 40.000 Mlhová světla vpředu [Kč] S S Navigace [Kč] S S Ovládání gesty [Kč] S - Parkovací senzory [Kč] S S Světlomety diodové diodové Sledování mrtvého úhlu [Kč] S S Tempomat [Kč] adaptivní adaptivní Vyhřívaná/ventilovaná sedadla vpředu [Kč] S/23.036 S/S SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 81.411/10.206 80.853/14.820 Přední nárazník [Kč] 21.042 15.763 Čelní sklo [Kč] 28.145 20.616 Brzdové destičky přední [Kč] 9.788 4.654 Mřížka v masce chladiče [Kč] 2.429 27.690 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100 000 km [Kč] zdarma 95.469 *Ceny náhradních dílů jsou udávány včetně DPH, servisní prohlídky bez DPH ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 2/3/12 3/3/12

Na druhou stranu má 7-Series už v základu head-up displej. To při zájmu o tento prvek v Lexusu musíte sáhnout až po verzi Prestige za 3,3 milionu korun. Právě to je nevýhoda LS, které podobně jako jiné japonské vozy má pevně stanovené stupně výbavy, jež prakticky nelze rozšířit podle své osobní volby – kromě individualizace čalounění či laku karoserie. To v BMW si navolíte přesně to, co chcete, jen si musíte dávat pozor, zda to není prvek vázaný na jinou výbavu. Navíc je jeho nabídka příplatkové výbavy mnohem širší - noční vidění, laserové světlomety nebo dálkové zaparkování pomocí klíčku byste v katalogu LS hledali marně. I to je důvod, proč cenu konkrétních exemplářů z testu dělil více než milion – 750i xDrive doslova nabušená výbavou až po strop přišla na bezmála 4,4 milionu korun…

Co se pak týče servisních nákladů, v případě ceny náhradních dílů je výhodnější Lexus. U sledovaných komponentů nabízí až na výjimky (rozměrná maska chladiče LS logicky stojí násobně víc než ledvinky 7-Series) nižší cenovku než BMW. Jenže servisní prohlídky jsou zase výhodou mnichovského sedanu. Pravidelné prohlídky do pěti let, respektive najetí 100.000 kilometrů, jsou zdarma, za běžnou údržbu (doplnění oleje, výměna palivového a vzduchového filtru, výměna svíček nebo brzdové kapaliny) po tuto dobu neplatíte u sedmičky taky nic. Naopak u LS pravidelné prohlídky do 100.000 km přijdou na tučných pětadevadesát tisíc.