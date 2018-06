BMW X2 xDrive25d vs. Jaguar E-Pace D180 – Baby nebude sedět v koutě

Seznam kapitol Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Nabídka různých SUV a crossoverů v minulých letech rostla všemi směry, přičemž nejnovějším trendem je expanze malých a kompaktních modelů. To platí hlavně pro prémiové značky, BMW tak letos nabídlo crossover X2, zatímco Jaguar přišel s SUV E-Pace. A tak když se nám tahle „baby“ dvojice sešla v redakční garáži, rozhodli jsme jí postavit proti sobě.

V obou případech se jedná o úplné novinky v nabídce těchto výrobců. Jestliže pro Jaguar je to teprve druhý takový model (zanedlouho na český trh dorazí ještě elektrický crossover I-Pace), BMW už jen vyplňuje poslední volné mezery v portfoliu. Vždyť X2 už je šestý člen rodiny X mnichovské značky (a ještě letos dorazí sedmý, X7), přičemž navzdory svému označení je nejmenší z této rodiny. S délkou 4.360 mm a rozvorem 2.670 mm je totiž kratší než dobře známá X1 (4.439 mm, 2.670 mm), s níž sdílí svoji platformu.

Obě auta nám do testu dorazila s naftovým motorem pod kapotou, kombinovaným s pohonem všech kol a automatickou převodovkou. V případě BMW jde o nejsilnější turbodiesel v nabídce X2, xDrive25d o výkonu 170 kW, zatímco v případě Jaguaru o dvoulitr D180 se 132 kW. Ano, výkonově srovnatelné motory to nejsou, vzájemně by byl blíže mnichovský čtyřválec xDrive20d (140 kW), respektive britské biturbo D240 se 177 kW, a tak tento rozdíl budeme brát v hodnocení motorů v úvahu.

Více výkonu za méně peněz

Když se ale podíváte do ceníku, zjistíte, že k sobě zkoušené motory mají přece jenom blízko. Testovanému Jaguaru E-Pace D180 totiž cenově odpovídá právě BMW X2 xDrive25d. Jaguar není zrovna nejlevnější, testovaný agregát vyjde v základu na 1.160.753 Kč, zatímco mnohem výkonnější zkoušené BMW je dokonce o něco levnější, stojí 1.151.700 korun.

Srovnání podobně výkonných verzí pak výrazný cenový rozdíl mezi Jaguarem a BMW vyjeví v celé své síle. X2 xDrive20d (140 kW) je totiž s cenovkou 1.107.500 korun o nějakých 53.000 korun levnější než E-Pace D180, což je i na poměry prémiových značek dost. E-Pace D240 (177 kW) za 1.451.516 Kč dokonce o 300.000 korun než základní X2 xDrive25d (170 kW), to je ale způsobeno hlavně jeho širší výbavou. D240 totiž dostanete až u vyššího stupně E-Pace S, zatímco D180 už v základní verzi.

Pořizovací náklady BMW X2 Jaguar E-Pace BMW X2 Jaguar E-Pace ZÁKLADNÍ CENA Motor xDrive25d/170 kW D240/177 kW xDrive20d/140 kW D180/132 kW Stupeň výbavy/cena [Kč] Sériové provedení/1.151.700 E-Pace S/1.451.516 Sériové provedení/1.107.500 E-Pace/1.160.753 STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Airbagy 6 6 6 6 Elektricky ovládaná/vyhřívaná zrcátka [Kč] S/S S/S S/S 14.410 Elektricky nastavitelná přední sedadla [Kč] 25.740 S 25.740 10.952 Dešťový/světelný senzor [Kč] S/S S/S S/S S/S Kožené čalounění [Kč] 45.786 S 45.786 65.630 Klimatizace manuální automatická manuální automatická Kola 17" z lehkých slitin 18" z lehkých slitin 17" z lehkých slitin 17" z lehkých slitin Kožený volant [Kč] S S S S Metalíza [Kč] 18.980 24.477 18.980 24.477 Mlhová světla vpředu [Kč] S - S - Navigace [Kč] 34.944 S 34.944 21.158 Parkovací senzory vpředu/vzadu [Kč] 21.684 S/S 21.684 S/S Světlomety [Kč] halogenové diodové halogenové diodové Rezervní kolo [Kč] 2.444 6.638 2.444 6.638 Tempomat [Kč] 7.592 S 7.592 S Vyhřívaná sedadla vpředu [Kč] 8.944 10.952 8.944 10.952 CELKEM s příplatky[Kč] 1.317.814 1.493.583 1.273.614 1.314.970

SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 39.706/7.239 IMPORTÉR NEDODAL Přední nárazník [Kč] 15.896 IMPORTÉR NEDODAL Přední blatník [Kč] 7.725 IMPORTÉR NEDODAL Čelní sklo [Kč] 18.410 IMPORTÉR NEDODAL Brzdové destičky přední [Kč] 5.513 IMPORTÉR NEDODAL Mřížka v masce chladiče [Kč] 1.287 IMPORTÉR NEDODAL Přední/zadní tlumič [Kč] 5.029/8.610 IMPORTÉR NEDODAL Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100 000 km [Kč] zdarma IMPORTÉR NEDODAL ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 2/3/12 3/3/6 Prodloužená záruka [Kč] 5/200.000 km -

Když pak srovnáme základní výbavy, zjistíme, že E-Pace svoji vyšší cenu kompenzuje bohatší výbavou. V základu už nabízí diodové světlomety, tempomat, parkovací senzory vpředu i vzadu se zpětnou kamerou nebo automatickou klimatizaci (BMW má jen manuální). Jak ale ukazuje přiložená tabulka, i po připočtení vybrané přítlakové výbavy je cenově atraktivnější stále BMW. A je to i tím, že řada jeho příplatků je levnější než u Jaguaru.