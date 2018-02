Citroën C3 Aircross vs. Honda Jazz – Exotičtí kříženci

Seznam kapitol Cena, výbava Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Sešli se nám dva hodně exotické kousky - Honda Jazz, která se na evropských trzích nabízí od roku 2014, ale už závěrem loňského roku prošla modernizací. Je to vlastně malé MPV, jež by mělo nad tradičními hatchbacky vyčnívat především vnitřním prostorem.

Proti japonské novince stojí jedno z nejextravagantnějších aut současnosti – crossover Citroën C3 Aircross, jakýsi duchovní nástupce modelu C4 Cactus. Z něj udělala francouzská automobilka hatchback (nebo to alespoň tvrdí), zkrátka proto, že by v nabídce měla dva modely velmi podobného střihu.

Proč že jsou exotičtí? Honda hlavně pro své MPV ražení, Citroën pak pro svůj „ulítnutý“ design, na který prostě nejde nemít názor. Japonského drobečka s rodinnými ambicemi jsme otestovali se zážehovou patnáctistovkou o výkonu 96 kW párující se s CVT, což je po modernizaci nový vrchol motorové palety. Naopak v útrobách „nakopnuté“ C3 nalezneme dvanáctistovku PureTech vyladěnou na 81 kilowattů v kombinaci se šestistupňovým automatem.

Hledáte-li moderní vůz pro malou rodinu a na parkovišti vám nevadí trocha pozornosti, určitě by tyto dva kousky měli patřit na váš seznam adeptů. Který však uspokojí lépe po stránce praktičnosti a jízdních vlastností?

Dražší, ale v plné palbě

Dobrá zpráva na úvod - obě auta lze pořídit za málo. Bavíme se samozřejmě o základních motorizacích a faktu, že se při výbavě spokojíte jen s tím nejnutnějším. V takovém případě se totiž s oběma vozy dostanete pod 340 tisíc. Zaměříme-li se na testované pohonné jednotky, zjistíme následující: silnější dvanáctistovka PureTech v Citroënu je k mání od druhého výbavového stupně Feel za 389.900 korun.

V obou případech se bavíme o akčních cenovkách, které automobilky aktuálně nabízí. U Hondy dostanete cenové zvýhodnění 20.000 korun napříč celou paletou Jazzů (u absolutního základu je to dokonce 40.000 Kč), slevička na C3 Aircross se pak liší v závislosti na dané motorizaci, pohybuje se od dvaceti do padesáti tisíc. Námi testovaná specifikace si vysloužila zvýhodnění 30.000 Kč, dalších 10.000 Kč vám Citroën odečte, pokud novinku vyměníte za starý vůz.

Pořizovací náklady Honda Jazz Citroën C3 Aircross ZÁKLADNÍ CENA Motor 1.5 i-VTEC CVT (96 kW) 1.2 PureTech EAT6 (81 kW) Stupeň výbavy/cena [Kč] Dynamic/479.900 Feel/424.900 STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Airbagy 6 6 Centrální zamykání s dálkovým o. [Kč] S S Elektricky ovládaná okna vpředu/vzadu [Kč] S/S S/7.500 Elektricky ovládaná/vyhřívaná zrcátka [Kč] S/S S/S Klimatizace [Kč] manuální manuální Kola 16" z lehkých slitin 16" hliníková Metalíza [Kč] 12.900 13.500 Mlhová světla [Kč] S 4.500 Palubní počítač [Kč] S S Parkovací senzory vpředu/vzadu [Kč] S Paket Parkování 2 (25.000) Rádio [Kč] S S Rezervní kolo [Kč] - 3.500 Navigace [Kč] S 18.000 Tempomat [Kč] S S Volant kožený [Kč] S S Vyhřívání sedadel vpředu [Kč] S Paket Zima (12.000) SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 7.498/7.832 10.286/4.919 Přední/zadní nárazník [Kč] 12.404/17.169 13.023/11.817 Přední blatník [Kč] 4.505 5.213 Čelní sklo [Kč] 10.975 9.242 Brzdové destičky přední + výměna [Kč] 2.177 3.163+720 Přední/zadní tlumiče [Kč] 8.250/8.250 6.486/6.486 Hodinová sazba v servisu [Kč] 815 720 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100.000 km [Kč] 23.639 13.708 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 3/3/12 3/3/12 Prodloužená záruka 8 let 5 let/150.000 km

Vraťme se k Hondě, konkrétně k 1,5litrové atmosféře, která se na rozdíl od Citroënu páruje výhradně s nejvyšším výbavovým stupněm Dynamic. To sice znamená vyšší pořizovací cenovku (od 459.900 korun), ale zároveň fakt, že drtivou většinu často žádaných příplatkových položek dostanete ve standardu. Prozrazuje to pohled do naší tradiční tabulky. S Citroënem si musíte připlatit třeba za mlhovky (4.500 Kč), parkovací senzory vpředu a vzadu, které jsou dostupné jen s paketem Parkování za nemalých 25.000 Kč, ale třeba i paket Zima s vyhříváním sedaček za dalších 12.000 Kč. To vše je u Hondy již v ceně, při volbě japonského produktu si lze vlastně připlatit jen za metalický lak, jenž stojí 12.900 Kč. Francouzi si za barvu účtují o 600 korun více.

Podtrženo sečteno hraje ceníková politika do karet spíše japonskému výrobci. Zvláště zohledníme-li fakt, že i v nejvyšší výbavě Shine (se kterou jsme C3 Aircross testovali) si za celou řadu věcí musíte připlácet. Zatímco cenovka s nejvyšší výbavou se u Jazzu už v podstatě nemění, ta Citroënu může vyskákat o další desítky tisíc.

Jak si obě auta vedou v porovnání servisních nákladů? V tomto ohledu jde o vyrovnané soupeře. Díly jako čelní sklo či přední blatník stojí zhruba stejně, jednou hraje cena ve prospěch Hondy, podruhé zase Citroënu. Jinde už se položky značně rozchází. Zatímco přední světlomet Jazzu přijde na 7.498 Kč, v případě C3 Aircross je to o necelé tři tisíce korun více. Když ale budete chtít vyměnit zadní nárazník, hraje servisní politika ve prospěch Francouze o více než pět tisíc korun! Záruky vcelku vyrovnanou situaci nerozlousknou, u obou exemplářů jsou totiž totožné.