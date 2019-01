Cupra Ateca vs. Škoda Kodiaq RS – Když se SUV pokoušejí sportovat

Seznam kapitol Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Nebojte, taky jsem googloval, na odborný výraz pro protimluv jsem si samozřejmě nevzpomněl. Je to tedy oxymóron. Že ale SUV a sportovní vlastnosti jdou velmi proti sobě, to víme všichni i bez vyhledávače.

A některými klíčovými vlastnostmi proti sobě jdou i testovaná SUV, tedy Cupra Ateca a Škoda Kodiaq RS. V prvé řadě jsou to motory – dvoulitrové TSI s výkonem 221 kW vs. sice stejně objemný, ovšem naftový a dvojitě přeplňovaný čtyřválec o výkonu 176 kW v mladoboleslavském SUV. Pak tady máme velice rozdílnou délku – zatímco cupra nedosáhne ani na 4,4 metru, Kodiaq RS se natáhne bez milimetříku až na 4,7 metru. A z toho vyplývá i možnost sedmimístné konfigurace a z ní zase šance na ojedinělý rekord na Nürburgringu. Titul nejrychlejšího sedmimístného SUV na severní smyčce, to má prostě zvuk! K tomu se ještě podrobně dostaneme, tím myslím ten zvuk.

Na druhé straně však obě SUV spojuje podobná koncernová technika a hlavně cena, vždyť v základu cupru a škodovku dělí jenom deset tisíc (levnější je Kodiaq RS, zaplatíte minimálně 1.189.900 Kč). A v prvé řadě samozřejmě fakt, že se snaží vzbudit sportovní asociace. Seat dokonce atecou uvedl svou novou značku Cupra, Škoda sice u Kodiaqu použila tradiční označení RS, poprvé ovšem s červeným detailem u písmenek. Rozdílů jsem si tedy vědom, i tak jsem se však nakonec rozhodl pro tradiční srovnávací test včetně známkovací tabulky. Alespoň se nám rozdíly a zaměření těchto rychlejších SUV ve společné konfrontaci hezky a názorně vyjeví.

Ruku v ruce

A máme tady další společný rys. Nejenže se cupra s Kodiaqem RS prakticky shodnou základní cenovkou (ateca přijde na 1.199.000 Kč, u škodovky ušetříte deset tisíc), velice podobné jsou i základní výbavy. A nutno dodat, že jde o víc než solidní nálož prvků, chybělo by mi asi jenom vyhřívání sedaček (tedy v případě Cupry Atecy, Kodiaq RS je má standardně) nebo elektrické páté dveře (u španělského SUV za 13.200 Kč, u mladoboleslavského za deset). To jsou ale opravdu miniaturní rozdíly, které vás při rozhodování cupra vs. Kodiaq RS asi těžko ovlivní. Já byl nadšený z toho, že většinu jízdních asistentů obě SUV schovávají do příplatkové výbavy, připlácí se dokonce i za adaptivní tempomat. Báječné, úžasné. Jenom se bojím, že tato svoboda volby nám dlouho nevydrží, když Euro NCAP každého pomocníka nadšeně bodíkuje. Trochu odbočím, ale naše dlouhodobé éčko nemá kromě varování před srážkou a slepým úhlem vlastně vůbec nic, a to je vždycky balzám. Čím dál nadšenější jsem ze starého dobrého normálního tempomatu – stačí se „jenom“ soustředit, předvídat a jízda nemůže být plynulejší.

Pořizovací náklady Cupra Ateca Škoda Kodiaq RS ZÁKLADNÍ CENA Motor a stupeň výbavy 1.199.000 Kč (2.0 TSI/221 kW DSG 4Drive 1.189.900 Kč (2.0 Bi-TDI/ 176 kW DSG 4x4) STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Litá kola [Kč] S (devatenáctipalcová) S Adaptivní tlumiče [Kč] S S Automatická dvouzónová klimatizace [Kč] S S Digitální přístrojový štít [Kč] S S Vyhřívaná a elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka [Kč] S S Full LED přední světlomety [Kč] S S Kolení airbag řidiče [Kč] S S Navigace [Kč] S S Parkovací kamera [Kč] S S Tempomat [Kč] S S Vyhřívané přední sedačky [Kč] 11.900 (paket Winter) S Elektrické ovládání pátých dveří [Kč] 13.200 10.000 Panoramatické střešní okno [Kč] 22.900 32.000 Tažné zařízení [Kč] 21.500 14.500 SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 24.941/11.277 18.675/9133 Přední/zadní nárazník [Kč] 10.335/9968 13.509/- Přední blatník [Kč] 5090 7544 Čelní sklo [Kč] 12.173 6496 Brzdové destičky přední + výměna [Kč] 10.854 + 845 3718 + 669 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100.000 km [Kč] 21.818 31.600 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 5 (nebo 100.000 km)/3/12 2/3/12 Prodloužená záruka 5 let (nebo 100.000 km) S 2000 Kč

Konec odbočky, zpět k SUV rychlíkům. Vyhledávanou položkou výbavy by jistě mohlo být tažné zařízení. Znovu je o něco levnější škodovka, u ní vám stačí 14.500 Kč, cupra je o sedm tisíc dražší. Na kouli utáhne víc Kodiaq RS (u brzděného přívěsu 2500 vs. 2100 kg cupry), ale pozor! Pokud byste chtěli být jako Sabine a na ringu trhat sedmimístné SUV rekordy, utáhnete už jenom 1750 kg… Jo a za sedmimístnou konfiguraci se připlácí patnáct tisíc.

Cupra Ateca si stejně jako ostatní seaty (omlouvám se, ale na samostatnost cupry jsem si ještě nezvykl) polepšila stran záruky, která je nově bez příplatku pětiletá se stotisícovým kilometrovým omezením. Škodovka nabízí už delší dobu totožné podmínky za symbolické dvě tisícovky.