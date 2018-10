Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST-Line – Sportovní. Nebo spíš sportovní vzhledem

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Když nepočítáme americké modely Maverick a Explorer, které se svého času dovážely také do Evropy, je Kuga prvním ryze evropským SUV od Fordu. První generace vozu to však neměla zrovna jednoduché. Pouze dva motory v nabídce, když ten zážehový v podobě přeplňovaného pětiválce pocházel od Volva, vznětový byl zase původně dílem PSA. Aby Ford kupující k pořízení Kugy motivoval, vyráběl ji alternativně také s pohonem všech kol. Jiný ford v té době „čtyřkolku“ nenabízel, ačkoliv by ji klidně mít mohl. První kuga ve výrobě nakonec vydržela pouhé čtyři roky, když poslední auta vyjela koncem roku 2012.

Na obou březích Atlantiku

Původní auto bylo také ryze evropskou záležitostí. U druhého vydání, které se vyrábí od roku 2013 a před dvěma lety prodělalo modernizaci, Ford kugu povýšil, takže je nabízena na obou stranách Atlantiku, samozřejmě v přiměřeně upravené podobě. Základní rysy však původní Kugu kopírují, což ale bylo více patrné u verze před modernizací než u té současné.

Že se vůz nabízí také v USA, dokazuje celkově mohutnější vzezření. A také výrazná maska chladiče, která na první pohled odlišuje modernizovanou verzi, nabízenou od roku 2016. Do té doby měl vůz masku podobnou minulé generaci focusu, z níž tato kuga technicky vychází. S délkou 4531 mm je však druhá generace delší o pouhých 88 mm. V případě testované výbavy ST-Line si ale musíte přidat ještě dalších 10 mm délky kvůli mírně odlišně řešenému přednímu nárazníku.

+

ST-Line pak rozeznáte od zbytku modelové řady podle masky chladiče, jejíž horizontálně vedená žebra jsou vyvedena v černé barvě. Nižší specifikace, konkrétně Titanium a Trend, mají masku chladiče stříbrnou. Nejlépe vybavená Kuga Vignale má masku sice také s převahou černé, avšak nepoužívá horizontální žebrování, ovšem mnohem jemnější, připomínající vzdáleně včelí plástve.

ST-Line je sice nejsportovnější kugou, zároveň ale také jedinou, která má ve standardu střešní podélníky, lidově zvané hagusy. Jde o prvek typický pro karosářské verze kombi, který velmi usnadňuje montáž příčníků („zahrádky“). Jen dodejme, že maximální zatížení střechy má hodnotu 75 kg. ST-Line dostalo dále 18palcová kola z lehké slitiny s pneumatikami 235/50. Volitelně lze mít rovněž devatenáctky s pneumatikami 235/40. Obě nižší výbavy Titanium a Trend mají 17palcová kola.

Testovaný vůz se prodává v základu za 783.990 korun, což není úplně málo. Do jisté míry to však vyvažuje vcelku bohatá výbava, do níž patří třeba dvouzonová samočinná klimatizace (pouze základní Trend má poloautomatickou) nebo rozhraní Ford SYNC. V testované ST-Line je standardem verze SYNC 3. Kromě toho, že ji lze ovládat hlasovými povely v češtině, nechybí samozřejmě navigace či podpora funkce Applink, Apple CarPlay či Android Auto.

Přesto zbyl ještě nějaký prostor na příplatky. Z nich zmíníme „sadu Winter“ za 12.300 korun zahrnující vyhřívaný volant, vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů čelního skla a vyhřívaná přední sedadla. Posledně jmenovaný prvek je standardem pouze u Vignale.

Snad aby bylo ještě více zvýrazněno sportovní vzezření výbavy ST-Line, měl zkoušený vůz navíc sadu premium ST-Line. Její součástí je velký zadní spoiler pátých dveří, zadní tónovaná skla a bi-xenonové světlomety s natáčením. Právě tato osvětlovací technika je vrcholem u kugy. Dnes tolik populární hlavní světlomety diodového typu kuga nenabízí. Na druhou stranu, možná je to i dobře.

Při noční jízdě s tímto vozem vybaveným bi-xenony si totiž patrně nebudete stěžovat na výkon zejména tlumených světlometů, který je vzato velmi dobrý. Ono ty LED nejsou všemocné. Jejich světelný výkon totiž dost závisí na počtu zdrojů světla, což je zejména u levnějších aut nižších tříd trochu problém. A myslet si, že dvě malé diody v jednom světlometu osvítí silnici lépe než xenonová výbojka, je trochu naivní…