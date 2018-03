Jaguar XF Sportbrake 25t – Je dobře, že praktická kočka setrvala!

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Kombíky jsou čistě evropská záležitost, jejichž obliba navíc v době SUV přece jen klesá – mnozí zájemci o ně raději zvolí právě SUV. Není tak divu, že když si chcete koupit kombi vyšší střední třídy, máte poměrně omezený výběr – konkrétně Audi A6 Avant, BMW 5 Touring, Jaguar XF Sportbrake, Mercedes-Benz E kombi a Volvo V90. Přitom stačilo málo a Jaguar už tu nemusel být.

Před příchodem druhé generace XF se totiž hovořilo o tom, že už dorazí výhradně ve formě sedanu, spekulovalo se o tom, že místo kombíku dá Jaguar přednost SUV. Nakonec to ale dopadlo jinak a i XF Sportbrake se dočkalo nástupce. A jak jsme zjistili za volantem benzinové verze 25t, je to jedině dobře! Tenhle kombík totiž dokáže nadchnout.

Elegantní atlet

A nemluvíme tu jen o vzhledu, protože XF Sportbrake bezesporu patří mezi nejlépe a nejsportovněji vypadající kombíky na trhu. Dynamicky laděná příď s mohutnou tlamou chladiče a světlomety s grafikou denního svícení tvořící písmeno J je možná prakticky stejná jako u menšího sedanu XE a jen evoluce předchozí generace, při pohledu na auto vám to ale vlastně vůbec vadit nebude. Vypadá to fantasticky! Stále elegantní a přitom nabroušené jak nabušený sportovec.

Také záď se podařilo do celku pohledně zakomponovat, designéři v čele s Ianem Callumem nijak neexperimentovali a využili podobnou siluetu jako u předchůdce. To ve výsledku znamená zajímavý kompromis mezi dynamickým vzhledem a praktičností – XF Sportbrake nemá nehezký hrb na zádi a zároveň si uchovává slušný zavazadelník – objem 565 litrů je víceméně stejně jako u konkurence. Jen kvůli tomu nízkému zadnímu oknu počítejte s omezeným výhledem vzad a ta zadní světla bych já osobně změnil, stejně jako u sedanu. Jsou moc velká a v celku nepůsobí moc elegantně, u takového F-Pacu se povedly rozhodně lépe. Ty dva kulaté laufy ale za to stojí!

V mezigeneračním srovnání pak zaujme informace, že s délkou 4.955 mm je aktuální kombík neobvykle kratší než předchůdce, a to o šest milimetrů. Rozvor náprav se však natáhl mimořádně, oproti minulé generaci o 51 mm na 2.960 mm, což je stejně jako u aktuálního sedanu. S výškou 1.496 mm je mimochodem o 39 mm vyšší než sedan, proti němuž se liší i standardně dodávaným pneumatickým odpružením zadní nápravy udržujícím světlou výšku bez ohledu na zatížení.

Prostorný a luxusní

Právě díky nataženému rozvoru je uvnitř dostatek prostoru, na zadních sedadlech máte před koleny rozhodně větší rezervu než v takovém BMW 5 Touring. Dostatek místa je i nad hlavou, se svými 182 centimetry mám rezervu asi čtyř centimetrů, naopak ve výši loktů je Jaguar ve srovnání s BMW užší. Potěší i dostatečně dlouhé sedáky dobře podpírající stehna, hlavně při vystupování ale počítejte s vysokým prahem, který tento proces značně ztěžuje.

Sedačky potěší i vpředu, byť myslí spíše na komfort při dlouhých přesunech než na pevnou oporu v prudce projetém oblouku. Nechápeme však, proč jejich vyhřívání musí posádka pouštět přes obrazovku multimediálního systému a ne konvenčním tlačítkem jako jinde. Při čekání na start systému budete za prochladlých rán hodně nadávat. Pěkně se však drží volant, jehož věnec je potažený jemňounkou kůží. Právě materiály v XF stojí opravdu zato, jsou na vysoké úrovni a ne jako u XE či F-Pace, v nichž dokážou zklamat.

I zpracování kvitujeme, dojem tak jen trochu kazí příplatkový digitální přístrojový štít. Móda těchto displejů se rozmohla napříč automobilovým světem, přičemž v luxusních autech ve finále působí lacině, zvlášť když z přístrojového panelu divně civí obdélník 12,3“ TFT displeje jako v XF. To by ho nešlo nějak elegantně orámovat jako třeba u 5-Series? A ani to rozlišení není nijak zázračné... Kolem a kolem tak musím konstatovat, že výchozí analogové přístroje jsou rozhodně lepší, elegantnější volbou, a to přestože zobrazení mapy v přístrojovém štítě nebo zvýraznění aktuální rychlosti na rychloměru se může někdy hodit.

Já osobně bych si ještě odpustil tu barevnou kombinaci kabiny testovaného kousku. Tmavě dřevěná dýha, oranžovohnědé sedačky a hliníkový dekor na mě působily poněkud přeplácaně. To už je ale věc osobního vkusu, kterou lze navíc vyřešit jednoduše – objednáním jiné barevní specifikace.

Z hlediska ergonomie si pak budete zvykat na pro Jaguary dnes typický otočný volič automatické převodovky. Vypadá to dobře a vyjetí kolečka po nastartování je hodně efektní, v praxi se ale ukazují spíše nevýhody. Otáčet pořád sem a tam při parkování není moc přehledné, navíc i při nutnosti rychlé změny směru jízdy (při otáčení se) se musíte hodně soustředit a stejně budete řešit, zda jste si tam vlastně nenechali neutrál.

Naopak rozměrná obrazovka multimediálního systému s úhlopříčkou 10,2“ je pěkně po ruce, dnešní trend je ale mít ji výše, aby při jízdě byla lépe na očích. A navíc by systém mohl reagovat rychleji, v sofistikovanosti jsou němečtí soupeři rozhodně na vyšší úrovni.

Ocenit však musíme zavazadlový prostor. Již zmíněný objem 565 litrů možná mezi velkými kombíky nijak nevybočuje z řady, je to ale o 15 litrů více než u předchůdce. Velikost nahání hlavně délkou a výškou, mezi podběhy je naopak spíše užší. Dostanete však pravidelné tvary, rovnou ložnou plochu po sklopení zadních sedadel bez schodu nebo prostor pro příplatkové rezervní kolo pod podlahou. Potěší i síťky na drobnosti po stranách, háčky na nákupní tašky, ližiny na podlaze (ty za příplatek 4.432 korun) nebo zadní sedačky sklopné v poměru 40:20:40.