Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 S – Sportovec to není, ale jinak je skvělý

Jeep Grand Cherokee je už neochvějnou součástí nabídky amerického specialisty na terénní auta a SUV, ostatně jeho první generace debutovala už na začátku devadesátých let. Dnes se prodává jeho čtvrté provedení, které je na trhu už dlouhých sedm let. Nová generace je ale zatím v nedohlednu, a tak Jeep pořád láká ke stávajícímu provedení.

Na začátku roku se rozhodl oživit zájem o Grand Cherokee nově uvedenou verzí S, která chce sázet na sportovní styl. Zda jde jen o agresivnější vizáž, nebo i sportovní vlastnosti, jsme zjišťovali za volantem exempláře s turbodieselem 3.0 V6 o výkonu 184 kW.

Ten ve zkoušeném výbavovém stupni S pořídíte za 1.755.600 korun, což je možná na první pohled dost. Jenže konkurence v dané kategorii stojí obdobně, výbava Jeepu je navíc doslova vyčerpávající. Za tuto částku totiž dostanete navigaci, vyhřívání volantu i sedadel vpředu a vzadu nebo sedadla částečně čalouněná kůží. Není tedy divu, že je Grand Cherokee druhým nejprodávanějším Jeepem na českém trhu.

Drsný Američan

Na první pohled byste Grand Cherokeemu asi tolik let nehádali, respektive na jeho nadčasovém designu se těžko odhaduje, zda je to horká novinka, nebo dílo z devadesátých let. Jednoduchý design jen lehce uhlazené cihly, který na aerodynamiku věru moc nemyslí, se nám ale líbí. Tohle SUV je od pohlednu opravdový drsoň, který dává najevo, že se ničeho a nikoho nebojí. I jeho velikost je majestátní - s délkou 4.828 mm, šířkou 1.943 mm a výškou 1.802 mm rozhodně nezapadne.

V případě testované verze S agresivní vizáž navíc dále zdůrazňují tmavé doplňky, ať už loga značky (která jsou jinak chromovaná), 20palcová kola nebo maska chladiče s charakteristickými sedmi otvory. V jinak nenápadné stříbrné barvě to Grand Cherokeemu o to víc sluší a je radost na něj pohledět. Tedy pokud vám tak drsná vizáž vyhovuje...

Naopak uvnitř je jeho stáří znát, respektive se jedná o typického zástupce americké provenience, který na hodnotné materiály nebo precizní dílenské zpracování tolik nemyslí. I barokně zpracovaná středová konzole s množstvím tlačítek (byť doplněných o dotykovou obrazovku) už není zrovna výdobytek moderní techniky.

To se ukazuje i při jízdě. Podsvícení tlačítek dlouho trvá, než se sepne, a tak třeba v tunelu jedete dlouhý čas ve tmě. Parkovací kamera má pak nízké rozlišení, takže při couvání na 8,4palcovém displeji stejně nic moc nevidíte. A multimediální systém není lokalizován do češtiny, a tak si budete muset procvičit nějaký ten cizí jazyk. To nám ale spíše vadí jeho složité ovládání, což dokazuje třeba fakt, že sepnutí vyhřívání nebo ventilace sedadel nemá vlastní tlačítko, ale musíte jej zapnout přes multimediální systém. Při hledání stanic zase musíte neustále aktualizovat seznam dostupných rádií, místo aby byly hned k dispozici všechny jako v jiných autech.

Někdo ale nad tím mávne rukou, protože vzhledem k ceně se dají některé kompromisy očekávat. Navíc jinak není moc co autu uvnitř vytknout. Přední sedadla připomínají svou šíří spíše křesla, v tomto ohledu je americký původ opět jasně znát, ocení je totiž i štamgasti rychlého občerstvení. Sedí se pak opravdu vysoko, a to i na poměry SUV, což vyvolává majestátní pocity. Nastupování ale kvůli tomu připomíná malý horolezecký výšlap.

To platí i pro zadní sedadla, kam nástup usnadňují dveře otevírané prakticky do pravého úhlu. Dlouhý sedák dobře podpírá stehna cestujících, místo pro kolena pak zvětšuje vykrojení předních sedadel a navíc lze nastavit sklon opěradla.

Špatné to není ani v otázce zavazadelníku, u něhož Jeep udává objem 782 litrů. Srovnatelné s konkurencí ale toto číslo není, udávaná hodnota je objem až po střechu, nikoliv po roletku. Výhodou jsou každopádně pravidelné tvary, háčky na zavazadla nebo zcela rovná podlaha bez schodu po sklopení zadní lavice. Zadní sedačky totiž při sklápění posouvají níže i sedák, aby nevytvořily nepraktický schod. Pod podlahou navíc nechybí prostor pro rezervní kolo. Negativem je tak jen vyšší nakládací hrana nebo pomalé otevírání víka zavazadelníku.