Lexus RX 450h L AWD – Takový by měl lexus být

Lexus RX je z globálního hlediska nejprodávanější model značky současnosti, jehož čtyři generace mají na svém kontě po více než 20 letech kariéry už přes 2,7 milionu prodaných kusů. I přes tento úspěch některým zákazníkům na RX vadila jedna věc - toto SUV převezlo jen pět osob. Lexus však nářky vyslyšel a letos v Evropě nabídl i sedmimístnou variantu.

Ta se oficiálně jmenuje Lexus RX L a jak název napovídá, při přípravě sedmimístného modelu nešlo jen o zástavbu třetí řady sedadel. Zákazníky žádaná novinka si totiž kvůli zvětšení vnitřního prostoru vyžádala natažení karoserie, RX L je tak s délkou rovných pět metrů o významných 11 centimetrů delší než výchozí model. Natahovalo se přitom výhradně pomocí zadního převisu, rozvor zůstal na hodnotě 2.790 mm.

Jak se toto natažení povedlo a nakolik je třetí řada využitelná, jsme zjišťovali za volantem hybridu Lexus RX 450h L AWD, který je u nás jedinou dostupnou variantou.

Poznali byste ho?

Jak už bylo řečeno, Lexus RX L je sice o významných 110 mm delší než základní provedení, čistě podle vnějších tvarů byste to ale možná ani nepoznali. Designéři se totiž rozhodli nataženou záď pečlivě zamaskovat, a tak novinka vypadá prakticky stejně jako dosud známé provedení, prodávané od roku 2015. Až druhý pohled vyjeví delší zadní převis, protažené boční prosklení nebo kolmější zadní okno. Spolu s natažením došlo i k mírnému navýšení karoserie (o 15 mm), které jinak řešenou záď dále maskuje. Větší záď je tak do celku šikovně zakomponována, žádný hrb nebo neforemné tvary tady nehledejte.

Lexus RX tak i v nataženém provedení zůstává tím zajímavě tvarovaným SUV, které dokáže svým designem zaujmout. Skoro bych neváhal tvrdit, že ostré rysy a výrazně vyceněná maska chladiče tomuto SUV sluší více než sedanům Lexusu.

Lexus RX – srovnání rozměrů jednotlivých verzí Model RX L RX Délka (mm) 5000 4890 Šířka (mm) 1895 1895 Výška (mm) 1700 1685 Rozvor (mm) 2790 2790 Objem zavazadelníku (l) 211/652/1656 539/1612

Místa dost, ale jen ve dvou řadách

To uvnitř je to „lexusní klasika,“ i když klasika, on ten japonskou kulturou inspirovaný interiér vypadá v mnoha ohledech futuristicky. Jenže při druhém pohledu si všimnete některých lacinějších řešení, mnohá tlačítka jsou přejata od Toyoty, ať už ta na volantu nebo ovládání tempomatu. Přitom jinak RX stejně jako jiné Lexusy využívá ty nejvybranější materiály, které jsou navíc parádně zpracované. Nemůžu se ale ubránit pocitu jisté přeplácanosti, k futuristicky pojatému interiéru mi tolik neladí analogové hodiny nebo tmavé dřevo. To už je ale otázka vkusu.

Co však bohužel zůstává negativem, je složité ovládání multimediálního systému, na které si v redakci stále nemůžeme zvyknout. RX přitom nepoužívá modernější (ale vlastně ne lepší) řešení s touchpadem, ale starší posuvník Remote Touch, evokující počítačovou myč. To by nám vlastně ani nevadilo, kdyby práce s „myškou“ nevyžadovala jemnou práci. Stačí s ní lehce pohnout a přeskočíte na obrazovce zcela jinam, než jste původně zamýšleli. Zadání cílové destinace do navigace (natožpak její zrušení) je tvrdý oříšek, který je lepší provádět ještě před jízdou. Navíc umístění jednotlivých ovladačů je poněkud chaotické, na ovládání rádia přepnete tlačítkem na středovém panelu, mapu zase zvolíte tlačítkem na středovém tunelu. Nešlo by ta tlačítka uspořádat logičtěji?

Přitom je jinak Lexus RX přísně komfortní. Uvnitř máte na předních sedadlech dost místa, přední sedačky bez výrazných bočnic jsou velice pohodlné také na dlouhých cestách. Šíří připomínají křesla, vedle vyhřívání nabízejí i funkci ventilování. Interiér navíc působí hodně vzdušně díky daleko vpředu umístěnému čelnímu sklu.

Dostatek prostoru je také ve druhé řadě sedadel, byť místo pro kolena samozřejmě ovlivňuje poloha posuvné lavice (o 150 mm v podélném směru), u níž lze polohovat i její opěradlo. Sedák je však uložen poměrně nízko, a to přestože jej konstruktéři umístili o něco výše než ve výchozím pětimístném RX, aby uvolnil místo pro chodidla cestujících zcela vzadu. Spíše však vadí krátký sedák prostředního sedadla zvláštně vykrojené lavice.

Naopak třetí řada sedadel, snadněji přístupná díky posuvným prostředním sedadlům, je primárně určena pro děti, jak ostatně přiznává i sám Lexus. Dospělý si tu moc komfortu neužije, se svými 182 centimetry nemám moc rezervy před koleny, hlavně ale nemám ani místo nad hlavou. Nenarovnám se tu, a i když se trochu skrčím, pořád se dotýkám hlavou stropu. Potěší tu ale dvojice držáků na nápoje mezi sedačkami nebo výdechy třízónové klimatizace. Třetí řadu sedadel každopádně ocení primárně „fotbalové mámy“ vozící děti své i známých na různé kroužky, ratolestem poskytovaný prostor stačit bude.

Lexus RX L – vnitřní rozměry podélný prostor vpředu min/max (mm): 850/1110 podélný prostor v druhé řadě min/max (mm): 480/960 podélný prostor v třetí řadě min/max (mm): 410/670 výška nad sedadlem - vpředu (mm): 990 výška nad sedadlem - v druhé řadě (mm): 940 výška nad sedadlem - v třetí řadě (mm): 840 šířka vpředu (mm): 1570 šířka v druhé řadě (mm): 1560 šířka v třetí řadě (mm): 1280 délka sedáku vpředu (mm): 460 délka sedáku v druhé řadě (mm): 450 délka sedáku v třetí řadě (mm): 400 výška opěradla vpředu (mm): 620 výška opěradla v druhé řadě (mm): 660 výška opěradla v třetí řadě (mm): 570

Těm se bude líbit také zavazadlový prostor. Ten zůstává slušně velký i v sedmimístné konfiguraci, vyjádřeno číslem se jedná o objem 211 litrů. Sklopení třetí řady zvětší prostor na 652 litrů, přičemž tento proces probíhající díky elektromotorkům je parádní podívaná – vedle sklopení se ještě sedadla sama posunou vzad, aby se dostala na své místo „odpočinku.“ Sklopením druhé řady (ta už manuálně) v poměru 40:20:40 pak vznikne prostor objemný 1.656 litrů, sice bez schodu, ale s mírně nakloněnou plochou.

Roletku lze přitom schovat do speciálně určeného místa pod podlahou, zapadá tam ale skoro jako puzzle, a tak tato manipulace vyžaduje pečlivou práci. Spíše nám však vadí vyšší nákladová hrana, ležící 810 mm nad vozovkou. Jinak pod podlahu moc nedáte, je tu však prostor pro hever. A počítejte s tím, že na otevření elektrického víka zavazadelníku budete nějakou dobu čekat, proces probíhá opravdu pomalinku.