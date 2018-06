Maserati Ghibli S Q4 – Geniální motor a přešlapy

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Maserati je bezesporu jednou z plakátových ikon, snové auto, tradiční italská značka… V posledních letech ale nezažívá zrovna šťastné období, prodejně se jí nedaří, kvůli slabé poptávce porůznu přerušuje výrobu, nějak zvlášť se nechytlo ani SUV Levante. Zatímco všude jinde je tahle kategorie zárukou úspěchu, levante paběrkuje. Přitom bylo uvedeno teprve předloni, už minulý rok však jeho prodeje strmě klesaly.

Tohle musí mrzet každého, kdo má auta jenom trochu rád. Stejně jako je mi líto už asi definitivně mrtvé Lancie nebo Alfy Romeo, která víc plánuje, než vyrábí, mrzí mě i rozpačité Maserati.

Do trojzubce jsem usedl opravdu po hodně dlouhých letech. A vlastně teprve podruhé. První zkušenost si už skoro ani nepamatuju, bylo to zkraje produkce minulé, tedy páté generace quattroporte. Jak říkám, vzpomínek je málo, design od Pininfariny ale obdivuju dodnes, což o aktuálních modelech… No, úplně napsat nemůžu.

Něco tomu chybí

V prvé řadě mi trochu vadí, že se testované ghibli špatně odlišuje od většího quattroporte. Zaměnitelný design je navíc takový… Přední část je ještě hezky agresivní, zvlášť v naší stříbrné barvě tvary hezky vyniknou. Ale zadek… Nevím, nějak marně jsem hledal typickou italskou nápaditost, sportovní eleganci nebo originalitu.

Prostě mi celkově něco chybělo. Čekal bych, že kolem pětimetrového italského sedanu s trojzubcem ve znaku budu chodit s očima navrch hlavy a hltat jeden detail za druhým. Ano, u jednoho detailu jsem se opravdu zastavil – když jsem si všiml, že karbonová zrcátka jsou karbonová jenom díky nalepené fólii. Kriste! U auta za tři miliony!

Interiér je bohužel podobně laciných detailů plný, ať už se zaměříme na ovládání ventilace, přístroje nebo infotainment. Docela zklamání. Italské interiéry vždycky překypovaly nápady, alcantarou se čalounilo kdeco, takže nad občas horším zpracováním se dalo mávnout paží. Maserati však až moc spoléhá na koncernové zdroje, respektive, ono to dělá třeba i Lamborghini, jenže tam jsou koncernové zdroje původem od Audi a tedy o něco hodnotnější. FCA poskytlo poněkud lacinější hardware.

A že by ghibli opravdu mohlo být víc italské a vzbuzovat větší emoce, potvrdil i „zájem“ okolí. Moc velký tedy nebyl, jakoby lidem nějak nedocházelo, že je to fakt Maserati.

Ghibli mám od začátku zažité jako ten malý sedan, velké je přece quattroporte. Ono i ghibli ale na délku měří skoro pět metrů a váží skoro devatenáct metráků. K hmotnosti se ještě dostanu v jízdní kapitole, těch pět metrů možná šlo přetavit ve víc místa (hlavně na zadních sedačkách), tohle bych ale italskému sportovnímu sedanu nikdy nevyčítal. Ale chybějící čalounění v horní části zavazadlového prostoru (objem 500 litrů) je dalším z přešlapů.