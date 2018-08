Mercedes-Benz E 220 d 4Matic kombi vs. Škoda Superb Combi 2.0 TDI DSG 4x4: Stojí prémie za to?

Seznam kapitol Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Za měsíc a půl stihlo u nás éčko nakroutit skoro pět tisíc kilometrů a za tu dobu jsem ho stačil poznat docela do hloubky. A i když jsem o kvalitách aktuální generace přesvědčený už od prvních testů sedanu, trošku si zahlodala myšlenka, jestli ta prémie opravdu znamená něco hmatatelného, nebo prostě platíte jenom za příslušnost k elitě.

Zelený kombík s třícípou hvězdou jsem tedy postavil vedle šedého průměru, v nejlepším slova smyslu ovšem. Že je superb velmi dobré auto, to ukázal už několikrát. A že vlajkovou škodovku zná úplně každý, o tom se asi taky přít nebudeme. Tedy ověřený, protřelý, známý „šedý průměr“, služebák služebáků. I když k tomu by jistě něco ráda podotkla třeba octavia nebo passat…

Obhájí tedy éčkový mercedes svoji vyšší cenovku? A přesvědčí, že si pod prémií lze opravdu něco představit?

Ještě bychom si mohli zapolemizovat, jestli porovnáváme porovnávatelné. Éčko je přece klasická vyšší střední, kdežto superb řadíme do střední třídy. Ale vždyť sami dobře víte, jak to s tím segmentováním v poslední době je. Klasického rozvrhu se drží vlastně jenom ta „prémie“ (na konci testu se dozvíte, že uvozovky jsou zbytečné), zatímco mainstream střední třídu natahuje, protože na tu vyšší střední jednoduše rezignoval. A pak tu máme ještě obligátní škodovácké cosi o „kusu auta navíc“, takže se rozměrově nakonec oba kombíky prakticky dotýkají. Společnou mají i zálibu v bezedných zavazadlových prostorech, hodnoty přeplňovaných dvoulitrů taky ráčkují jako vejce vejci, čtyřkolku rovněž najdeme v obou případech… Jde se porovnávat!

A cenové nůžky se rozevírají…

A do pořádného úhlu! Na Superb Combi s dvoulitrovým TDI o výkonu 140 kW, pohonem všech kol a převodovkou DSG vám totiž stačí ani ne milion, s výbavou Ambition zaplatíte vlastně lidových 974.900 Kč. Na éčko s naftou 220 d (výkon 143 kW) a čtyřkolkou 4Matic (devítistupňový automat má každé éčko bez rozdílu) musíte přihodit velice nemalých 489.200 Kč. Skoro půl milionu rozdíl! A to už jednoho donutí přemýšlet, jestli jde o rozumně vynaložené peníze. I přes bohatší standardní výbavu mercedesu, který tradičně nabízí nespočet příplatků, a taky poněkud komplikovanější systém akčních paketů. Takže, sady DK0 a DK1 dostanete již v základu, těšit se tak můžete na větší palivovou nádrž, zadní opěradla dělená v poměru 40/20/40, vzdálené online služby, velurové koberečky, přední LED světlomety, sedmnáctipalcové liťáky, přípravu pro navigaci nebo sadu na opravu pneumatik. Sady DK2 a DK3 se mezi sebou již vylučují, v každém případě však dostanete třeba vyhřívané přední sedačky, navigaci nebo parkovací kameru. Ceník mercedesu je opravdu mimořádně komplikované čtení a jak mi napsali přímo z českého zastoupení, je to „jen vodítko pro diskuzi zákazníka s prodejcem“.

Pořizovací náklady Mercedes E 220 d/143 kW kombi 4Matic Škoda Superb 2.0 TDI/140 kW DSG 4x4 ZÁKLADNÍ CENA Motor a stupeň výbavy 1.464.100 Kč (E 220 d 4Matic) 974.900 Kč (Ambition) STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Sedmnáctipalcová litá kola [Kč] S S Parkovací kamera [Kč] S 9000 Navigace [Kč] S 9500 Vyhřívané přední sedačky [Kč] S 7400 Tempomat [Kč] S S Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka [Kč] S S Kolenní airbag [Kč] S S Automatická dvouzónová klimatizace [Kč] S S Elektricky ovládané páté dveře [Kč] S 10.000 Metalíza [Kč] 27.686 17.500 SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 57.848/7873 6078/7974 Přední/zadní nárazník [Kč] 13.111/20.551 12.977/13.150 Přední blatník [Kč] 10.054 7267 Čelní sklo [Kč] 16.675 6496 Brzdové destičky přední + výměna [Kč] 3527 + 1800 3622 + 546 Hodinová sazba v servisu [Kč] 1490 1089 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100 000 km [Kč] 18.700 21.206 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 2/-/30 2/3/12 Prodloužená záruka 12.705 Kč (3 roky) 2000 Kč (5 let/100.000 km)

U Superbu nemusíte po příkazu ctrl p doplňovat do tiskárny papír, ve škodováckém ceníku se zorientujete nepoměrně snadněji. I superb však nabízí výbavové balíčky, v případě specifikace Ambition si za dvacet tisíc polepšíte o vyhřívané přední sedačky, lepší audio, bezklíčkové odemykání, neplnohodnotnou rezervu nebo přední a zadní parkovací senzory (vše v hodnotě 42.200 Kč).

Jak je vám ale jistě při pohledu na fotografie testovaných vozů jasné, u výchozích cenovek jsme zdaleka neskončili. Mercedes se na svoje zvyklosti držel ještě při zdi, konkrétní zelený kombík přijde se všemi příplatky na 1.653.776 Kč. Šedý Superb Combi se odpíchl až od výbavy Style (kombinace 2.0 TDI/140 kW, čtyřkolky a automatu minimálně za 1.034.900 Kč) a dopřál si příplatky za víc než dvě stě padesát tisíc a zastavil se až na 1.289.000 Kč, čímž se dlouhodobému éčku přiblížil už na nějakých tři sta šedesát tisíc…