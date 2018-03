Opel Grandland X vs. Peugeot 3008 – Sourozenci z různého chovu!

Seznam kapitol Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Desetiletí strávená pod křídly americké skupiny GM sice občas vyvolávala v očích pravověrných příznivců Opelu rozporuplné reakce, avšak pokud se ohlédneme zpět, nelze toto dlouhé období jinak než ocenit. Američané totiž léta ponechávali Němcům až překvapivě volnou ruku v otázce modelové politiky, takže opely americkou produkci GM až na výjimky (například Opel Omega B/Cadillac Catera) prakticky nepřipomínaly. V posledních letech však Opel vykazoval stále větší obchodní ztráty, takže od loňského léta patří pod křídla skupiny PSA, do té doby sdružující značky Peugeot, Citroën a DS.

Zatímco současná insignia byla ještě vyvinuta v rámci skupiny GM, testovaný Grandland X je již plně produktem vzniklým po spojení Opelu s Francouzi. Crossover Opelu se tak poprvé představil před domácím publikem na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem v loňském roce. Pod zajímavě řešeným kabátem, kterým se vůz neomylně hlásí k současné generaci vozů s bleskem ve znaku, se ukrývá modulární architektura skupiny PSA EMP2. Jde vlastně o francouzskou obdobu platformy MQB skupiny VW. Na trhu je od roku 2012, kdy debutovala v současném Citroënu C4 Picasso (Grand C4 Picasso). Následně ji dostaly další modely PSA, včetně testované druhé generace Peugeotu 3008. Ta si svůj debut odbyla o rok dříve než Grandland X a rovněž před domácím publikem na autosalonu v Paříži.

Stejné plechy, ale ne všechny

Obě porovnávaná auta tedy používají stejnou techniku. I přesto lze najít celou řadu odlišností, které z velké části charakterizují každý z testovaných automobilů. Jednotlivé celky je třeba rozdělit na tři skupiny - na identické díly, dále na součástky, jež Opel při tvorbě Grandlandu X upravil a konečně na části, které jsou specifické pouze a jen pro Grandland X.

Nejprve tedy to, co je zcela odlišné. V zásadě všechny vnější karosářské díly, díky čemuž vypadají oba porovnávané vozy se stejnou technikou úplně jinak, a dále interiér od palubní desky, přes dveřní výplně až po sedadla. V případě sedadel to ale platí pouze o vnější, tedy sedací části. Rám sedadel je u obou vozů shodný. V rámci přeměny z 3008 na Grandland X prošly úpravou (tedy nejde o zcela nově konstruované díly) čelní sklo, střecha a kostra předních bočních dveří. A dále plastová nadkolí podběhů spolu s výztuhou tvaru kulatiny, procházející pod palubní deskou. A dále několik dalších méně významných součástek, třeba zadní díl výfuku. Pokud se přesuneme k podvozku, obě auta se liší pouze tlumiči pérování a vinutými pružinami. Zbytek zavěšení kol se nezměnil. Od Francouzů převzal Grandland X také kompletní nabídku poháněcí soustavy, a to včetně převodovek.

Identická je také poháněcí soustava, kterou byl v našem případě přeplňovaný zážehový tříválec o objemu 1,2 litru. V 3008 mu říkají PureTech 130 S&S, v Grandlandu X se obchodně nazývá jednoduše Turbo S/S, technicky jde o motor francouzské konstrukce. Zájemce o zážehovou 3008 ale může zvolit ještě motor 1.6 THP kombinovaný ovšem výhradně se samočinnou šestistupňovou převodovkou. Naproti tomu v Grandalndu X ještě dožívá starší motor 1.6 CDTi, alias 1.6 BlueHDi. V Peugeotu už je k dispozici pouze a jen nový motor 1.5 BlueHDi. Vrcholem dieselové nabídky je v obou případech agregát 2.0 BlueHDi/CDTi.

Oba aktéři se nabízejí pouze s jednou karoserií a výhradně s pohonem přední nápravy. Peugeot 3008 měří na délku 4447 mm, Opel Grandland X je s 4477 mm o špetku delší. Současně je ale s 1609 mm výrazně nižší, když Peugeot vyrostl do výšky na 1620 mm (bez střešních nosičů, s nimi 1624 mm).

O 8.100 korun víc

Ve srovnávacím testu se nám sešla nejen auta se stejným technickým základem a identickým pohonem, ale také obdobnou výbavou. Peugeot dorazil ve verzi Allure, která s motorem 1.2 PureTech startuje na částce 580.000 korun. Pokud nepočítáme vrcholnou GT dostupnou pouze s motorem 2.0 BlueHDi, pak je Allure druhou nejvyšší výbavou. Opel přijel ve verzi Innovation, která je v nabídce českého dovozce opět druhou nejvyšší úrovní výbavy. Takové auto vyjde na 571.900 korun. Cenový rozdíl obou testovaných vozů bez příplatků je tak pouhých 8.100 korun.

Jak bývá obvyklé, nechyběly četné příplatkové položky. V případě 3008 to bylo třeba handsfree otevírání víka zavazadlového prostoru, které vyjde na 24.000 korun. V trochu srozumitelnější formě se jedná o elektromechanické ovládání víka kufru. Jde o součást paketu, zahrnujícího také bezklíčové ovládání vozidla. Stejný prvkem nabízí také Grandland X pod názvem „bezdotykové otevírání pátých dveří“, s tím rozdílem, že ve výbavě Innovation je standardně a tedy bez příplatku.

ZÁKLADNÍ CENA Motor a stupeň výbavy 1.2 Turbo S/S Innovation - 571.900 Kč 1.2 PureTech 130 S&S MA6 Allure - 580.000 Kč STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Klimatizace Samočinná dvouzonová Samočinná dvouzonová Kola 18palcová z lehké slitiny 18palcová z lehké slitiny Bezklíčové ovládání a spouštění motoru S S Samočinná dálková světla S S Vyhřívání předních sedadel 13.800 Kč 7.500 Kč LED přední světlomety 32.600 Kč 32.000 Kč Parkovací asistent vpředu a vzadu S S Panoramatická střecha pevná 34.000 Kč 35.000 Kč Vyhřívání čelního skla 5.000 Kč nelze Elektrická parkovací brzda S S Elektrické ovládání víka kufru S 24.000 Kč Elektricky sklopná zrcátka S S Sada IntelliGrip/Advanced Grip Control 7.500 Kč 12.000 Kč Dělená zadní sedadla S S SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 25.506,- / 5.886,- 31.028,- / 6.205,- + 2.939,- (na dveřích + na blatníku) Přední/zadní nárazník [Kč] 9.233,-/ 8.513,- 14.852,- / 11.733,- Přední blatník [Kč] 4.541,- 6.532,- Rameno přední nápravy Kč 4.249,- 3.019,- Rozvodová sada Kč 2.942,- 3.528,- Ložisko předního kola (je k dispozici samostatně) 2.513,- - Čelní sklo [Kč] 6.873,- 12367,- Brzdové destičky přední + výměna [Kč] 2.757,- + 615,- 3735,- + 560,- Hodinová sazba v servisu [Kč] 880,- 700,- Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100.000 km [Kč] 3.182,-/ 7.151,- /3.182,- / 7.151,- 27.268,- ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 2 roky / 2 roky / 12 let 2 (aktuálně akčních 5) / 3 / 12 Prodloužená záruka *) 5 let (v ceně) *) Opel nabízí celý systém příplatových prodloužených záruk, které se liší délkou (až 5 let), proběhem km (až 40 000 km) a úrovní krytí a asistenčních služeb (od záruky na hlavní komponenty pohonu až po "bumper-to-bumper" záruku na všechny komponenty/díly vozu, včetně např. brzdového obložení atd...). Cena příplatkové prodloužené záruky na Grandland X 1.2 Turbo začíná na 3186 CZK včetně DPH (záruka "Complete" na 3 roky/10000 km včetně asistenčních služeb)

Za panoramatické střešní okno, jehož slabinou je, že jej nelze otevírat, zaplatíte v 3008 navíc 35.000 korun. Je vybaveno elektricky ovládanou clonou, která ovšem, jak víme ze zkušeností, není v parných létech vždy tak účinná, jak bychom si přáli. U Grandlandu X vyjde stejný prvek na 34.000 korun.

Velmi zajímavé je to se systémem, který má u těchto vozidel částečně suplovat nenabízený pohon všech kol. Jde o prvek vyvinutý Francouzi, kteří mu říkají Grip Control. V případě současné 3008 je dále vylepšený a tudíž obohacený o doplňkové slovo „Advanced“. V testované výbavě (stejně jako ve vyšší GT Line) jde o příplatkovou položku za 12.000 korun. Zkoušený vůz ji neměl, na rozdíl od Grandlandu X. V jeho případě se to nazývá „sada IntelliGrip“ a ve verzi Innovation stojí navíc 7.500 korun. Nabízí pět jízdních režimů, které sice mohou přijít při jízdě vhod, ovšem plnohodnotný pohon všech kol to samozřejmě nenahradí.

V otázce konfigurace vozidla příplatkovou výbavou nabízí více Peuegot 3008. O tom svědčí třeba i větší rozsah ceníku. Na druhou stranu, cenová politika Opelu se ukazuje jako přívětivější, neboť řada prvků vyjde v jeho případě levněji než ty samé v 3008.