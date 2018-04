Opel Insignia ST 1.5 Turbo – Všichni proti naftě

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Opel Insignia by si mohl zanotovat s Ilonkou Csákovou. Ne že by tedy opel střední třídy neměl rád vůbec nikdo, opravdu ale nerozumím tomu, proč je takto povedené auto prodejně… No, prostě neúspěšné. Za rok 2017 se insignia v rámci segmentu tak tak natlačila do první desítky a nepovedlo se jí přeskočit třeba ani Toyotu Avensis, která… No, dobré auto fakt není. Na časy se alespoň trošku zablýsklo v březnu, kdy se insignia stala třetím nejprodávanějším autem segmentu (celkem 67 kusů). Sice s gigantickou ztrátou na druhý passat (321 vozů), o superbu samozřejmě nemluvě (506 kousků), ale bedna tam za březen je.

Nejprodávanější vozy střední třídy Poř. Model Prodeje v 3/2018 [ks] Prodeje v 3/2017 [ks] Prodeje v 1-3/2018 [ks] Prodeje v 1-3/2017 [ks] 1. Škoda Superb 506 804 2064 2400 2. VW Passat 321 301 964 1260 3. Opel Insignia 67 15 166 59 4. Ford Mondeo 57 87 175 245 5. Hyundai i40 53 78 148 214 6. BMW 3 52 82 130 171 7. VW Arteon 50 4* 161 16* 8.-9. Mazda 6 31 41 90 92 8.-9. Mercedes-Benz C 31 56 96 185 10.-11. Subaru Outback 21 25 43 70 10.-11. Toyota Avensis 21 25 64 198 *Statistiky Volkswagenu CC, předchůdce modelu Arteon

Určitě jste si taky všimli, že naftové motory to v posledních týdnech opravdu nemají lehké. U nás tedy ještě naštěstí davová psychóza nevypukla, ale mohlo by být rozumné, vyzkoušet v kombíku střední třídy taky něco jiného než vznětový dvoulitr. Pro jistotu. A třeba i kvůli ceně.

U peněz se chvilku zastavím. Nejlevnější benzinová patnáctistovka s testovaným výkonem 121 kW (k dispozici je i slabší verze se 103 kW) přijde na 719.900 Kč, dvoulitr CDTI s podobným výkonem 125 kW pak stojí nejmíň 804.900 Kč, navíc jde o naprostý základ Selection. Patnáctistovka se 121 kW se prodává až od druhé výbavy Edition, ani ta však není zrovna přebohatá. Že bude u auta střední třídy za sedm set tisíc nutné připlácet za automatickou klimatizaci, to jsem tedy úplně nečekal. A pro úplnost, v rámci výbavy Edition činí cenový rozdíl mezi 1.5 Turbo/121 kW a 2.0 CDTI/125 kW rovných sto tisíc. Možná se vyplatí o tom benzinu začít přemýšlet…

Červený a dynamický!

Naše červená insignia byla tedy vyvedena ve výbavové linii Dynamic, vycházející z už zmíněné Editon (rovněž tedy postrádající automatikou klimatizaci…) a doplněné o „dynamické“ prvky – v prvé řadě sedmnáctipalcová litá kola (v našem případě příplatkové osmnáctky za patnáct tisíc), zatmavená okna, sportovní hliníkové pedály, sedačku řidiče s takovým tím ARG ortopedickým certifikátem, nechybělo ani čalounění v kombinaci kůže/látka. Dynamické změny tedy v zásadě minimální, díky „standardně“ atraktivním liniím kombíku a červenému laku byla však testovaná Insignia ST fešáčká víc než dost. Možná jenom ta chromovaná linka táhnoucí se celým bokem karoserie až k zadním svítilnám je trošku moc.

Interiér nové insignie je trošku zvláštní. Příjemně zvláštní. Nejvíc překvapí velmi nízká pozice za volantem, sedačku si můžete spustit snad až k asfaltu. Středový tunel je pak docela mohutný, řadička umístěná vysoko… Přidejte ještě AGR sedačku, která s bočním vedením neskrblí, a dostanete nečekaně sportovní posezení. Pro nejednoho z vás určitě příjemně zvláštní, úplně živě ale slyším i druhý názorový proud - „když ono je ale z toho SUV líp vidět“… Možná i kvůli tomu ty v úvodu zmíněné rozpačitější prodejní výsledky. Střední třída prostě už zdaleka tak netáhne. A insignia se svým sportovnějším stylem možná ještě míň.

Od začátku se mi hodně líbí přístrojová deska, působí docela luxusně a hodnotně, a to i v testované a tedy jedné z nejlevnějších specifikací. Možná kdybych musel klimatizovat manuálně, byl by výsledný dojem ponížen, přehledný a určitě i estetičtější panel automatické klimatizace však naštěstí v červeném kombíku nechyběl. Jenom se holt muselo připlatit 10.500 Kč.

O nějaký ten zákaznický bodík přijde Insignia ST i v zavazadlovém prostoru, který v základu nabídne nijak zářných 560 litrů. V praxi to samozřejmě stačí, tohle litrové předhánění jsem nikdy moc nepochopil. Spíš mi vadilo, že je kufr dost nízký, litry jsou zkrátka k dispozici hlavně „na dálku“.