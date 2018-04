Peugeot 5008 vs. VW Touran – Svěží styl, nebo ověřenou klasiku?

Seznam kapitol Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Zatímco ještě před pár lety byla zákazníkům se zájmem o sedmimístná auta k dispozici jen prostorná MPV, dnes se do stejné kategorie snaží nacpat i sportovně-užitkové vozy. Samostatnou kategorii pak tvoří auta, která v rámci mezigeneračního vývoje přesedlala z jednoho segmentu do druhého. Mezi takové patří i francouzský Peugeot 5008. Ten se ještě v předchozí generaci prezentoval jako čistokrevné MPV, dnes už jej automobilka po boku 3008 vydává za své největší SUV.

Proti autu, které u nás na přelomu loňského a letošního roku plnilo své dlouhodobé povinnosti, jsme postavili etalon rodinných MPV – Volkswagen Touran. Od samotného počátku výroby (vznikat začal v roce 2003) se hrdě hlásí mezi víceúčelová vozidla, na čemž nic nezměnil ani příjezd druhé generace před třemi lety. Odpovídají tomu nejen proporce karoserie, ale i praktická stránka interiéru. Jenže je to dostatečná výhoda oproti stále žádanějšímu fenoménu? Ať se nám to líbí nebo ne, dnešní zákazníci prahnout po SUV. A aby se misky vah přehouply na stranu méně atraktivního MPV, musí na oplátku přinést něco navíc. Jak to je mezi našimi dvěma konkurenty se dočtete na následujících řádcích.

Ještě dodejme, že tu proti sobě máme dva turbodiesely. Peugeot 5008 je osazen dvoulitrovým čtyřválcem s výkonem 133 kW v kombinaci se šestistupňovou samočinnou převodovkou, VW Touran pohání motor se stejným objemem i počtem válců, avšak se slabším výkonem 110 kW. V dalších papírových předpokladech jde ale o rovnocenné soupeře, zejména v oblasti maximální rychlosti, akcelerace a normované spotřeby. Je tomu tak i v reálu?

Vyrovnaní soupeři

Ještě před samotným testem se zaměříme na tradiční srovnání pořizovacích nákladů. Na první pohled vás v tabulce může zaskočit propastný rozdíl v základní cenovce, jenž činí 129.100 Kč. Má to však své opodstatnění. Zatímco dvoulitrový turbodiesel je ve francouzském autě nabízen až s nejvyšší výbavou GT Line, v případě Volkswagenu jej koupíte již s první výbavou Comfortline.

Úvodní cenovka činí v případě Peugeotu 865.000 českých korun, Touran pořídíte od 735.900 Kč. Možná se divíte, proč cenovka našeho dlouhodobě testovaného kousku nekoresponduje s hodnotou, kterou jsme uváděli v prvním článku o „naší“ 5008. Důvodem je fakt, že se daný motor pároval pouze s nejvyšším provedením GT za 945.000 Kč. To byste však již v ceníku hledali marně. Nahrazeno bylo levnější GT „lajnou“ s přepracovaným motorem a hlavně o dva stupně bohatším automatem.

Pořizovací náklady Peugeot 5008 VW Touran ZÁKLADNÍ CENA Motor 2.0 BlueHDi (130 kW) 8AT 2.0 TDI (110 kW) DSG6 Stupeň výbavy/cena [Kč] GT Line/865.000 Comfortline/735.900 STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Airbagy 6 6 Centrální zamykání s dálkovým o. [Kč] S S Elektricky ovládaná okna vpředu/vzadu [Kč] S/S S/S Elektricky ovládaná/vyhřívaná zrcátka [Kč] S/S S/S Klimatizace [Kč] automatická dvouzónová automatická dvouzónová Kola 18" hliníková 16" ocelová Metalíza [Kč] 15.500 15.300 Mlhová světla [Kč] S 6.800 Palubní počítač [Kč] S S Parkovací senzory vpředu/vzadu [Kč] S/S 7.900 Rádio [Kč] S S Rezervní kolo [Kč] x S Navigace [Kč] 22.000 24.500 Tempomat [Kč] S S Volant kožený [Kč] S S Vyhřívání sedadel vpředu [Kč] 7.500 6.000 SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 30.125/9.308 16.737/5.718 Přední/zadní nárazník [Kč] 16.709/13.636 9.939/9.970 Přední blatník [Kč] 6.532 5.891 Čelní sklo [Kč] 12.367 7.685 Brzdové destičky přední + výměna [Kč] 3.735 + 630 2.819 + 634 Hodinová sazba v servisu [Kč] 700 1.057 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100.000 km [Kč] 22.423 16.992 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 5 let/100.000 km/3/12 2/3/12 Prodloužená záruka 2+1 rok/60.000 km (6.970 Kč) 4 roky/80.000 km (8.600 Kč)

Rozdíl se začíná postupně umazávat čtením jednotlivých položek ve výbavě. Francouze na rozdíl od konkurenta z Wolfsburgu dostanete s LED světlomety, předními mlhovkami či parkovacími senzory. Trochu paradoxní je to pak se třetí řadou sedadel. Zatímco v SUV je již v ceně, u VW si za ni musíte připlatit 25.500 Kč. Bonbonkem je pak samotné obutí. Zatímco Peugeot má s GT Line osmnáctipalcová hliníková kola, Touran s danou výbavou dostane o dva palce menší ocelové disky.

Dané novinářské exempláře jsou pochopitelně výbavou „našlapány“ až po střechu a porovnání obou cen prozrazuje, že co do ceny jde o rovnocenné soupeře. Náš Peugeot 5008 (tentokrát s přihlédnutím ke starému ceníku) má hodnotu 1.062.500 Kč, Touran je o kousíček levnější, ale pod milion se taktéž nevejde - stojí 1.046.100 Kč.

Zatímco až doposud jde po stránce pořizovacích nákladů o vcelku vyrovnaný souboj, v ceně náhradních dílů už se začíná lámat chleba. Jak dokládá naše tabulka, všechny položky, na které se ve srovnávacích testech soustředíme, jsou u Francouzů podstatně dražší. A nejde o zanedbatelné rozdíly, vždyť cena předních a zadních světlometů se šplhá na takřka dvojnásobek. Ve prospěch peugeotu hraje snad jen hodinová sazba v servisu, která je o tři stovky a nějaké drobné levnější, 5008 potěší i prodlouženou zárukou, která je stanovena na pět let, případně 100.000 kilometrů. S volkswagenem dostanete tradiční dvouletou záruku, ale můžete si připlatit 8.600 Kč za prodloužení na čtyři roky a 80.000 km. Peugeotí nabídku lze pak natáhnout o další tři roky či 60.000 km za necelých sedm tisíc korun.