Renault Talisman Grandtour dCi 130 Intens – Zlatá střední cesta

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Slovo talisman obecně označuje artefakt, který má svému majiteli přinést štěstí a také jej ochraňovat. Toto slovo coby označení svého velkého modelu jistě nezvolil Renault v roce 2015 pro nástupce Laguny náhodou. Ta sice platí ve své třetí generaci za jeden z nejspolehlivějších automobilů posledních let, avšak přesto nad ni lidé stále ohrnují nos. Holt pokažená pověst zaviněná až příliš velkým počtem dětských nemocí na začátku výroby druhé generace Laguny udělala své.

Nové jméno tak mělo v lidech vyvolat dojem, že Talisman už nemá s Lagunou pranic společného, zvláště když skutečnost vlastně není jiná. Dědictvím Laguny jsou tak pouze základní technická řešení podvozku, včetně dodnes docela unikátního systému řízení všech kol 4Control. A možná ještě základní motor 1.5 Energy dCi, vycházející z řady K9K. Zbytek auta byl v roce uvedení opravdu zcela nový.

Pohodlné, ale vyvolávají pocení

Francouzské vozy vždy vynikaly zvláštním šarmem a také z pohledu kupujícího poměrně bohatou výbavou, za niž se třeba u německých konkurentů připlácelo. Ano, třeba vozy BMW mají skvělé jízdní vlastnosti, jenže v základu jejich kabina připomíná auto tak o dvě třídy nižší. A o úrovni základních sedadel, plochých jak prkno a čalouněných látkou s velkým podílem umělých vláken se také dozvíte spíše z úst běžných kupujících než z novinářských testů. Auta určena pro žurnalisty totiž tato sedadla téměř nemají.

To francouzské vozy mívaly sedadla čalouněná zcela běžně velurem, který u vyšších verzí nahrazovala přírodní kůže. Takto tomu bývalo třeba u první Laguny v roce 1994. Testovaná verze Intens nabízí jako jediná ve standardní výbavě sedadla čalouněná látkou v kombinaci s černou koženkou, z níž jsou bočnice sedadel. Bohužel, látka je tady s velkým podílem umělých vláken, takže pokud jedete delší cestu v letních pařácích, počítejte s možným zvýšeným pocením. Tedy stejně jako ve výše zmíněných základních sedadlech moderních BMW. Řešení existuje v rámci paketů Leather v černé barvě kůže za 70.000 korun, respektive v hnědé za 105.000 korun. S nimi navíc lze mít i odvětrávání sedadel.

+

Toto je však jediná výtka vůči sedadlům Talismanu. Jak jejich rozměry, tak také tvarování snesou nejpřísnější měřítka. Ani po více než 400 kilometrech nás z nich nebolela záda. V rámci příplatků byla navíc vybavena vyhříváním ve dvou úrovních výkonu, což spolu s vyhřívaným volantem a ostřikovači světlometů vyjde na 10.000 korun v rámci paketu Winter Plus.

Součástí sedadla řidiče je v testované výbavě Intens standardně také elektricky stavitelná bederní opěrka ve čtyřech směrech s masážní funkcí. Za sebe mohu říci, že při řízení je mi toto spíše nepříjemné, než že bych to ocenil. Jedná se o jednodušší systém, využívající právě elektricky stavitelnou bederní opěrku, jaký používají také například vozy Citroën a DS. Bez ohledu na to je to však zajímavý prvek, který jinde moc neuvidíte. Minimálně ne ve standardu prostřední úrovně výbavy.

Standardem je ve výbavě Intens také největší ze tří nabízených displejů multimediálního rozhraní R-Link 2, nabízející úhlopříčku 8,7 palců. Zobrazuje mimo jiné také podklady z navigace TomTom s mapovým pokrytím Evropy. Grafika je skutečně prvotřídní, ovládání po chvíli nečiní potíže ani lidem, kteří běžně nepoužívají tablety. Navíc na rozdíl třeba od Peugeotů nechybí samostatné ovladače topení. Směr proudění vzduchu ale již měníte na displeji, stejně jako třeba vypínáte kompresor klimatizace. Ventilační systém zahrnující standardně dvouzónovou samočinnou klimatizaci zde pracuje ve třech úrovních intenzity.

Pět režimů bez podvozku

Snaha Renaultu nabídnout svému řidiči možnost si vůz nakonfigurovat dle vlastních požadavků má své naplnění v rozhraní Multi-Sense. Pouze v základní výbavě Life za něj připlácíte 5.000 korun, ovšem jeho přítomnost je podmíněna rozhraním R-Link 2. Režimů nabízí Multi-Sense hned pět od komfortního, přes normální či ekonomický, až po sportovní. Po zvolení příslušného se upraví charakteristika pedálu plynu a také účinek posilovače řízení, přičemž v režimu Sport volant poněkud ztuhne. Opticky se dále může změnit vzhled přístrojového štítu a jeho převládající barevné podsvícení. V režimu Sport je rudé, v Normálu modré a ekonomické zase zelené. Toto vše je očekávatelné a ke spokojenosti uživatele.

Tímto ale možnosti nastavení končí. Pokud byste zvolili paket 4Control, který je v Intens za příplatek 40.000 korun a který testovaný vůz neměl, měnilo by se také odpružení vozu, neboť 4Control zahrnuje nejen aktivně řiditelnou zadní nápravu, ale současně také adaptivní odpružení.