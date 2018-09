Volkswagen California Beach 2.0 TDI DSG – Bydlík pro každý den

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Volkswagen se pyšní bohatou a pestrou historií obytných aut, která se začala psát už počátkem padesátých let Transporterem v provedení Camping-Box. Auta s možností přespání tak VW staví už takřka sedmdesát let a nedílnou součástí je právě model California. Ten se prvně objevil v roce 1988 a letos tak oslavil třicet let existence.

První generace automobilu byla postavena na základech třetí generace Transporteru, nepatřila však mezi první svého druhu. Společnost Westfalia, která mimochodem stála i za již zmíněným Camping-Boxem, nabízela pro Transporter obytnou úpravu Joker. Dotažena byla do posledního detailu: kuchyňská linka s chladničkou, plynový vařič, dřez, úložné prostory, postele a volný přístup do vozu díky širokým posuvným dveřím. Přestavba měla jednu jedinou nevýhodu: pro běžného smrtelníka byla příliš drahá. Právě proto nakonec Volkswagen přispěchal s vlastním řešením, udělal úsporná opatření ve výbavě, což společně se sériovou produkcí mnohonásobně přesahující Jokery přineslo již o něco příznivější cenovku.

V aktuální nabídce VW nalezneme čtvrtou generaci Californie, která je postavena na základech T6. Nejnovější provedení obytného vozu bylo představeno v roce 2015 a u zákazníků slaví velké úspěchy. Jen v minulém roce se prodalo 15.155 kusů, což je rekordní množství dané modelové řady za jeden rok. A právě jeden takový exemplář jsme vyzkoušeli v rámci redakčního testu s dvoulitrovým TDI 110 kW v kombinaci se sedmistupňovou samočinnou převodovkou.

Návrat ke kořenům

Mezi všemi těmi testovacími auty, které v průběhu roku vyzkoušíme, už tak nějak předem dokážeme odhadnout, které budou u kolemjdoucích budit pozdvižení, a o které naopak pohledem nezavadí. V případě Californie to pro mě bylo malinko překvapení. Nečekal bych, že se lidé budou otáčet a posílat palce právě obytnému autu.

Z velké části za to jistě mohla i daná konfigurace, která se vskutku povedla. Modrobílá kombinace nechává vzpomenout na historické dodávky Volkswagenu, šmrnc podtrhují osmnáctipalcová kola Disc s retro designem za příplatek 49.225 Kč. Nechcete-li mít chudobku na ocelových šestnáctkách, lze si připlatit za litá kola od šestnácti do osmnácti palců. Plnohodnotná rezerva je součástí standardní výbavy.

Že nejde o obyčejnou dodávku, naznačuje už pestré zbarvení, jistotu vám ale dává třeba markýza na levé straně. Stříbrné provedení přijde na 17.111 Kč a lišta pro ni je součástí standardní výbavy, takže ji můžete kdykoliv dokoupit. Manipulace s markýzou, stejně jako s ostatními „bydlícími“ prvky vozu, je snadná. Celé je to hlavně o prvním vyzkoušení si, každá další příprava auta v kempu už zabere jen pár minut. Ale nebudu lhát, i já jsem při úvodním objevování všech možných zákoutí Californie hledal pomoc na YouTube…

Když vůz rozbalíte v plné parádě, dostáváte kromě přístřešku a dvou křesel pro venkovní sezení (ta jsou šikovně umístěna ve víku zavazadelníku, jehož zvedání a zavírání však vyžaduje notnou dávku síly) také dvě spací místa pod zvedající se částí střechy, což je pro Californie ikonické napříč všemi generacemi. Další dva lidé mohou složit hlavu uvnitř, stačí sklopit druhou řadu sedadel a připravit podklad lůžka.

Podstatně více si samozřejmě užijete nocování nahoře, zejména máte-li z bočních látkových okének hezký výhled. Ani šplhání se sem přes přední sedačky není tak náročná disciplína, jak se na první pohled může zdát. Výhodou spaní dole jsou přívody nezávislého horkovzdušného topení za příplatek 51.380 Kč, nechybí tu ani tradiční elektrická zásuvka, jíž lze v kempu dopovat elektřinou přivedenou do zdířky na levé straně karoserie. Dávejte si ale dobrý pozor na řádné zacvaknutí plastového krytu, v opačném případě začne ve vyšších rychlostech nepříjemně vlát.

California je sice určena především na kempování či rodinné výlety k vodě, při kterých nemusíte řešit strasti s bydlením, osobně v ní ale spatřuji ještě jednu zásadní výhodu. Z obytného vozu lze totiž během chvíle vytvořit klasický dopravní prostředek či dokonce pracovní nástroj. Vykuchání interiéru je snadné, z lišt na podlaze lze odejmout postel, případně i celou druhou řadu sedadel. Za pár minut tak máte z „bydlíka“ dodávku, do které toho naložíte opravdu hodně. Že se s autem nemusí jednat v rukavičkách, napovídají i tvrdé plasty v zadní části, které dodávají pocit bytelnosti. A k tomu všemu nezapomeňme přičíst ještě to, že s délkou 4904 mm, šířkou 1904 mm a výškou 1990 mm nemusíte mít strasti s parkováním, California se vejde i do obyčejného parkovacího stání v supermarketu, klidně i v podzemní garáži.

Za volantem si pak připadáte jako v kterékoliv jiné dodávce. Vysoký posez, velkorysé množství místa všude kolem sebe a maximální možnost využití odkládacích prostor. Přední sedačky jsou otočné, takže lze z interiéru v kempu udělat i takovou malou klubovnu. Pracoviště řidiče není ve srovnání s ostatními modely značky ničím výjimečným. Chválíme, že i s nejmodernějšími multimediálními systémy zůstává automobil věrný konvenčním tlačítkům a ovladačům pro nastavování teploty či vyhřívání sedaček. Obrazovka s úhlopříčkou 6,3“ sice v dnešním světě nepatří mezi žádné velikány, právě díky tradičním knoflíkům je ale obsluha veškerých funkcí snadná a rychlá, jelikož systém funguje hbitě.