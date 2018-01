VW Passat Variant Alltrack 2.0 TDI (176 kW) – Dá se boj s SUV vyhrát?

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Popularita SUV je celosvětový trend, který je patrný také na českém trhu. Ještě před rokem tvořila asi pětinu trhu, za rok 2017 to bylo už 24 %. Co když ale vyžadujete schopnosti v lehkém terénu a zároveň nechcete vysokou karoserii SUV? Pak máte na výběr některý z oplastovaných zvýšených kombíků. U Volkswagenu je to třeba Passat Alltrack, kterého jsme vyzkoušeli s vrcholným vznětovým čtyřválcem 2.0 BiTDI (176 kW).

Passat Alltrack je nabízen od roku 2012, v roce 2015 nastoupila jeho druhá generace, odvozená od dnešní osmé generace Passatu. Základem je nadále výhradně kombík, přičemž k dispozici jsou tři varianty pohonu, benzinový čtyřválec 2.0 TSI (162 kW) doplňují dva vznětové, 2.0 TDI (140 kW) a 2.0 BiTDI (176 kW). Všechny jsou přitom spárované s pohonem všech kol a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou s olejovou lázní.

Z hlediska nabídky přitom není zkoušené vrcholné naftové provedení úplně nesmyslnou volbou. Biturbo se 176 kW přijde na 1.130.900 korun, což je samo o sobě hodně, jenže při srovnání s 2.0 TDI (140 kW) to je příplatek „jen“ 62.000 korun, což s přihlédnutím k té síle navíc není zase tolik.

Výchozí výbava Alltracku je navíc už bohatá, zahrnuje adaptivní tempomat, parkovací senzory vpředu i vzadu, devět airbagů, třízónovou klimatizaci, vyhřívaná přední sedadla nebo čalounění částečně využívající alcantaru. Bohatá je ale i nabídka příplatkové výbavy, a tak konkrétní Passat Alltrack na přiložených fotografiích najednou přijde na více než 1,5 milionu korun. Na některých prvcích by se sice dalo ušetřit (panoramatické okno, zatmavená koncová světla), jinak tu jsou ale prvky, za něž si zákazníci budou ochotni připlatit – navigace (+48.100,-), elektricky výklopné tažné zařízení (+24.200,-) nebo elektrické otevírání víka kufru (+12.500,-).

Nenápadný horal

Zvenku byste to však možná ani neřekli, že tenhle kousek stojí tolik, jenže právě to je to kouzlo Passatu. Jeho nenápadný styl nikoho neprovokuje, což platí pro sedan i pro kombi, stejně jako testované zvýšené provedení Alltrack, zvlášť když si ho objednáte v nenápadné stříbrné metalíze Pyrit testovaného kusu.

Proti běžnému kombíku se Alltrack liší primárně ve spodní části karoserie. Nárazníky jsou specifické pro tento model, nejenže mají bytelnou plastovou ochranu před poškozením v terénu procházející přes podběhy až k bočním prahům, ale také ten vpředu má upravené mlhovky nebo mřížku chladicího otvoru. Standardem jsou pak diodové světlomety, na střeše zase najdeme stříbrné podélné ližiny. Kola jsou v základu 17palcová, testovaný exemplář však zdobí slušivé 19palcové disky Albertville v dvoubarevném provedení. Samozřejmostí takového auta je pak i zvýšený podvozek, zde konkrétně o 27,5 mm, výsledkem čehož je světlost 174 mm. To je třeba o tři milimetry více než u podobně koncipované Škody Octavia Scout.

+

To v interiéru už takové rozdíly proti normálnímu Passatu nenajdete. V základu sice máte alcantarou čalouněné sedačky s nápisem Alltrack, ve zkoušeném exempláři je ale nahrazují příplatková Ergo sedadla (+29.700,-) v koženém čalounění (+58.900,-), která jsou opravdu pohodlná i na dlouhých cestách. Mají dlouhý sedák, který u řidiče lze dále manuálně prodloužit, posádku navíc mohou hýčkat masážní funkcí pomocí elektrické bederní opěrky.

Jediným poznávacím znakem pseudoterénní verze je tak uvnitř nápis Alltrack u voliče převodovky nebo robustní prahy z nerezové oceli se stejným motivem. Stejný materiál je mimochodem užit také na pedálech.

To znamená, že interiér zůstává poněkud nudný, ale naprosto účelný. Tlačítka v autě najdete na první dobrou, ovladače jsou logicky rozmístěny, tohle koncern zkrátka umí. Snad jen vypnutí automatických dálkových světel nikoliv páčkou pod volantem, ale kolečkem vedle volantu pro funkci světelného senzoru trochu překvapí. Navíc jsme si opět uvědomili výhodnější řešení multimediálního systému s konvenčními tlačítky po stranách obrazovky, s nimiž se lépe pracuje než s dotykovými plochami. Bohužel, dnes objednané Passaty už mají také modernější displeje známé z modernizovaného Golfu nebo Octavie.

Testovaný Passat si navíc vystačil s výchozími analogovými budíky, doplněnými pouze o barvený displej palubního počítače, popravdě řečeno to ale ničemu nevadí. Bez příplatkového digitálního přístrojového štítu se klidně obejdete, analogové budíky svoji práci zastanou spolehlivě. A možná to dokonce uvnitř vypadá lépe, aspoň to ladí s analogovým ciferníkem na vrchu středového panelu.

Z hlediska prostornosti je pak vše samozřejmě při starém, což znamená spoustu místa všemi směry, a to jak vpředu, tak vzadu. Díky úzkým A sloupkům a slušnému prosklení je navíc z auta dobře vidět. Vzdušnosti v testovaném kousku pomáhá také obří, elektricky otevírané panoramatické okno (+30.000,-), na nerovnostech si ale všimnete, že snižuje tuhost karoserie. Ocenil bych pak silnější věnec volantu, jeho měkoučká kůže se ale příjemně drží.

Skvělé je to i s místem pro zavazadla. Pod víkem se ukrývá 639 litrů prostoru, který nadchne délkou i pravidelným tvarováním. Nechybí tu praktické háčky na nákupní tašky nebo třeba síť na upevnění větších zavazadel. A oceňujeme i množství odkládacích prostorů v kabině, těch je tu opravdu habaděj. Snad jediná poznámka by tu byla k víku kufru, otevírá se hezky vysoko, chybí mu ale tlačítko na zamknutí auta. Když tak odcházíte s plnýma rukama, nezbude vám nic jiného než hledat klíček po kapsách, tlačítkem na víku totiž páté dveře jen zavřete.