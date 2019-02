Ťok: Elektronické dálniční známky zdražovat nebudeme

Snížení ceny známek vzhledem k nákladům spojeným se zavedením nového systému ministr nicméně zatím neočekává. Návrh zákona o pozemních komunikacích, který počítá se zavedením elektronických kuponů od roku 2021, předložilo ministerstvo dopravy.

Podle dnes projednávané novely by dálniční poplatky měly být placeny i snímány elektronicky, papírové kupony pak úplně skončí. Návrh zákona zároveň počítá se zvýšením maximálního limitu poplatku za roční známku na 2000 korun. V současnosti zákon dovoluje nejvyšší možnou cenu 1500 korun, což však podle ministerstva dopravy neumožňuje reagovat na aktuální náklady spojené s dopravou a výstavbou dálnic. Neznamená to však, že se ceny automaticky zvýší, o stanovení sazeb totiž rozhoduje každoročně vláda.

"Nechystáme se zdražovat dálniční známky. Limit se sice upravuje, ale není to proto, že bychom chtěli zdražovat," řekl dnes před jednáním vlády Ťok a dodal, že by dálniční známka stála stejně jako dosud. Letošní roční známka stojí 1500 Kč.

Zlevnění dálničních známek nicméně podle Ťoka zatím v plánu není. "Musíme si uvědomit, že i to vybudování systému něco stojí, takže sice odpadnou náklady na tisk známek, ale náklady zůstávají," řekl ministr. Náklady spojené se zavedením nového systému Ťok zatím nezná.

Projednávaný návrh počítá s tím, že bude možné dálniční poplatek uhradit elektronicky prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Platby, které budou vázány na registrační značku příslušného auta, bude evidovat informační systém provozovaný Státním fondem dopravní infrastruktury. Kontrolovat se budou prostřednictvím kamer, ke kontrole by mohly sloužit i mýtné brány. Systém by do budoucna měl umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky, po kterých některé kraje volaly.

Součástí ministerského návrhu je také osvobození nebo zvýhodnění od poplatků vozidel na alternativní pohon. Zdarma budou po dálnicích jezdit auta na elektrickou energii a vodík, případně hybridy, které v kombinaci s elektřinou nebo vodíkem používají ještě jiné palivo. Emise oxidu uhličitého však v takovém případě nebudou smět přesahovat 50 gramů na kilometr. Za poloviční sazby by pak měly jezdit auta poháněna zemním plynem a biometanem. Vozidel na zkapalněný ropný plyn se zvýhodnění netýká.

Resort dopravy si od zavedení elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně a zároveň snížení provozních nákladů až o 120 milionů korun za rok.