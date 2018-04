Toyota RAV4 se může dočkat dalších variant. Ve hře je sedm míst i elektromobil  

Automobilka Toyota nás z počátku letošního roku pilně zásobuje důležitými novinkami. Na ženevském výstavišti nejprve ukázala koncept Aurisu třetí generace, pár týdnů poté se na výstavní ploše v New Yorku odhalila pátá generace RAV4 . A jak jsme vás před pár dny informovali, Japonci se tentokrát hodně odvázali.

Již z dřívějška víme, že vůz dostal novou platformu TNGA a v Evropě se bude nabízet se dvěma pohonnými jednotkami: zážehovým čtyřválcem a hybridem, jenž elektromotor kombinuje s 2,5litrovým motorem. Nabídka pohonů by se však do budoucna mohla rozrůst, jak nastínil Jack Hollis, viceprezident Toyoty pro Severní Ameriku.

vysvětlil Hollis.uvedl s tím, že vyloučené to rozhodně není.

Možná si na čistě elektrickou RAV4 vzpomenete. V omezeném počtu bylo vytvořeno pár kusů již v roce 1997, předchozí generace na čistě elektrický pohon pak vznikala ve spolupráci se společností Tesla, avšak po několika tisících vyrobených kusech byla výroba ukončena.

Obdobně sdílný byl Hollis i při dotazu na sedmimístné provedení. Nechtěl být nikterak konkrétní, ale stavbu takového auta nevyloučil.

RAV4 se třemi řadami sedadel se několik let nabízela v Severní Americe a Japonsku, dvě místa navíc však byla vhodná především pro děti. Implementace nové platformy TNGA by však v nové generaci mohla nabídnout podstatně více prostoru pro nohy. Prostornější kabině nahrává do karet i fakt, že nejnovější SUV disponuje delším rozvorem 2690 mm, byť celková délka je o pět milimetrů menší (4595 mm).