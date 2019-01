Toyota Supra a nezodpovězené otázky: Jak moc je podobná BMW? A proč nemá čas na Ringu?

Novinka v podobě japonského sporťáku Toyoty, který se světu představil teprve před pár dny, vzbudila velké pozdvižení. Není divu, vždyť fanoušci modelu Supra si na tohle auto museli počkat několik dlouhých let. Není žádaným tajemstvím, že pátá generace vznikala ve spolupráci s automobilkou BMW, přičemž sourozeneckým projektem mnichovských je model Z4 s otevíratelnou střechou. Původně byla spolupráce zaměřena na pohonné jednotky a vybrané technologie, nakonec jsou si ale oba vozy podobné podstatně více.

Pojede na Ringu?

Pojďme ale popořadě. Hlavní inženýr Supry Tetsuyda Tada se před časem nechal slyšet, že by novinka japonské automobilky mohla zvládnout legendární Nürburgring v čase 7:40 s. Dnes už oficiální časy na slavné trati sbírá kde kdo, tudíž by nebylo od věci, kdyby se tady o svůj pokus vynasnažila i sportovní novinka.

Otázkou zůstává, proč se do toho Toyota zatím nepustila. Čeká snad na vhodnější podmínky? Nebo se do toho nechce pustit záměrně kvůli tiché dohodě s BMW? Pokud by Supra mohla dosáhnout takového času, jaký Tada avizuje, téměř jistě by byla rychlejší než těžší sourozenec v podobě modelu Z4, se kterým sdílí techniku. Přitom pro Supru by stanovení takového času mohlo být z marketingového hlediska skvělým krokem, vždyť by za sebou nechala Porsche 911 997 GT3 RS (7:43 s) či Lamborghini Murciélago LP640 (7:47 s).

říká Tada s tím, že hlavním omezením je nyní elektronicky omezená maximální rychlost na 250 km/h. Odstraní jej Toyota někdy? To je zatím ve hvězdách.dodává s tím, že Supra by prý opravdu mohla zaznamenat čas mezi 7:40 až 7:50 s.

Video

Proč Z4 zázračně zrychlila?

Na chvilku se přesuneme za oceán, kde se BMW Z4 objeví i v nejostřejší verzi M40i jež měla akceleraci z klidu na 97 km/h zvládat za 4,4 sekundy. Jenže posléze se světu představila Supra, která s nejvýkonnější verzí třílitrového šestiválce zvládá stejnou disciplínu za 4,2 sekundy. Zámořské zastoupení BMW neponechalo nic náhodně a svůj produkt nechalo zrychlit, takže teď umí „zámořskou stovku“ za 3,9 sekundy.

Vyšší výkon? Ne. Motorové či hmotností úpravy? Kdepak. BMW zkrátka tvrdí, že původní data byla podhodnocená a sporťák německé značky zvládá tuto disciplínu ve finále rychleji, jak ukázalo další měření. I kdyby to byla pravda, je minimálně zvláštní, že se automobilka něčemu takovému začala věnovat až po představené japonského sourozence.

Jak moc si jsou podobná?

Od začátku víme, že Toyota Supra a BMW Z4 jsou sourozenecké vozy, které sdílí celou řadu technických řešení. Původně se hovořilo o pohonných jednotkách, později o elektronice a dalších komponentech. Ani u toho ale nezůstalo. Když se Toyota Supra poprvé ukázala světu, mohli jsme si v interiéru všimnout celé řady prvků převzatých od mnichovské značky.

Jediná fotka interiéru ukazuje stejný volič samočinné převodovky, otočný ovladač pro ovládání multimédií, panel klimatizace či ovládání rádia, kliky ve dveřích, ale třeba i tlačítka na volantu či horní panel se zpětným zrcátkem. Všimnout si můžeme i toho, že ne všechny převzaté prvky se shodují s novou Z4, některé totiž patří starším modelům BMW. Supra tedy není tak moderní a luxusní jako sourozenec, což by se ale zase mohlo pozitivně promítnout v pořizovací ceně.

Ono se není moc co divit, že si jsou auta takto podobná, když budou sjíždět ze stejné výrobní linky. Supra, stejně jako Z4, bude vznikat v rakouském závodě společnosti Magna Steyr. Jde o firmu, která již staví automobily pro celou řadu velkých značek, namátkou Volkswagen, Mercedes-Benz či Jeep.

Zařízne GT86?

Protože Toyota Supra dostane v základním provedení i dvoulitrový čtyřválec, začíná se hodně spekulovat o tom, že by vstupní verze sporťáku mohla znamenat konečnou pro model GT86. Výkonově jsou oba vozy na stejné úrovni, a i když je Supra o nějakých 140 kilogramů těžší, díky výrazně vyššímu točivému momentu a samočinné převodovce ZF bude hbitější. Jen na stovce činí rozdíl obou modelů 6,5 s vs. 7,6 s ve prospěch Supry.

GT86 je určitě řidičsky zábavný stroj, u kterého však mnohým chybí trochu živější motor. Právě toto „střídání“ by tak mohlo být pro zájemce o sportovní Toyotu zajímavou novinkou. Ta by však vyžadovala i podstatně vyšší investice. Hovoří se o tom, že i v „nejočesanějším“ provedení bude Supra o zhruba třetinu dražší než dvojče Subaru BRZ. Finální odpovědi na všechny tyto otázky zatím neznáme a doufáme, že minimálně na některé z nich se odpověď dozvíme co nevidět.