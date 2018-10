Toyota zvažuje nástupce MR2. Vrátí se jako elektromobil?  

Model MR2 se vyráběl v letech 1984 až 2007 a celkem vznikly tři generace. Všechny se vyznačovaly dvoumístným uspořádáním a motorem uprostřed. O možném pokračovateli tohoto vozu se na pařížském výstavišti rozpovídal Matt Harrison, marketingový šéf evropského zastoupení Toyoty. Prozradil, že budoucnost auta je nyní opravdu diskutována.

Harrison s odkazem na slova lídra automobilka Akia Toyodyho hovořil o „třech sportovních bratrech“, které bychom v příštích letech mohli v showroomech značky vidět. Myslel tím Supru, GT86 a konečně model MR2. Už v roce 2015 naznačila japonská značka možnou budoucnost tohoto modelu konceptem S-FR.

Plno neznámých nezůstává jen ohledně samotného stvoření nové MR2, ale i možnostech pohonu. Fanoušci sportovních aut by si pochopitelně přáli ryze spalovací motor, jiní ale vidí budoucnost modelu elektrickou. Auto by mohlo dostat platformu Toyota New Global Architecture, která je připravena i na zástavbu elektromotorů a baterií.

Kompaktnost pohonné jednotky by umožnila její umístění za sedačky, jako tomu bylo u všech předchůdců. Auto by tak bylo nejen nenákladné a technicky jednoduché, ale mělo by i nízké těžiště, tudíž by se mohlo pochlubit slušnými jízdními vlastnostmi.

Další sporťáček od Toyoty by vzhledem ke svým kompaktním rozměrům určitě nedisponoval oslňující dojezdovou vzdáleností, japonská automobilka by ale mohla nabídnout zábavné auto, které jí navíc pomůže s flotilovými emisemi. Pokud se nástupcem modelu MR2 opravdu dočkáme, bude to nejdříve v roce 2020. Japonci tak mají ještě nějaký čas na zdokonalení své techniky pro elektrovozy, kterou můžou do sportovní novinky implementovat.