Turecká rallye v cíli: Potřetí v řadě vyhrává Tänak

Posunul se na druhou příčku světového šampionátu a na třetí místo odsunul obhájce titulu Francouze Sebastiena Ogiera (Ford Fiesta WRC).

Kopecký letos neprohrál

Skvěle si počínal také Jan Kopecký z továrního týmu Škoda Motorsport. Po pátečních defektech pneumatik, sobotní poškozené přední poloose se dokázal vrátit zpět první místo v kategorii WRC 2. Vyhrál letos již pátý podnik šampionátu a má na dosah titul mistra světa, což by byl jeho největší úspěch jeho kariéry automobilového jezdce.

Mám z této soutěže smíšené pocity. Byla to extrémní rallye a vůbec jsem si ji neužil. Člověk se bojí, aby auto vydrželo, byť zrovna Fabia R5 je odolná a vydrží skutečně hodně, ale myslel jsem na pneumatiky, abych je neprorazil, nesjel na plátno. Nejede se pak nejlépe. Spousta lidí chce návrat ke starým časům, ale ty jsou dávno pryč. Pravidla jsou odlišná, vozy jsou odlišné, podmínky rovněž. Kdo to srovnává, neví, o čem mluví.

O závodění, o přemýšlení a o štěstí. Všechno dohromady bylo potřeba, aby člověk dojel do cíle. Všechny tyhle faktory. Závodění tam moc nebylo. Šlo to jen v úsecích, které byly čisté, a bylo jasné, že tam nehrozí poškození auta. Mohlo to být maximálně padesát procent soutěže. Nedalo se jet naplno. Pak bylo riziko obrovské. Nebudu se přetvařovat. Ve všech předešlých závodech jsem se cítil lépe, než tady.

Z pěti výher mám obrovskou radost a jsem rád za každou. Obrovský dík patří značce Škoda, která postavila skutečně robustní auto, které nemá skoro žádné technické problémy. Neměli jsme nikdy sebemenší potíže, které by zavinily naše odstoupení ze závodu. A to ani tady, kde to bylo hodně napínavé. Už na testu v pondělí vypadalo auto po čtyřiceti kilometrech jako po celém závodě. Je to ničení techniky, což v dnešní době, kdy se všichni snaží šetřit, tak je taková soutěž zbytečná.

Teď jo. Není to stoprocentní, ale jsme velice blízko.

Jedeme v šesti lidech na čtyři dny do Tater. Oslavíme tam Turecko i průběh sezony, těším se na horské túry. Už tam jedu podruhé. Uchvátilo mě to a rád se tam vracím. Už se těším na výšlap nad Štrbským plesem z 1300 do 2300 metrů nad mořem. Ovšem po laně šplhat rozhodně nebudu.“

Evans poslechl šéfa

Průběh čtyř nedělních rychlostních zkoušek, které měřily dohromady 35,53 kilometrů byl poklidný. Do soutěže se po sobotních výpadcích vrátili dva velcí soupeři v boji o titul. Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) musel v sobotu odstoupit s poškozeným zavěšením levého předního kola a Francouz Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC) měl lehkou havárii. O jedinou změnu v pořadí se v neděli dopoledne postaral Brit Elffyn Evans (Ford Fiesta WRC), který na pokyn šéfa týmu Malcolma Wilsona přijel o pět minut dříve do časové kontroly. Dostal tak pětiminutovou penalizaci a v průběžném pořadí se tak posunul za Ogiera, který vyhrál tři rychlostní zkoušky a bral bod za desáté místo v absolutním pořadí.

Jezdecká špička svedla na konci soutěže ještě jeden boj o body. Stalo se tak na závěrečné Power Stage, což je zvlášť bodovaná rychlostní zkouška. Tady byl nejrychlejší Neuville před Ogierem a prvně jmenovaný tak alespoň částečně eliminoval svou ztrátu z turecké soutěže. „Šel jsem do finiše úplně naplno. Myslím, že jsme si tady zasloužili vyhrát nejenom Power Stage, ale celou soutěž. Vedli jsme, ale kvůli maličkosti museli odstoupit,“ prohlašoval obrýlený Neuville sebevědomě do televizních kamer.

Tänak míchá kartami

Když přijel Ott Tänak v pátek večer do servisní zóny, tvářil se hodně naštvaně. Celý den si stěžoval na špatný grip (přilnavost) auta a v průběžném pořadí byl pátý. Ovšem pouze se ztrátou 32,4 sekundy. V tu chvíli to rozhodně nevypadalo, že bude usilovat o vytoužený hattrick (tři vítězství v nepřerušené řadě).

Po sobotních potížích Neuvilla a Ogiera byl najednou druhý a když odpoledne vyhrál dvě rychlostní zkoušky, ocitl se na druhém místě. Po jedenácté erzetě (z celkových 17) vedl a za zády měl týmového kolegu Jari-Matti Latvalu. Nedalo se však očekávat, že Fin bude útočit na svého parťáka, který bojuje o titul mistra světa. A tak se také stalo.

Latvala dojel v pohodě na druhém místě, což je jeho nejlepší výsledek v sezoně. Společně s vítězným Tänakem se postarali o maximální bodový zisk Toyoty a japonská značka se posunula do na první místo v Poháru konstruktérů před dosud vedoucí Hyundai. „Byla to hodně náročná rallye. Věděli jsme, že tohle je soutěž, kde nevyhraje nejrychlejší, ale nejchytřejší. Podařilo se nám naštěstí dojet do cíle bez větších problémů. Jsme moc spokojeni a šampionát teď vypadá z našeho pohledu moc zajímavě,“ uvedl v cíli Tänak.

Ogier vynadal sám sobě

Na začátku Turecké rallye měl obhájce titulu mistra světa Sebastien Ogier ztrátu na lídra šampionátu Neuvilla 23 bodů. Na první sobotní erzetě musel Neuville odstoupit a Ogierovi se nabízela šance zlikvidovat manko. Měl však technické problémy a na přejezdu mezi zkouškami musel opravovat poškozenou tyč řízení. Za pozdní příjezd do rychlostní zkoušky dostal minutovou penalizaci a klesl na čtvrté místo.

Dotáhl vůz do servisu, kde ho mechanici dali do pořádku, ale pětinásobný mistr světa světa v následující rychlostní zkoušce jen na konec dvacátého kilometru. „Je těžké akceptovat, jak hloupou chybu jsem udělal. Jediné vysvětlení je, že mozek správně nefungoval. Julien mi správně přečetl rozpis, ale já zareagoval pozdě,“ připomínal svoji chybu.

V neděli vyhrál tři rychlostní zkoušky, ale na závěrečné Power Stage byl o 1,7 sekundy pomalejší než Neuville. „Bylo to naprosto vyrovnané. Šlapal jsem do toho ve finiši na sto procent. Udělal jsem všechno, co šlo,“ komentoval závěr soutěže Ogier. Do konce mistrovství světa zbývají tři soutěže – Velká Británie, Španělsko a Austrálie. Vedoucí Neuville má náskok pouhých třináct bodů na druhého Tänaka a na třetího Ogiera bodů třiadvacet.

Konečné pořadí Turecké rallye

1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) 3:59:24,5; 2. Latvala, Anttila (Toyota Yaris WRC) +22,3; 3. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:46,3; 4. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +4:10,9; 5. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +7:11,7; 6. H. Solberg, Minor-Petrasková (Nor., Rak./Škoda Fabia R5) +13:40,6; 7. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +18:25,2 (1. v kategorii WRC 2); 8. Tempestini, Itu (Rum./Citroën C3 R5) +19:37,1; 9. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia R5) +20:21,3; 10. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +20:51,2; 11. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Ford Fiesta RF5) +21:13,9; 12. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +22:09,0; … 16. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupé) +38:46,5.

Průběžné pořadí (po 10 z 13 rallye):

1. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 177 bodů; 2. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 164; 3. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 154; 4. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 88; 5. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 75; 6. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 75; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 60; 8. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 54; 9. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 53; 10. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 49; 11. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 48; 12. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 47; 13. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 14. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 17; 15. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 16. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 11; 17. H. Solberg (Nor./Škoda Fabia R5) 6; 18. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 19. Griebel (Něm./Citroën DS3 WRC) 4; 20. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 21. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 2; 22. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 23. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1; 24. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 1; 25. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 1.

1. Toyota Gazoo Racing WRT 284; 2. Hyundai Shell Mobis WRT 279; 3. M-Sport Ford WRT 244; 3. 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 169.

Tänak 60; Ogier 57; Neuville 35, Mikkelsen 11; Sordó 9, Ostberg 4, Meeke 3; Loeb 3, Paddon 2, Breen 2. Vyhrané RZ: Tänak 52; Neuville 34, Ogier 29, Lappi 13; Latvala 12, Sordó 9, Mikkelsen 9, Meeke 8, Loeb 6, Breen 7, Evans 4, Ostberg 4, Paddon 3, Suninen 3.

Výsledky jsou neoficiální.

Dalším podnikem mistrovství světa bude Britská rallye (4.-7. října)