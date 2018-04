USA prý zvažují zpřísnění ekologických předpisů pro dovážená auta

Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované představitele Trumpovy administrativy a automobilového sektoru.

Trump podle listu požádal Agenturu pro ochranu životního prostředí (EPA) a další vládní úřady o vytvoření plánů, jak využít současných zákonů k tomu, aby mohla být auta vyráběna v zahraničí při přechodu hranic do USA vystavena přísnému testování emisních norem.

Nová pravidla by si u zahraničních automobilů mohla vyžádat nákladnější technologie, což by zvýšilo jejich ceny ve srovnání s vozidly vyráběnými v USA, upozorňuje The Wall Street Journal.

Podle listu za nynějšími úvahami Trumpovy administrativy zčásti stojí emisní skandál německého automobilového koncernu Volkswagen. Ten v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. EPA nyní údajně zkoumá, zda by tento skandál mohla využít k právnímu odůvodnění přísnějších ekologických předpisů.