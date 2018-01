V Praze letos přibudou pruhy vyhrazené pro autobusy

V Praze je asi 38 kilometrů pruhů pro autobusy a 12 tramvajových kilometrů kolejí oddělených od aut a přes 190 křižovatek, kde mají spoje MHD přednost.

V případě Modřanské zvažuje Ropid několik variant, jak by mohl být pruh dlouhý a odkud kam by vedl. Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. "Jednou z úvah je, že by vedl od křižovatky s ulicí Československého exilu k nádraží Braník," řekl Tomčík. Pokud by po jeho zavedení vznikaly kolony v ulici Československého exilu, byl by prodloužen i do ní.

Na Strakonické se na několika místech pruhy v minulosti již objevily. Nově by měl být v její jižní části. Původně měl mít pruh zhruba kilometr, nakonec bude dlouhý asi 300 metrů. Důvodem je velké množství vjezdů k nemovitostem a zhoršený výhled pro vyjíždějící řidiče.

Prodloužen bude pruh v ulici Jugoslávských partyzánů. Proti současné podobě bude o 50 metrů delší. Prodloužen bude i na Vysočanské v Praze 9 a upraveny budou pruhy v Českobrodské a Ke Krči. Ropid chystá rovněž pruh v Bělohorské, tady ale podobu teprve projednává.

V druhé polovině letošního roku se chce organizace zaměřit na semafory, které upřednostňují průjezd MHD. Zkoumat se bude, jak jsou seřízeny a zda všude fungují tak jak mají.