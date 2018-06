V Prostějově budou mít sraz majitelé legendárních skútrů Čezeta

Příjezd veteránů a dalších motorkářů je naplánovaný na 14:00, řekl ČTK výkonný ředitel společnosti Čezeta Motors Matěj Oliva. Firma Čezeta Motors nedávno v areálu prostějovské továrny Wikov zahájila výrobu elektrického motocyklu, který svým designem navázal na benzinový typ skútru Čezeta, pro nějž se vžila přezdívka prase.

Podle Olivy by do Prostějova mělo na sobotní sraz dorazit zhruba 150 veteránských skútrů Čezeta. "Vlastníky veteránských modelů i novodobých elektrických skútrů čeká exkurze do obnovené továrny vyrábějící elektroskútry v podniku Wikov a možnost testovacích jízd. Setkají se také se zaměstnanci továrny, včetně jejího novodobého zakladatele Neila Smithe," uvedl Oliva.

Elektroskútry Čezeta 506 v Prostějově montuje deset lidí. Po moderním elektrickém motocyklu je krátce po zahájení výroby velká poptávka v Česku i zahraničí. Firma Čezeta Motor chce v Prostějově ročně vyrábět až 2000 elektroskútrů. Nyní je roční kapacita výroby 300 motorek. Rozšíření výroby si vyžádá investice přes 15 milionů korun.

Značku Čezeta oživil před pěti lety britský podnikatel Neil Smith, který i s rodinou žije od roku 2001 v Praze. "Podařilo se nám navrhnout a vyrobit elektro motorku, která má v celosvětové konkurenci věhlasných značek výjimečné parametry. Přidali jsme ikonický design z padesátých let s drobnou modernizací a historii legendární značky," uvedl Smith.

Ručně vyráběný stroj pod označením 506 vychází z designu původních modelů 501 a 502, které se dlouhá léta vyráběly pod značkou ČZ ve Strakonicích. Novou motorku ale místo benzinového dvoutaktu pohání elektromotor, díky němuž může skútr dosáhnout rychlosti až 123 kilometrů za hodinu s dojezdem 150 až 200 kilometrů na jedno nabití. Motorku lze nabít za 3,5 hodiny.

Skútr podle Olivy využívá stejné bateriové články, které jsou instalovány ve vozech Tesla. "Veškerá elektronika a komunikace jednotlivých systémů je ale vyvinuta Čezetou a jejími převážně českými a slovenskými dodavateli na míru. Plynová rukojeť, přepínač jízdních režimů a blinkry byly například vyvinuty ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky ČVUT v Praze," řekl Oliva.