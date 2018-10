Václav Klement, spoluzakladatel mladoboleslavské automobilky se narodil před 150 lety

se narodil ve středočeských Velvarech, které leží 13 km severovýchodně od Slaného.. Absolvoval pětiletou obecnou školu, ale měšťanku už na nátlak druhé ženy svého otce (maminka mu brzy zemřela) nedokončil. Od 11 let pracoval manuálně, jezdil s kravským potahem u velvarského kováře. Jeho učitel však Klementa doporučil slánskému knihkupci Rudolfu Vokounovi, který měl krámek na Husově třídě v čísle popisném 89 nedaleko náměstí. Tam mladičký Václav nastoupil v srpnu 1882, nakonec se z pomocné síly vypracoval na příručího, dostal výuční list v oboru a také dodělal školu. A účastnil se večerních besed za zamčenými dveřmi. Už tehdy začínal s cyklistikou na kostitřasu, který si vypůjčil od Viléma Michla, Michlové později ve Slaném za železniční tratí vyráběli jízdní kola a motocykly značky Orion.

Klement přesídlil ze Slaného do Prahy (1887-1888) a následně na doporučení svých bývalých zaměstnavatelů do Mladé Boleslavi. V červenci 1891 koupil na splátky podnik Jana Novotného, kde pracoval. A kromě knih. Co na tom, že na ně zpočátku vůbec neměl koncesi? Také si na něj došlápla konkurence i úřady, nicméně s pomocí věna své choti dluhy rychle splatil.

Bicykly

V roce 1895, která nese ve svém názvu obě příjmení. Spojili se dva muži, kteří se vzájemně doplňovali, Laurin byl mimořádně zručný a technický typ, zatímco Klement byl hlavně obchodníkem. Přízemní dílna o ploše 120 mzahájila činnost 17. prosince v Benátské ulici č. p. 149/III v lokalitě zvané

. K této myšlence jej přivedla dva roky stará a nepříliš dobrá zkušenost s výrobkem Germania drážďanské firmy Seidl & Naumann. Reklamoval jej písemně, dopisem adresovaným pobočce v Ústí nad Labem. Samozřejmě česky, leč setkal se s arogantní reakcí, že musí používat v komunikaci němčinu.stálo na papíře doslova. Rozčilený a otrávený Klement prohlásil:A podařilo se... Vždyť stál rovněž u založení mladoboleslavského cyklistického klubu! Následně se věnoval obchodním záležitostem a propagaci, v říjnu téhož roku zavedl splátkový prodej, pracoval od pěti hodin ráno do jedenácti večer. Administrativu ve firmě vykonávala první tři léta manželka Antonie, i když počet zaměstnanců neustále rostl, ze tři (dvou dělníků a studentky) přes dvanáct na čtyřicet a ještě výše...

Dvoukolky s motorem

S úvěrem od rakouské Länderbank se podnikalo lépe. Pak se zaměřil na. Vyrazil je objevovat do Paříže, zakoupil stroj bratří Wernerů s motorem nad předním kolem, přivezl jej do Boleslavi a Laurin se s dalšími mechaniky pustili do jeho přestavby. Překonstruovali zapalování, karburátor a pohonnou jednotku umístili do rámu, řemenem pak poháněli kolo zadní. To už stála továrna na Novém Městě u silnice na Kosmonosy. 18. listopadu 1899 sám Klement na Bubenské dráze v Praze představil první dva modelySlavia, nadšeni byly novináři i publikum. Osobně je prezentoval i v zahraničí, londýnský obchodník Hewetson od něj koupil 150 strojů, když středočeský podnikatel naučil během chvíle jeden z nich ovládat zdatného cyklistu.

Knihkupectví, které řídila žena, Klementovi prodali. V roce 1901 se začala psát i sportovní historie. Narcis Podsedníček vyhrál Paříž-Berlín, sám Klement zvítězil ve 4,2 km dlouhém závodě do vrchu Exelberg u Vídně dne 11. května 1902 právě před kolegou, byl to jediný závod, kterého se sám jako jezdec zúčastnil. V červnu téhož rokuuspěly i v klání z francouzské do rakouské metropole, během 31 hodin, které jim trvala 1430 km dlouhá trať, je nestihly jako jediné motorky žádné poruchy. O rok později už 200 zaměstnanců vyrobilo 2000 strojů. Zvýšení odbytu napomohly zmíněné triumfy včetně trojitého v Semmeringu i první ceny a zlaté medaile na domácích i zahraničních výstavách, veletrzích a salonech. Pak se Klement soustředil na manažerskou činnost, jak bychom dnes řekli. Václava Vondřicha dovedl 25. června 1905 k vítězství v neoficiálním mistrovství světa motocyklů ve francouzském Dourdanu, rok předtím 25. září na stejné trati dojel vFrantišek Toman druhý i s ulomeným sedlem, Vondřich doplatil na horlivé domorodce, kteří házeli na silnici hřebíky, dokončil pátý, ale až po časovém limitu.

Automobily

Produkce motocyklů L&K již převažovala nad jízdními koly, jejichž výroba byla v březnu 1905 ukončena. Bylo třeba uvolnit kapacity,vlastní konstrukce, již dříve se experimentovalo s quadricyckly. Voituretta typu A se představila 29. října 1905. To už se ozvala i firma Seidel & Naumann s pokornou žádostí o koupi licence na jednostopé stroje. Po jedenácti letech od nepříjemné korespondence tak přišla satisfakce. I když byl Václav Klement vlastencem, cílevědomě budoval úspěšný mezinárodní tým z výrazných osobností, angažoval například špičkového německého konstruktéra a závodníka ing. Otto Hieronima, navíc i průkopníka letectví.

a úspěšně se etablovala na desítkách zahraničních trhů. Například v roce 1907 připadalo na export téměř 70 % obratu. Program se postupně rozrůstal o sanitky, nákladní a poštovní vozy a autobusy. Tehdy se také proměnila na akciovou společnost s generálním ředitelem Klementem a technickým ředitelem Laurinem. Tovární jezdci včetně Saši Kolowrata vozili vavříny z nejrůznějších evropských klání včetně náročných vytrvalostních soutěží v Rusku, kde se i vystavovalo. Ve složitém období Velké války se Klementovi podařilo vyreklamovat zpět do továrny většinu zaměstnanců, kteří byli odvedeni na vojnu. Firma podporovala také rodiny vojáků a akutní nedostatek potravin řešila zajišťováním proviantu pro své osazenstvo. Z Ruska se ale stáhla.

Sňatek s okřídleným šípem

, mimo jiné lukrativní produkcí leteckých motorů V12 licence Lorraine-Dietrich, již za krvavého konfliktu také kromě produkce nábojů stavěla úspěšné motorové pluhy Excelsior.

Klement poté především analyzoval trendy ve světovém automobilovém průmyslu. Poznatky a kontakty získané v roce 1927 během studijní cesty do USA významně napomohly k vybudování moderně řešené mladoboleslavské továrny s pásovou výrobou, ale odrážely se i ve vedení propagace. V samostatné Akciové společnosti pro automobilový průmysl (ASAP, od roku 1930) působil coby generální rada, ale už bez přímých výkonných pravomocí. Značka, když překonala Tatru a Pragu.

Smrt

Václav Klement byl vizionářem, všeobecně všeobecně velmi respektovanou osobností, šlo o skromného a pracovitého, ale zároveň velmi kreativního a agilního člověka, měl silné sociální cítění, ale i velké nároky na kolegy a spolupracovníky. Spolu s novinářem Vilémem Heinzem také napsal knihu, která mapuje historii automobilismu od prvopočátků – vozů bez koní poháněných čistě lidskou silou. Klement ji vydal vlastním nákladem v roce 1931 a obsahuje překrásné kresby Josefa Weniga a Věnceslava Černého.

, sedmdesátin se nedožil. Svého společníka v podnikání a především blízkého přítele, o tři roky staršího Václava Laurina přežil o takřka osm let. Bydleli v Husově ulici č. p. 237 a 208, ob jeden dům, v těsném sousedství se nacházejí také jejich hroby na mladoboleslavském hřbitově. Značku