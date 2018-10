Velar SVR opět zachycen špiony. Takhle vypadá nejrychlejší Range Rover současnosti  

Land Rover byl při testování modelu Range Rover Velar SVR přistižen již několikrát. Auto sice zůstává zahalené maskovací fólií, ovšem některé prvky sportovní divize, které známe z ostatních modelů, identitu prozrazují.

Velar SVR si chce vyšlápnout na Alfu Romeo Stelvio Quadifoglio či Porsche Macan Turbo, tudíž pod kapotou dostane obrovskou strojovnu. Byť to stále ještě není oficiálně potvrzené, britské zdroje říkají, že vůz bude pohánět pětilitrový osmiválec, který najdeme i v Range Roveru Sport SVR. Těšit se tak můžeme na výkon okolo 540 koní a 680 newtometrů točivého momentu. Akceleraci na stovku by auto mohlo zvládnout za 4,2 sekundy.

Designové změny odpovídají ostatním produktům, které projdou rukama sportovní divize společnosti. Zahrnují agresivnější přední nárazník, dvaadvacetipalcová kola a čtveřici koncovek výfuku na zádi. Na prvních fotkách to vypadá, že sportovní SVR je posazeno o něco níže než standardní Velar. Vzduchové odpružení dostane navíc sportovní režim s tužším podvozkem.

Velar SVR také shodí nějaká kila, dieta by mohla pohotovostní hmotnost snížit na nějakých 1800 kilogramů. To znamená, že by novinka byla o 465 kg lehčí než X6 M a půltunovou výhodu bude mít nad sourozeneckým Range Roverem Sport SVR.

Zajímavostí je i fakt, že Velar SVR se s největší pravděpodobností stane nejrychlejším Range Roverem současnosti. V jeho prospěch totiž ve srovnání s ostatními modely společnosti hrají kompaktnější rozměry a nižší hmotnost. Přitom by mohlo jít o vůbec nejlevnější produkt laděný vyhlášenou britskou divizí SVO.

Srovnání se sourozeneckým Jaguarem F-Pace SVR se přímo nabízí, Jaguar-Land Rover však ujišťuje, že oba modely míří na docela jiné spektrum zákazníků. Zatímco vozy se šelmou na přídi mají oslovit hlavně svými výkony na silnici, Velar chce i nadále zaujmout offroadovými schopnostmi. Nechme se tedy překvapit, Velar SVR má dorazit v průběhu příštího roku.