Video: Peugeot Grip Control. Jak funguje náhražka za čtyřkolku?

Souhlasím, že pohon všech čtyř kol není vyloženou nutností ani v kategorii crossoverů, případně SUV. Že je terénní vzhled jenom taková hra a mimo silnici se SUV těžko podívá, je jasné. A v zimě stačí pořádné zimní gumy.

Stejně tak si ale myslím, že pokud už někdo SUV nabízí, měl by zákazníkům možnost čtyřkolky alespoň nabídnout. V Peugeotu si to nemyslí a svoje křížence vybavují toliko systémem Grip Control, tedy v podstatě „jen“ jakousi rozšířenou funkci stabilizačního systému. Kolečkem si navolíte jeden z režimů (třeba zimní, případně blátivý…) a pak už jen doufáte, že to bude mít na trakci předních kol nějaký vliv.

My jsme nedoufali a rozhodli se vyzkoušet Grip Control v praxi. S Peugeotem 5008 jsme tedy vyrazili na mostecký polygon, kde jsme k testu našli ty nejpříhodnější podmínky. A pak už jenom točili kolečkem…