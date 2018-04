Vojta Štajf poznává v Jordánsku nový rallyový svět: a s Fabií R5 mu to jde docela dobře

Ten začal tento týden právě Jordánskou rallye. Po ní přijdou v létě na řadu Kypr, Libanon a Irán, aby v listopadu vyvrcholil šampionát podniky v Kuvajtu a Kataru.

Štajf se na všech soutěžích potká s arabskými týmy, mezi nimiž nechybí velká legenda: vítěz Dakarů 2011 a 2015, držitel olympijské medaile ve střelbě, známá postava z mistrovství světa v rallye a milovník šotoliny, na níž se právě v Jordánsku jede: Násir al-Attíja, jemuž sekunduje ve voze Ford Fiesta R5 jako navigátor Francouz Baumel.

Chybělo 1,4 sekundy

Štajf, jenž spolu s Markétou Skácelovou závodí v zelených barvách Racing 21 – Klokočka Škoda týmu, proháněl Al-Attíju hned v páteční otevírací speciálce přímo na pobřeží Mrtvého moře. Na Katařana ztratil jen 1,4 sekundy.

V sobotu sice nabral minutovou ztrátu na nejdelší trase v horách, ale zbytku pole ujel. A bylo ještě líp. To když obsadil znovu druhé místo v další rychlostní zkoušce jen se ztrátou 7,6 sekundy na Katařana. „V Jordánsku se učím každým kilometrem. Je to děsně náročná soutěž. Hodně horizontů, pořád nahoru a dolů. Nemám se šotolinou tolik zkušeností, navíc jsme tady v týdnu trénovali za sucha v pětřiceti stupních a v pátek na první speciálku se spustil déšť a lilo skoro celou noc. Tratě tak najednou vypadají úplně jinak. Násir je zná, jede tady počtrnácté a na těchto površích je to pan Jezdec. My s Markétou tuhle zkušenost nemáme, ale učíme se,“ hodnotí první dva dny Štajf.

Učí se docela rychle, se Skácelovou si vybudovali na celkové stříbrné pozici rychle minutový náskok na kuvajstko-katarskou posádku Al-Thefiri a Al-Kuwari s Mitsubishi Lancer Evo X.

A praskla guma

Jenže když už oba cítili, že se do tratí víc dostávají, hned po startu první odpolední páteční zkoušky píchli levou přední pneumatiku. Výměnou ztratili na čtyři minuty a celkově před sobotním pokračováním, kdy čeká posádky ještě osm rychlostních zkoušek, spadli na třetí příčku: 6:42 minuty za Al-Attíju a 2:20 za Al-Thefiriho.

„Všechno je to o učení - a to mě baví,“ přiznává Štajf. „Po dvaadvaceti letech, co dělám tenhle sport, je to v Česku pořád dokola. Třeba Šumavu před týdnem jsem jel poosmnácté. Jasně, někdy tam prší, jindy je sucho, ale soutěž je vlastně roky stejná. Chci se i v tomto věku posouvat dál, psát si rozpis na soutěž po pouhých dvou průjezdech. Navíc jde o velké dobrodružství, ne každému se poštěstí si v Jordánsku zajet. Jsme tady vidět, do depa za námi přišel jordánský princ, lidé se nás ptají, jestli by nebylo naše auto možné si pronajmout. Cítím, že jsou všichni moc rádi, že jsme tady. Třeba otevřeme dveře dalším českým posádkám,“ věří Štajf.