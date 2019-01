Volkswagen chce nabízet prémii za staré diesely po celém Německu

Program se dosud vztahoval pouze na 15 nejvíce znečištěných německých měst.

Záměrem opatření je čistší vzduch ve městech a odvrácení hrozby dalších zákazů vjezdu do center měst pro dieselové vozy. "Doufám, že i ostatní výrobci automobilů se postarají o tak dobré zprávy pro zákazníky," uvedl německý ministr dopravy Andreas Scheuer.

Takový vývoj je ale podle analytika automobilového trhu Ferdinanda Dudenhöffera nerealistický. "Výrobci se orientují na zisk a dělají to, co považují za správné, ne to, co si přeje ministr dopravy," řekl Dudenhöffer agentuře DPA.

Volkswagen ke kroku prý motivuje skandál z roku 2015 a problémy s přechodem na novou metodiku měření emisí a spotřeby automobilů WLTP, které se negativně podepsaly na jeho hospodářských výsledcích.

Že nabídne prémie při nákupu nového či staršího vozu s čistším motorem, pokud zákazník bude souhlasit se sešrotováním svého auta se starým dieselovým motorem překonané evropské emisní normy Euro 1 až 4, oznámil Volkswagen již v říjnu. Akce se ale zatím dotkla jen obyvatel 15 nejhůře znečištěných měst v Německu. Podle dnešních informací Bildu by výše prémie měla činit až 9000 eur (zhruba 230.000 Kč).

Když nabízel Volkswagen šrotovné od srpna 2017 do června 2018, podařilo se mu stáhnout z německých silnic 210.000 starších naftových vozů.