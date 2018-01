Výběr mýta od kamionů loni stoupl na rekordních 10,4 miliardy Kč

Vyplývá to ze statistik správce elektronického mýtného systému, společnosti Kapsch.

Prosinec s mnoha svátky přinesl do Státního fondu dopravní infrastruktury tradičně nejnižší částku, a to 749,7 milionu Kč, tedy meziročně o tři procenta více. Nejsilnějším měsícem dosavadní jedenáctileté historie českého mýta je loňský listopad, kdy stát kamionům předepsal rekordních 960 milionů korun. Český elektronický mýtný systém vybral pro stát od kamionů na mýtném za 11 let fungování 87.926.537.797 korun, uvedl Kapsch.

Nárůst nebyl silnější z důvodu ekologického efektu, kdy jsou nejnižšími kilometrovými sazbami upřednostňovány kamiony s motory v emisní třídě EURO VI, přičemž jejich podíl na zaplaceném mýtném rychle vyrostl už na 53 procent.

"Za jedenáct let zpoplatňování kamionů v České republice neměl tuzemský mýtný systém ani jediný den výpadku. Zařadil se tak mezi nejúspěšnější IT projekty státu a spolehlivý stroj na peníze pro tuzemské silnice," uvedl generální ředitel firmy Kapsch Karel Feix.

Nejsilnějším týdnem loňského roku i jedenácti let mýta je letošní předvánoční 49. týden, kdy systém vybral 230 milionů korun. Nejlepším dnem roku a historie se pak stal čtvrtek 26. října s vybranými téměř 49 miliony korun.

Provozní náklady placené z vybraného mýta konsorciu firem pod vedením Kapsch představovaly v minulém roce 1,525 miliardy Kč a jejich podíl na vybraném mýtu celoročně klesl na 15 procent. Státu tak z každé vybrané stokoruny zůstává 85 korun. Účinnost výběru mýta byla v průměru 99,6 procenta.

V současnosti běží tendr na správu mýtného systému po roce 2019, který vypsalo ministerstvo dopravy. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči - Kapsch, slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems. Tendrem se zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V říjnu zahájil s ministerstvem dopravy dvě správní řízení, jedno z vlastního podnětu, druhé na návrh společnosti Kapsch, která si stěžuje na zadávací podmínky.