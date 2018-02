Vývoj řadicích pák napříč historií. Od jednoduchých klacků po vyspělé automaty  

Povídání o řadičkách mladoboleslavské automobilky začíná v roce 1906 vozem Laurin & Klement Voiturette A . Páku byste v něm nalezli po pravé ruce řidiče. Takřka stejná byla páka ruční brzdy, jež se nacházela dále od volantu. V té době auto disponovalo třemi stupni a zpátečkou. Jednotlivé stupně se aretovaly pomocí západky.

O sedm let později bylo řešení podobné. Rozdíl byl v tom, že model Sg dostal uzavřenou karoserii, do které by se ale řadicí páka nevešla. Musela tedy společně s „ručkou“ zůstat venku. Zcela do kabiny se řadička dostala až později, jedním z prvních exemplářů byla Škoda 110, která kvůli tehdejším regulím dostala pravostranné řízení.

Exponát Škoda Popular Monte Carlo z roku 1937 měl i nadále třístupňovou převodovku, avšak už toho času se začala objevovat první řešení se čtyřmi převody. Taktéž se na hlavicích řadiček pozvolna ocitají první schémata řazení.

Touha po vyšším komfortu vedla designéry k experimentování. Aby se dopředu namísto dvou sedadel vešla velká lavice, musela se řadička přestěhovat z podlahy na sloupek řízení. Příkladem tohoto řešení je třeba Škoda Octavia z roku 1960. Toto řešení se ale aplikovalo jen pár let, model 1000 MB již o šest let později dostal řadicí páku opět ukotvenou k podlaze.

V polovině osmdesátých let čekala mladoboleslavské výrobky další inovace, roku 1985 se v modelu 130 objevuje první převodovka s pěti stupni. Opět se mění vzhled hlavice, tvrdý plast nahrazuje měkčí polyuretanová pěna, schéma opět zmizelo, řidiči bylo k dispozici díky samolepce na čelním skle.

Velkým milníkem v historii Škodovky byl rok 1996, ve kterém znovuobnovila model Octavia . Ten hned ve svém prvním roce existence dostal jako první Škodovka automatickou převodovku, tehdy se čtyřmi stupni.

Dnes už samočinné ústrojí v útrobách moderních Škodovek není ničím výjimečným, vedle pěti- nebo šestistupňových manuálů totiž česká automobilka nabízí i šesti- či sedmistupňové automaty DSG (s označením DQ 200). Převodovky se vyrábí ve Vrchlabí a každé se skládá z 352 dílů. Dvouspojky vznikají v české výrobně nejen pro tuzemskou značku, ale i další členy koncernu: Volkswagen či Audi. Denně závod na Trutnovsku vyrobí 2100 kusů.

Ani dnes se vývoj řadicích pák nezastavil. Stačí se rozhlédnout po interiérech modelů jednotlivých automobilek. Drtivá většina stále sází na řešení mezi předními sedačkami, ale najdou se i atypická umístění. Tak třeba automat Citroënu Grand C4 Picasso obsloužíte páčkou před volantem, Toyota Prius zase sází na maličký volič e-CVT na středové konzole, který velikostí spíše než řadičku připomíná prvek pro volbu jízdního režimu. Opomenout nesmíme ani BMW i3 a jeho otočný volič umístěný před věncem volantu. A to nemluvíme o širokém spektru materiálů a barev, které dnes automobilky pro řadicí páky používají.