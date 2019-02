Zapalování se dvěma svíčkami na válec: V minulosti nejen Alfa Romeo, dnes přežitek

Zapalovací svíčka představuje po desítky let spolehlivé zařízení k zapálení směsi u zážehového motoru. Naprostá většina agregátů si vystačí s jednou svíčku pro každý válec. V nedávné minulosti však vybrané automobilky uplatňovaly u některých svých agregátů systém zapalování se dvěma svíčkami pro každý válec. V obou případech se jednalo o čtyřválce, takže svíček měly tyto motory nikoliv čtyři, ale hned osm. Asi nejznámější jsou systémy Alfa Romeo Twinspark a Honda i-DSI.

Osm svíček, dva rozdělovače

Prvenství v uvedení na trh takto řešeného motoru patří milánské Alfě Romeo. Ta v rámci modernizace slavné řady Alfa 75 (na dlouhou dobu poslední Alfa Romeo s pohonem zadních kol) uvedla dvoulitrový čtyřválec s pojmenováním Twinspark. V doslovném překladu to znamená „dvojitá jiskra“. Tímto bylo navenek řečeno vše, ve skutečnosti to zase tak jednoduché nebylo.

Později se k motoru 2.0 Twinspark přidaly i menší kubatury 1,7 TS a 1,8 TS litru, navíc nabízené v modelech s pohonem předních kol, konkrétně v řadě 155, která slavnou 75 nahradila. Současně dvoulitr dostal také velký sedan Alfa 164.

Předně jaká vlastně byla myšlenka zavedení takto komplikovaného zapalování? Alfa Romeo si vždycky potrpěla na své sportovní motory, které vynikaly velkým měrným výkonem a skvělou dynamikou. Jenže současně se zde naráželo na určitá omezení. Učebnice automobilové techniky říkají, že limitujícím faktorem pro dosažení vysokých otáček pístového motoru s relativně velkým vrtáním válců, je rychlost šíření planeme ve spalovacím prostoru. To znamená, že pokud máme motor s velkým vrtáním a tedy menším počtem válců, od něhož zároveň chceme vysoké otáčky, které logicky zvyšují měrný výkon motoru (vzpomeňte na sportovní motocykly), jednou z možností, jak to udělat, je použít dvě svíčky na válec. To byl také důvod, proč se v minulosti u sportovně laděných aut zcela běžně uplatňovaly třeba šestiválcové dvoulitry (Mazda, Lexus a samozřejmě BMW), které mohly mít při daném objemu menší vrtání válců. Dnes je samozřejmě možností, jak to řešit, celá řada (například zvýšením přeskokového napětí na elektrodách svíčky či velmi komplikovaným tvarem spalovacího prostoru), ve druhé polovině 80. let ale byly tyto nástroje poněkud omezenější.

Původní motor Alfa Romeo Twinspark tak pracoval s osmi svíčkami, které byly všechny stejné. K jejich ovládání sloužily dva „čtyřválcové“ rozdělovače, neboť v té době ještě neexistovalo elektronické bezrozdělovačové zapalování, schopné soustavu osmi svíček ovládat. A to i přesto, že motory Twinspark již tehdy využívaly systém řízení Motronic, sdružující časování vstřikování benzínu i zapalování do společné řídicí jednotky.

Původní Twinspark si vystačil jen s osmi ventily a využíval tehdy velmi moderní půlkulovité spalovací prostory, které umožňoval také rozvod DOHC a tedy příčné vyplachování hlavy válců (sací a výfukové ventily tak byly proti sobě).

Jak chránit katalyzátor

Druhé dějství motorů Alfa Romeo Twinspark se začalo psát v roce 1995, kdy se objevil zcela nový dvoulitr Twinspark. Namísto hliníkového bloku si musel vystačit s litinovým. O rok později byly od něj odvozeny menší motory 1,4, 1,6 a 1,8 litru, které však postrádaly pár vyvažovacích hřídelů. Pohon rozvodů byl nově řešen ozubeným řemenem namísto řetězu. Největší inovace se však odehrála v technice zapalování.

Pod stejným obchodním označením se i nadále ukrývala dvojice svíček pro každý válec. Tím však veškerá podobnost s původním systémem Twinspark končila. Dvě svíčky na válec tedy zůstaly, jenže nyní byla každá jiná. Ke čtyřem svíčkám běžných rozměrů pro automobilový motor se přidala čtveřice výrazně menších svíček, poplatných spíše motocyklovému motoru. Pokud chcete čísla, tak velká svíčka měla průměr 14 mm, ta menší pouhých 10 mm. Vzhledem k přechodu na 16ventilovou techniku bylo ve spalovacím prostoru poněkud těsněji. Však také, když se motory Twinspark změnily na JTS, tedy s přímým vstřikováním benzínu, musela Alfa Romeo technologii Twinspark opustit, neboť menší svíčku nahradil vstřikovač benzínu.

Nově odpadly také rozdělovače, které ustoupily přímému zapalování cívkou FPS. Každá cívka zde měla dva vývod. A sice jeden hlavní, kterým byla nasazena přímo na velké svíčce a jeden boční (paralelní), který ji propojoval s malou svíčkou paralelního válce. Velká svíčka prvního válce tak byla párována s malou čtvrtého a obráceně, velká svíčka druhého s malou třetího válce a zase obráceně. To vše z důvodu obvyklého pořadí zapalování u čtyřválce 1-3-4-2.

Do roku 2003 pálily obě svíčky ve válci vždy současně. Smyslem bylo i nadále dosáhnout rychlejšího prohoření zápalné směsi a tedy dosažení vyšších otáček, což tyto motory splňovaly měrou vrchovatou. Dále systém teoreticky zohledňoval menší lokální tepelné namáhání pístů. Tím hlavním však byla snaha chránit drahý katalyzátor v případě výpadku zapalování. V polovině 90. let nebyly systémy přímého zapalování zcela spolehlivé, což ostatně dokazuje celé řada motorů, například Renault K4M či VW/Audi 1.8 20V a 20V Turbo či motor 1.3 MPI naší Škody Felicia. U těchto motorů zapalovací cívky odcházely celkem pravidelně ještě po letech.

U těchto Twinsparků, pokud došlo k poruše hlavní cívky zapalování, byla jištěna cívkou paralelního válce, která u něj beztak pálila takzvaně do výfuku. Jak jistě víte, porucha zapalování dříve vedla k tomu, že nespálená směs hořela až ve výfukovém traktu, čímž katalyzátor nadměrně tepelně zatěžovala.

Honda i-DSI – místo sportování hospodárnost

Kromě Alfy Romeo vyráběla motory se dvěma svíčkami na válec také japonská Honda. A sice v první dekádě třetího tisíciletí, a to na některých motorech řady L (L12 a L13), které byly určeny primárně pro pohon první generace Hondy Jazz, a dále malého sedanu City. Později ale poháněly rovněž Civic osmé generace (UFO) a ve verzi LDA byly tyto motory základem pohonu vozů Honda s hybridní technikou IMA, například model Insight.

Motory řady L se dvěma svíčkami ve válci využívají zcela proti zažitým zvyklostem u motorů Honda pouze osmiventilovou hlavu válců s rozvodem OHC (Honda jej označuje jako SOHC). Tajemství zapalování se dvěma svíčkami na válec se ukrývá pod zkratkou i-DSI (inteligent-Dual Sequentila Ignition). Svíčky zde byly na rozdíl od motorů Alfa Romeo Twinspark, kde se nacházejí vedle sebe, umístěny proti sobě, a sice diagonálně. To znamená, že jedna se nacházela vedle sacího ventilů, druhá vedle výfukového ventilu.

Smyslem systému i-DSI byla snaha přesněji řídit zapálení směsi ve válci v závislosti na otáčkách motoru a jeho zatížení. Zároveň se tím mělo předcházet riziku vzniku samozápalů, takže motory řady L s i-DSI dokázaly nabídnout relativně vysoký kompresní poměr 10,8:1.

Elektronika tak u zapalování i-DSI ovládala každou svíčku ve válci samostatně, a to dle poměrně komplikované mapy zapalování. Jako první se zažehla svíčka u sacího ventilu, teprve po ní s určitým zpožděním, ale vždy před tím, než píst dosáhl horní úvratě, druhá svíčka, tedy u výfukového ventilu. Tímto způsobem Honda dosáhla rychlejšího a dokonalejšího prohoření směsi a zároveň vyššího tlaku ve válci ve snaze docílit vyššího měrného výkonu motoru.

Jak uvádíme, rozhodující byly otáčky motoru a jeho zatížení. Při otáčkách do 2600 za minutu a zároveň velkém úhlu otevření škrticí klapky systém pracoval tak, že svíčka u sacího ventilu pálila dříve, zatímco ta u výfukového později. Opoždění pálení svíčky u výfukového ventilu se zvyšovalo ve středních otáčkách motoru. Naopak ve vysokých otáčkách motoru pálily obě svíčky téměř současně, tedy stejně, jako tomu bylo při malém úhlu otevření škrticí klapky a při otáčkách pod 3500 za minutu.

A co další aplikace?

Alfa Romeo a Honda jsou sice nejznámější, avšak nikoliv jediní uživatelé zapalování se dvěma svíčkami v každém válci. Už v roce 1989 toto představil Ford na čtyřválci modelu Ranger a Mustang. Dále to používal Chrysler na moderní verzi svého osmiválce Hemi. A samozřejmě také Mercedes-Benz na svých tříventilových agregátech M112 a M113.

Dnes se zapalování se dvěma svíčkami na válec u automobilových motorů již nepoužívá. Jedním z důvodů je i přítomnost přímého vstřikování benzínu, což v kombinaci se čtyřventilovou technikou v zásadě znemožňuje umístit do spalovacího prostoru druhou svíčku.