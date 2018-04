Závod vodíkových autíček: Proč nestačila dráha?

Na jedné straně se pekelně soustředí piloti s vysílačkami v ruce, kteří nesmějí udělat chybu. Tedy neměli by, přesto je tu občas k vidění nějaká kolize či nevybraná zatáčka. Naproti nim jsou v improvizovaných boxech připravené týmy mechaniků jako ve Formuli 1. V jednom opravují zaseklé řízení, v druhém optimisticky sledují dobře fungující auto na trati, ze třetího k nám přibíhá sympatická černovlasá šestnáctka: „Potřebujeme palivo!“ Jeden z organizátorů otevírá krabici a vytahuje lesklou kovovou bombičku jako na sodovku. Jenže v ní není oxid uhličitý. Je to metal-hydridový zásobník vodíku, na který tahle autíčka jezdí.

Zajímavé zaměstnání

Jsme na závodech Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC). Slovo Horizon v názvu odkazuje na hybatele celé akce, firmu Horizon Educational , která má zajímavý byznys. Dodává stavebnice, učební pomůcky a vzdělávací plány k tomu, aby se studenti všech věkových kategorií dověděli co nejvíc o hospodaření s energií, čistých technologiích, a to včetně vodíku. A nejen, aby se o nich dozvěděli, ale aby si je mohli vlastníma rukama osahat a vyzkoušet. Stolní větrné a sluneční elektrárny doplňují i média k uchování energie, mezi nimiž nechybí ani superkapacitory a vodíkové články. Odtud už je jen krok k postavení vodíkového auta na vysílačku a zapojení studentů do soutěže, která zvědavější z nich posune zase o kus dál.

Video

Horizon Educational působí v 80 zemích světa, nicméně kanceláře má dvě: jednu v Los Angeles, druhou v Praze. Proto se právě v České republice může konat soutěž, jakou bychom v mnoha jiných zemích hledali marně. „V roce 2015 se z českých středních škol a učilišť přihlásily čtyři týmy, letos je jich 24,“ vysvětluje šéf pražské pobočky Kamil Jelínek. Sám je úspěchem překvapen – soutěž se musela rozvrhnout do dvou dnů, protože čtyřiadvacet autíček by se na trať pořádně nevešlo.

Chytrých nápadů přibývá

Závody H2AC se tedy letos jely potřetí a proti předchozím ročníkům přinesly důležitou změnu. Zatímco dříve týmy dostaly kompletní mechaniku celého auta a samy si navrhly jen vnější design, teď mohly upravit i konstrukci podvozku. Netknutá musela zůstat jen pohonná jednotka, kterou mají všichni stejnou.

Nové možnosti úroveň soutěže značně posunuly. Tým učiliště Škoda Auto doplnil hnací zadní nápravu diferenciálem, auto pak bylo samozřejmě mnohem rychlejší v zatáčkách. V ostravském středoškolském kroužku, který vede docent Bohuslav Horák z Vysoké školy báňské, si na 3D tiskárně vyrobili lehčí kola a snížili tak setrvačné hmoty. A organizátoři potvrzují, že laťka výkonů skutečně stoupá, průměrný čas na kolo se proti loňsku zkrátil o 12%. Přesto se dokázali dobře umístit i úplní nováčci. Třeba parta ze SOŠ a SOU Neratovice vybojovala hned napoprvé čtvrté místo. Škodovácký dorost soutěž nakonec vyhrál, jejich auto dokázalo za šest hodin ujet 973 kol, což znamená průměr 22,2 s na kolo včetně zastávek. Druhý dojel tým SOŠ Třineckých železáren s počtem 955 kol. Obě skupiny si tím vyslouží další výzvu, zúčastní se mezinárodního finále v Německu.

O vítězství nejde

„Úžasné je, že letos už přes osmdesát dětí podstoupilo čtyřměsíční přípravu, věnovalo spoustu volného času, nasbíralo zkušenosti a získalo vztah k vodíkovému pohonu a chytrému zacházení s energií,“ konstatuje spokojeně Kamil Jelínek z pořádající firmy Horizon. A dodává, že letošní hojná účast byla podmíněna i neúnavným sháněním sponzorů.

K z nejdůležitějším patří Nadace Unipetrol, jejíž ředitelka Julie Růžičková má na přínos akce podobný pohled: „Cílem nebylo vítězství našich týmů při samotném závodu, ale cesta, kterou před závodem ujdou. Nikdo dnes nedokáže říci, kdo ze zúčastněných studentů nastoupí právě díky této zkušenosti svou celoživotní profesní cestu a kdo svou nadšenou prací bude možná jednou přínosem celému lidstvu.“ Nadace také při závodech představila EduBus, mobilní chemickou laboratoř, se kterou plánuje roadshow po základních školách v ústeckém regionu.

Soutěž podpořilo také několik vysokých škol včetně ČVUT, VŠCHT a VŠB - Technická univerzita Ostrava. K partnerství se připojil také Bosch nebo nošovická továrna Hyundaie. Její zástupci akci zpestřili prezentací zcela nového vodíkového modelu Nexo , který se v ČR zatím neprodává. „Jsme moc rádi, že jsme se mohli stát partnerem této jedinečné akce, která zábavnou formou vede mladé technické nadšence k pochopení a praktickému využití vodíku jako ekologického paliva budoucnosti,“ vysvětlila vedoucí interní komunikace Hyundai Motor Manufacturing Czech Kateřina Churá.