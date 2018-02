Alpine A110 rozšiřuje nabídku. Je libo více komfortu, nebo více sportovnosti?

Automobilka Renault loni prostřednictvím modelu A110 po letech oživila slavného výrobce sporťáků Alpine. Novinka debutovala v úvodní edici Premiere, která vznikne v omezeném počtu 1.955 exemplářů, na počest roku založení značky. Až budou tyto vozy postaveny, bude A110 nabídnuta ve dvou variantách, Pure a Légende.

O příchodu dvou odlišně laděných variantách představitelé Alpine hovořili již při mezinárodní jízdní prezentaci A110, přičemž nyní je konečně odhalí světu. Poprvé je uvidíme na nadcházejícím ženevském autosalonu, kde bude odhalena i jejich cena. Ještě před jeho zahájením však výrobce zveřejnil jejich první fotografie a informace o nich.

A110 Pure bude puristickou variantou, což ostatně vyplývá z jejího názvu. Bude se jednat o odlehčený sporťák, který bude chtít zaujmout hlavně na klikatých horských silničkách.

A110 Légende naopak přidá na sofistikovanosti a komfortu. Cílí tak na zákazníky, kteří s autem chtějí používat každý den nebo s ním jezdit na dálkových trasách. Standardem tohoto modelu budou mimo jiné sedadla Sabelt nastavitelná v šesti směrech, kožené čalounění nebo karbonové obložení interiéru. Očekávat se dá i více protihlukové izolace a možná i komfortnější naladění podvozku.

Nabídku barev pak rozšíří tři odstíny, bílá Irisé, modrá Abysse a šedá Tonnerre. Úvodní edice A110 Premiere byla přitom dostupná výhradně v barvách modrá Alpine, černá Profond a bílá Solaire.

Technika obou variant každopádně zůstává shodná jako doposud. To znamená uprostřed uložený přeplňovaný benzinový čtyřválec 1.8 TCe o výkonu 185 kW, který je kombinován se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou s „mokrými“ spojkami. Do budoucna se však počítá s ostřejší verzí , která by mohla nabídnout až 220 kW.