Zetor Forterra oslavuje 20 let ve výrobě

Společnost Zetor Tractors a.s. během uplynulých dvaceti let prodala celkem 21.500 strojů modelové řady Forterra do 55 zemí celého světa.

První traktory modelové řady Forterra vyjely z bran závodu ve druhé polovině roku 1998. Název vznikl spojením slov FOR (pro) a TERRA (terén), což má napovídat, že se jedná o robustnější traktor vhodný i pro náročnější terén.

Modelová řada Forterra vyšla z traktorů označených jako UŘIII, jejichž první prototypy byly postaveny v roce 1974. Až do roku 2000 měly traktory této řady plechovou kapotu motoru, kterou následně nahradilo plastové provedení.

Stejně jako ostatní modelové řady značky Zetor, i Forterra v průběhu let prošla řadou inovací a z emisního stupně Stage IIIA, se dostala přes IIIB až na aktuální Stage IV.

K dvacátým narozením dostal Zetor Forterra řadu úprav, z nichž lze vyzdvihnout výkonnější brzdový systém. Pozornost si zaslouží i převodovka ECO 40, která u verzí HSX a HD udržuje motor v optimálních otáčkách (1750 otáček za minutu) při vyšších rychlostech (až 40 km/h). Tímto způsobem stroje šetří provozní náklady až o 18 % v závislosti na vykonávané činnosti.

Traktory modelového roku 2018 se pyšní i novou přístrojovou deskou či vyšším přetlakem v kabině zabraňujícímu vniku nečistot do prostoru obsluhy. Verze HSX je nově k dispozici s odpruženou přední nápravou, zvyšující komfort pro obsluhu stroje.

Zákazníci z Česka a Slovenska mohou využít speciální nabídky, kdy při nákupu nového traktoru v provedení HSX získají přední odpruženou nápravu zdarma, akce platí do vyprodání zásob.

Modernizované modely CL a HSX byly na trh uvedeny počátkem roku, HD bude na trh uvedena na přelomu léta a podzimu.

Společnost Zetor Tractor a.s. v souvislosti s 20. výročím zahájení výroby a prodeje traktorů Forterra vyhlásil soutěž na Facebooku o nejlepší fotografii a příběh se zástupcem této modelové řady.

Fanoušci a majitelé těchto traktorů mohli své příběhy s fotografiemi posílat do 5. května a 6. května bude na profilu značky Zetor zveřejněno album s deseti nejzajímavějšími příběhy. Právě fanoušci budou následně rozhodovat o pěti nejzajímavějších příbězích, jejichž autoři obdrží hodnotné ceny.

Společně s výročím řady Forterra se společnost Zetor Tractors a.s. připravuje i na oslavy 50 let existence modelové řady Crystal. Oslavy budou zahájeny během letošního podzimu uvedením modernizovaného modelu Crystal HD na trh.