Zetor vstupuje do Vietnamu

Společnost Zetor Tractors a.s. bude do Vietnamu dodávat traktory modelových řad Major, Proxima, Forterra a Crystal. Své současné modely představil brněnský výrobce ve spolupráci se svým novým partnerem místním zemědělcům na březnové výstavě ILDEX konané v Ho Chi Minově městě.

Zemědělství patří ve Vietnamu k silným odvětvím, stát jihovýchodní Asie se orientuje zejména na pěstování rýže, kávy, bavlny, kaučuku, cukrové třtiny apod. Téměř 60 % obyvatelstva působí v zemědělství, lesnictví, nebo se věnuje rybolovu.

Ročně se v zemi prodá téměř 3000 traktorů, zejména pak ve výkonnostním segmentu 80–100 koní. Na velkých komerčních farmách však nacházejí uplatnění i silnější stroje s výkony nad 100 koní.

První traktory značky Zetor budou do Vietnamu dodány v dubnu letošního roku a ročně jich zde má být prodáno několik desítek. Společnost Zetor Tractors a.s. uvádí, že je zde potenciál na postupné rozšiřování spolupráce. Vietnamský partner GOLDMAX bude zajišťovat, společně s prodejem nových traktorů, také dodávku náhradních dílů a věnovat se servisním záležitostem.

Zetor v minulosti dodával do Vietnamu traktory zejména v letech 1960 až 1980. Za 20 let spolupráce bylo do oblasti dovezeno až 2000 strojů, které se uplatnily zejména na rýžovištích.

Společnost GOLDMAX se věnuje prodeji zemědělské techniky, rotačních strojů a servisu a dodávkám náhradních dílů na uvedené produkty.

Vstupem do Vietnamu rozšiřuje značka Zetor své působení na zahraničních trzích. Společnost Zetor Tractors a.s. je proexportně zaměřená a až 90 % jejích produktů míří na zahraniční trhy. Mezi země, kde má Zetor dlouhodobě silné pozice patří Česko, Slovensko, Polsko, Litva, USA, Velká Británie, Německo a od loňského roku vzrůstá význam Ruska, kam jsou dodávány sady traktorů Forterra.

Lukáš Krejčíř, ředitel Finančního úseku Zetor Tractors a.s. k tomu dodal, že dlouhodobým cílem společnosti je posilovat pozice zejména na trzích západní Evropy a Severní Ameriky. Věnována je však pozornost i dalším oblastem, zejména pak Jižní Americe, Východní Africe, Blízkému Východu, Jihovýchodní Asii a oblasti Austrálie a Nového Zélandu.