Zetoru loni klesly prodeje. Co je důvodem?

Brněnský Zetor Tractors v loňském roce prodal 2765 traktorů, což je o 379 strojů méně než před rokem. Společnosti také klesly tržby z 3,2 miliardy v roce 2016 na 2,9 miliardy za rok 2017. Zisk před zdaněním se ale zvýšil na 117 milionů korun ze 102 milionů v roce 2016. ČTK to zjistila z výroční zprávy firmy zveřejněné ve sbírce listin.

Důvodem klesajících prodejů je podle výroční zprávy klesající zájem o stroje s výkonem od 80 do 150 koní. "Tento segment v roce 2017 zaznamenal v Evropě propad v celkových prodejích téměř o šest procent. I proto považujeme za úspěch, že se tržby a prodeje udržely na hodnotách z roku 2016, že společnost již osmým rokem hospodařila s kladným výsledkem a objem nákladů na výzkum a vývoj si udržel hodnoty předchozích let," uvedlo vedení Zetoru ve výroční zprávě.

Tržby společnosti klesly o 300 milionů na 2,9 miliardy korun, účetní zisk před zdaněním se však ve srovnání s rokem 2016 zvýšil o 15 milionů korun.

Ze všech prodaných traktorů jich 79 procent putovalo do zahraničí. Společnost v loňském roce vstoupila na nové trhy, své stroje začala prodávat do Izraele, Jordánska, Zambie, Keni, na Filipíny, do Uzbekistánu a do Ruska. V Rusku uzavřel Zetor memorandum o dodávce 6000 sad traktorů Forterra do roku 2022, v loňském roce dodal první stovku těchto sad.

Zetor v roce 2017 působil ve více než 50 zemích, v dalších letech chce proniknout i na trh v Austrálii a na Novém Zélandu, do jihovýchodní Asie, východní Afriky a na Blízkých východ.

Mezi hlavní novinky loňského roku patřil nový design modelové řady Major , který se začal sériově vyrábět letos o prázdninách, modelové řady Proxima a Forterra se redesignu dočkají v příštím roce. Pracuje také na nové generaci řady Crystal