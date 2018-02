Změní se otázky autoškoly? Budou se je žáci učit nazpaměť?

Jednou z letošních novinek mají být přepracované testy závěrečné zkoušky pro novopečené řidiče motorek a osobních aut.

Ministerstvo dopravy to avizovalo už na konci loňského roku s výhledem na přelom března a dubna. Některé pasáže skupin A a B mají být doplněny, jiné upraveny a pár jich zmizí docela. „Chceme navýšit počet otázek. Naším cílem je zajistit jejich větší variabilitu a žadatele o řidičské oprávnění detailněji prozkoušet,“ vysvětluje Zdeněk Neusar z Ministerstva dopravy. Dodává také, že původní avizovaný termín byl pouze orientační, a potvrzuje tím domněnky odborníků, že se změny nedají tak rychle stihnout. „Vzhledem k tomu, že chceme, aby žadatelé o řidičské oprávnění měli dostatek času na seznámení se s novými otázkami, nabudou účinnosti později. Aktuálně je konzultujeme se zainteresovanými stranami,“ doplňuje Neusar.

Nesmí připouštět pochyby

Navrhované testy se nám dostaly do rukou. Působí podle nás ještě velmi nehotově, což odpovídá avízu o pracovní verzi. Podle několika zdrojů pochází text z dílen Centra dopravního výzkumu, které jinak nemá o kvalitní odborníky nouzi. Nejednotnost otázek ale napovídá, že se na přípravách podílelo víc hlav bez jednotné koncepce.

Ptali jsme se na názor odborníků, kteří již měli šanci si návrh prostudovat. Nahlas nechtějí věc příliš komentovat, ale nejásají. Testovým otázkám vytýkají chybnou strukturu a nelogičnost. Některé jsou vysloveně závadné – například dotaz na řešení křižovatky v situaci, kdy auto vyjíždí z obytné a pěší zóny. Podle zákona se totiž vůbec nejedná o křižovatku. Jiné dokonce připouštějí všechny tři správné odpovědi (Sledovat situaci v silničním provozu je povinen: a) řidič při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti, b) řidič při jízdě mimo obec, c) řidič při jízdě v obci.)

Jiné dotazy se tážou také na problematiku, kterou zákon o silničním provozu vůbec neřeší (Kdo je zodpovědný za technický stav vozidla?). Ze všeho nejhorší jsou matoucí dotazy, které se musí žák naučit dopředu, aby jim vůbec porozuměl. „Povede to jen k tomu, že se lidé budou nazpaměť učit odpovědi. A ne pravidla samotná,“ myslí si dlouholetý šéf Besipu Roman Budský.

Výhrady na svých stránkách zveřejnila v polovině ledna také Asociace autoškol ČR. „Není zřejmé, u které otázky autor ověřuje znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích a jejich užití řidičem nebo znalost zásad bezpečné jízdy či náležitého chování řidiče. Toto jsou dvě zcela odlišné věci. Tomu je třeba texty otázek přizpůsobit a řádně je začlenit do struktury testu,“ komentuje předseda asociace Ondřej Horázný. Jako advokát zejména připomíná, že u testu z pravidel je nutno doslovně uvádět text zákona. Pouze u zásad bezpečné jízdy může být otázka položena trochu volněji.

Spokojenost

Zeptali jsme se několika učitelů autoškol na vlastní návrhy, a kupodivu si žádný z nich vyloženě nestěžoval na chybné znění současných testů. Nechápali proto, z jakého důvodu se mají měnit.

Jejich nadšení ovšem krotí dlouholetý ředitel agend řidičů na Ministerstvu dopravy Karel Bezděkovský. Současná podoba je podle něj pouze nejmenší zlo, leč do ideálu má daleko. „Sice vyhovuje žákům i učitelům, ale žadatelé ve webové aplikaci klikají na otázky, které je nenutí otevřít zákon. V praxi tak nevědí, jak znalosti aplikovat, a bez dobrého učitele jim to nic nedá,“ myslí si někdejší vysoký úředník. „Otázky ani nemají správné parametry. V některých případech je například nejdelší odpověď správná. Jindy je jedna z nich očividně špatná, a proto ji hned vyloučíte. Nenutí vás to tak přemýšlet,“ myslí si Bezděkovský.

Už před lety proto prosazoval změnu testových otázek, které od dob zavedení elektronických testů nedosahují kvalit předchozích – vytvořených na počátku 90. let renomovaným právníkem Pavlem Buštou.

Návrh budoucího znění už se Karlu Bezděkovskému také dostal do ruky, a nijak nejásá. „Tohle bych do testu z většiny nedal a nedovolil si to předsunout Ministerstvu dopravy,“ kroutí hlavou.

„Vymyslet otázku není zase tak těžké. Ale vymyslet to tak, aby to mělo tu váhu, není žádná legrace,“ vystihuje pointu Karel Bezděkovský – člověk, který sám o sobě v žertu říká, že byl na ministerstvu drábem, který hlídal, aby autoškoly nepodváděly.

Chybí vnímání rizik

Ministerstvo dopravy kritiku nepopírá a veškeré výhrady prý zaznamenává. O výběru finálního zpracovatele je podle resortu ještě předčasné hovořit. Nakonec se tak podle našeho názoru mohou otázky úplně proměnit.

Bez ohledu na chyby v navrhovaném znění ovšem testy postrádají jinou součást, po které odborníci už roky volají – test vnímání rizik. Podobný platí pro nové adepty řízení ve Velké Británii. A když dnes půjdete na přezkoušení k dopravnímu psychologovi, měli byste ho také absolvovat jako zkoušku, zda rozeznáte potenciální nebezpečí – třeba dítě, které se chystá vkročit na přechod bez rozhlédnutí. „Přiměje to řidiče jezdit defenzivně,“ vysvětluje exšéf Besipu Roman Budský.

Předseda Asociace autoškol by rád aspoň část otázek pokládat ve videoformě. Student by pak musel odpovědět v reálném čase jako při řešení situace na silnici – a už by se znovu nesměl k řešení vracet a měnit ho. „Lidé by se tak nemohli odpověď nabiflovat dopředu. Ale opravdu na hodinách výuky poslouchat a učit se,“ končí Horázný.

Letos nejspíš nebude

Do doby vydání nových testů vyčkávají třeba vydavatelé učebnic, protože nevědí, co všechno se změní. Oslovení učitelé autoškol jsou zatím v klidu – po minulých zkušenostech už nevěří tomu, že by se změna udála tak rychle. Pokud vůbec letos.

A proč jsou nové testy tak důležité? Protože skupina začínajících řidičů patří mezi nejrizikovější a lepší závěrečné zkoušky mohou statistiky vylepšit. Dobře to ilustruje drastické zpřísnění závěrečných zkoušek motoškoly. Nejenže se snížily počty mrtvých motocyklistů, ale místo pozérů bez reálných dovedností teď absolvují testy opravdu jen ti, co se chtějí naučit jezdit. Na silnice tak konečně místo polotovarů vyjíždějí hotoví řidiči.

Víte, že…

… začínající šoféři s praxí do pěti let způsobí třetinu dopravních nehod v Evropě? Přitom je mladých mezi 15 a 30 lety na starém kontinentě jen pětina.

… podle průzkumu společnosti Goodyear mezi 6400 řidiči z 16 zemí mladších 25 let vyplývá, že by znovu nedokázali absolvovat autoškolu?

… dvě třetiny čerstvých absolventů autoškol přiznávají, že neabsolvovali kurz řízení podle platných osnov? Před třemi lety to zjistil Český rozhlas v dotazníkovém průzkumu mezi studenty maturitních ročníků středních škol v Praze a Plzni. Třetinu čerstvých řidičů nikdo nepřipravil na zvládání kritických situací a další třetinu pak pouze teoreticky.