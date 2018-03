Znáte tyto obytné obludky? Jsou překvapivě dražší než obyčejné karavany  

Vlastnictví karavanu není zrovna trendem poslední doby (i díky nejrůznějším půjčovnám či kempům, které jsou na turisty již vybaveny), stále se ale najdou tací, kteří po tomto obýváku na kolech touží. A když jim pak nabídnete karavan, ze kterého se během několika minut stane obyčejné auto, utrhají vám ruce.

Vlastně jde o karavan, jenž během chvilky připevníte k osobnímu automobilu a můžete vyrazit na cestu. Estetiku nechme stranou, důležitá je praktičnost a ovladatelnost, což jsou aspekty vyřešené na jedničku. Jedním z předních výrobců carcampů je společnost Heku, která je pasuje kupříkladu na automobily Opel Astra

Nejde přitom o žádnou novotu, podobné stroje jsou tu s námi už léta. Obyvatelná část je s osobním autem spojena pomocí dvou tyčí, navíc je tvarována tak, aby k automobilu přímo pasovala a po spojení vznikl jeden celek. Společnost Heku tvrdí, že se tím ve srovnání s přípojnými karavany zvyšuje stabilita a dopravní prostředek tak může bezpečně putovat rychlostí od 120 do 140 km/h. Aerodynamické tvary navíc napomáhají úspoře paliva.

A když už jste ubytovaní v kempu a chcete vyrazit o pár kilometrů dál na malý výlet, stačí zadní část odpojit a odjet jen autem. Samotný proces trvá několik minut. Ale nemusíte se bát, že by se vám s carcampem špatně manipulovalo. Náprava obyvatelné části je umístěna co nejvíce vpředu, tudíž tvůrci slibují manévrovatelnou na úrovni velkého sedanu.

Heku nabízí carcamp v nejrůznějších konfiguracích, liší se i v délkách, většinou v rozmezí od pěti do 6,5 metru a výškách od 2,65 do téměř tří metrů. Ceny nových kousků se šplhají klidně přes milion, ale ani „ojetiny“ nejsou za hubičku.

Zatímco tradiční obytné auto v rozumném stavu pořídíte od 200 tisíc korun (a přípojný karavan klidně i levněji), carcamp včetně auta na zahraničních serverech startuje nad částkou půl milionu korun. Není se co divit, je to praktická rarita, kterou na silnici rozhodně nepřehlédnete. A co víc, během chvilky z ní máte zcela normální osobák.