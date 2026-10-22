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25 nejprodávanějších aut v USA v roce 2026: Americké chutě se moc nemění

Ford F-150 Lariat

Ford F-150 Lariat Zdroj: Ford

Toyota RAV4 PHEV Style FWD
Toyota RAV4 PHEV Style FWD
Toyota RAV4 PHEV Style FWD
Toyota RAV4 PHEV Style FWD
Toyota RAV4 PHEV Style FWD
Toyota RAV4 PHEV Style FWD
Toyota RAV4 PHEV Style FWD
Toyota RAV4 PHEV Style FWD
85 Fotogalerie
Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
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Zatímco v Česku za první tři letošní kvartály suverénně vládne Škoda v čele s kompaktní octavií, Američané preferují zcela jiné modely. Průsečíky s Evropou zde ale přece jen najdeme.

Evropa miluje kombíky, byť jejich popularita v posledních letech klesá ve prospěch SUV. Kdysi jsme se přitom Američanům kvůli oblibě této kategorie smáli. A také jsme je měli za nešiky, kteří neumějí používat spojkový pedál a řadicí páku. Automaty se přitom za uplynulých deset let staly nedílnou součástí portfolia snad každé automobilky působící na evropských trzích a klasické rozložení trojice pedály už nenajdeme ani u některých „lidových“ modelů.

Přesto si dovolím tvrdit, že jediný trend, v kterém Američany nikdy nedoženeme, jsou pick-upy. Vždyť jak dokazují historické záznamy, za posledních více než 50 let je ve Spojených státech nejprodávanějším autem Ford série F, který si svou dominantní pozici zřejmě udrží i letos.

Nad druhým Chevroletem Silverado, mimochodem taktéž pick-upem, si totiž od ledna do září udržel více než 140tisícový náskok. Bronzovou příčku zatím drží Honda CR-V, byť její náskok před řadou pick-up od RAM není nepřekonatelný.

Nejprodávanější auta v USA v roce 2026 (leden-září)
PořadíModelPočet (ks)
1.Ford F-series556.738
2.Chevrolet Silverado413.383
3.Honda CR-V336.844
4.RAM pick-up325.348
5.Tesla Model Y262.491 (odhad)
6.Toyota Camry260.684
7.Toyota RAV4253.644
8.GMC Sierra252.639
9.Toyota Tacoma214.875
10.Nissan Rogue201.991
11.Toyota Corolla195.141
12.Honda Civic195.135
13.Chevrolet Equinox191.578
14.Ford Explorer189.210
15.Hyundai Tucson181.687
16.Chevrolet Trax167.910
17.Subaru Forester156.476
18.Kia Sportage145.746
19.Honda Accord145.521
20.Jeep Grand Cherokee139.764
21.Subaru Crosstrek138.249
22.Jeep Wrangler131.011
23.Hyundai Elantra128.603
24.Ford Maverick123.681
25.Chevrolet Traverse120.171
Zdroj: Car and Driver

V první desítce nejoblíbenějších nových aut vedle hondy najdeme ještě další modely, které známe i z Česka. Na pátém místě se prozatím umístila Tesla Model Y následovaná Toyotami Camry a RAV4. Desátý je Nissan Rogue, u nás známý jako x-trail.

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Tesla Model Y Juniper zpoza volantu • Marek Bednář/Auto.cz

Všimněte si čísel, jakých dosahují Subaru Crosstrek a Forester. První jmenovaný japonský vůz za devět letošních měsíců dosáhl na více než 138 tisíc registrací, druhý model má na kontě přes 156 tisíc zápisů. V Evropě přitom Subaru za celý loňský rok prodalo okolo 23.000 aut, tedy tolik, co forester v USA zvládne asi za pět týdnů. Není proto divu, že nejpozději od konce příštího roku přestane tato japonská automobilka v Evropě prodávat vozy se spalovacími motory. S takto nízkými objemy prodejů si jí investice do plnění emisní normy Euro 7 zkrátka nevyplatí.

Zdroj: Car and Driver, foto: Auto.cz, Toyota, video: Auto.cz

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