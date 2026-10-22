25 nejprodávanějších aut v USA v roce 2026: Americké chutě se moc nemění
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Zatímco v Česku za první tři letošní kvartály suverénně vládne Škoda v čele s kompaktní octavií, Američané preferují zcela jiné modely. Průsečíky s Evropou zde ale přece jen najdeme.
Evropa miluje kombíky, byť jejich popularita v posledních letech klesá ve prospěch SUV. Kdysi jsme se přitom Američanům kvůli oblibě této kategorie smáli. A také jsme je měli za nešiky, kteří neumějí používat spojkový pedál a řadicí páku. Automaty se přitom za uplynulých deset let staly nedílnou součástí portfolia snad každé automobilky působící na evropských trzích a klasické rozložení trojice pedály už nenajdeme ani u některých „lidových“ modelů.
Přesto si dovolím tvrdit, že jediný trend, v kterém Američany nikdy nedoženeme, jsou pick-upy. Vždyť jak dokazují historické záznamy, za posledních více než 50 let je ve Spojených státech nejprodávanějším autem Ford série F, který si svou dominantní pozici zřejmě udrží i letos.
Nad druhým Chevroletem Silverado, mimochodem taktéž pick-upem, si totiž od ledna do září udržel více než 140tisícový náskok. Bronzovou příčku zatím drží Honda CR-V, byť její náskok před řadou pick-up od RAM není nepřekonatelný.
|Nejprodávanější auta v USA v roce 2026 (leden-září)
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Ford F-series
|556.738
|2.
|Chevrolet Silverado
|413.383
|3.
|Honda CR-V
|336.844
|4.
|RAM pick-up
|325.348
|5.
|Tesla Model Y
|262.491 (odhad)
|6.
|Toyota Camry
|260.684
|7.
|Toyota RAV4
|253.644
|8.
|GMC Sierra
|252.639
|9.
|Toyota Tacoma
|214.875
|10.
|Nissan Rogue
|201.991
|11.
|Toyota Corolla
|195.141
|12.
|Honda Civic
|195.135
|13.
|Chevrolet Equinox
|191.578
|14.
|Ford Explorer
|189.210
|15.
|Hyundai Tucson
|181.687
|16.
|Chevrolet Trax
|167.910
|17.
|Subaru Forester
|156.476
|18.
|Kia Sportage
|145.746
|19.
|Honda Accord
|145.521
|20.
|Jeep Grand Cherokee
|139.764
|21.
|Subaru Crosstrek
|138.249
|22.
|Jeep Wrangler
|131.011
|23.
|Hyundai Elantra
|128.603
|24.
|Ford Maverick
|123.681
|25.
|Chevrolet Traverse
|120.171
|Zdroj: Car and Driver
V první desítce nejoblíbenějších nových aut vedle hondy najdeme ještě další modely, které známe i z Česka. Na pátém místě se prozatím umístila Tesla Model Y následovaná Toyotami Camry a RAV4. Desátý je Nissan Rogue, u nás známý jako x-trail.
Všimněte si čísel, jakých dosahují Subaru Crosstrek a Forester. První jmenovaný japonský vůz za devět letošních měsíců dosáhl na více než 138 tisíc registrací, druhý model má na kontě přes 156 tisíc zápisů. V Evropě přitom Subaru za celý loňský rok prodalo okolo 23.000 aut, tedy tolik, co forester v USA zvládne asi za pět týdnů. Není proto divu, že nejpozději od konce příštího roku přestane tato japonská automobilka v Evropě prodávat vozy se spalovacími motory. S takto nízkými objemy prodejů si jí investice do plnění emisní normy Euro 7 zkrátka nevyplatí.
Zdroj: Car and Driver, foto: Auto.cz, Toyota, video: Auto.cz