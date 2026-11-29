30 let od tragické nehody Ludvíka Kalmy v octavii: Vražda, nebo nešťastná náhoda?
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Tento týden uplynulo třicet let od nehody předsedy představenstva mladoboleslavské automobilky Škoda Ludvíka Kalmy. Ten zemřel ve zbrusu nové Octavii SLX 1.8 20V. Střet s kamionem kousek od Českých Budějovic možná ale nebyl nehodou.
Konstruktér Petr Hrdlička, který stojí za modelem Favorit, se na podzim 1996 rozhodl opustit Škodovku. Jeho německý šéf mu řekl, že pro něj momentálně nemá žádnou práci. To, že by Hrdlička šel jinam, ale nechtěl dopustit tehdejší předseda představenstva Škodovky Ludvík Kalma. Vzal Hrdličku v pátek 22. listopadu na oběd do pizzerie v Kosmonosích. Kalma a Hrdlička se znali roky. Kalma původně šéfoval českobudějovickému Jikovu, se kterým byl konstruktér v kontaktu při práci na favoritu. Budějovicím jako bydlišti zůstal Kalma věrný i během působení ve Škodě Auto a dojížděl. Služební audinu vyměnil nedávno za nejnovější auto z Boleslavi, a to Octavii SLX 1.8 20V, která byla vlastně jeho dítětem.
Hrdlička ve svých pamětech píše, že mu Ludvík, jak Kalmu označuje, na schůzce v italské restauraci nabídl setrvání ve vývoji. Měl dostat na starosti užitková vozidla.
Hrdlička kývl. Domluvili se, že hned v pondělí začnou řešit laminátové nástavby na nové možné pick-upy. Když ale Petr Hrdlička přijel po víkendu do práce, sekretářka mu oznámila, že Kalma měl nehodu a zahynul.
Dlouhá rovinka
Je neděle 24. listopadu 1996. Ludvík Kalma si zahrál tenis v Českých Budějovicích a odjíždí ze sportovní haly. U Horusic, to je vesnička vedle Veselí nad Lužnicí, byla dlouhá rovinka. Dnes tam vede dálnice D3, jede se souběžně se železniční tratí. Shodou náhod se na této trati o čtrnáct let dříve srazily dva vlaky, což si vyžádalo tři mrtvé.
Kalmovo „eselixo“ se řítí rychlostí zhruba 160 km/h. Jde o testovací auto, které tehdy mohlo jet takto rychle legálně. Předjíždí Peugeot 405. Z Horusic vyjíždí kamion s kládami. Snaží se najet na hlavní, tedy silnici I/3, která je zároveň dálkovou trasou E55. Kvůli prasklé vzduchové hadici se ale návěsu zablokují brzdy. Souprava tak zatarasí hlavní cestu. Řidič nespustil výstražné blinkry, aby byla překážka už zdálky vidět. V tu chvíli se tmou řítí Kalmova oktávka. Kamion v cestě vidí na poslední chvíli. Vlítne do klád a je na místě mrtev. Zezadu se navíc ještě přiřítí peugeot, který před malou chvílí předjel. Řidič tohoto auta ale viděl Kalmova brzdová světla a začal brzdit dřív, takže z nehody vyvázl bez zranění.
Mohlo by se zdát, že šlo jen o dopravní nehodu. Jenže jsou tu indicie ukazující na to, že to mohlo být jinak. Kalma možná vadil, a tak musel být odstraněn. Třeba si řeknete, že je to nějaká konspirační teorie. Jenže jak ukazuje jedna velmi důkladně zpracovaná reportáž, nelze úplně vyloučit, že nešlo o vraždu!
Smrt na E55
K osudnému střetu došlo krátce po osmé večer. Nákladní vozidla těžší než sedm a půl tuny a vozidla nad tři a půl tuny s přívěsem či návěsem ale v neděli, a platilo to i v roce 1996, smí na silnice až od deseti večer. Tahač s kládami tedy neměl ve 20 hodin na silnici co dělat. Řidič prý chtěl jet dřív, aby stihl nakládku na autovlak, který vozil kamiony z Nemanic u Českých Budějovic do Rakouska. Jak ale zjistili reportéři německého týdeníku Der Spiegel, třiapadesátiletý český řidič scanie s italskou poznávací značkou neměl na ten den rezervované na autovlaku místo. Protože spoje byly plné dlouho dopředu, nešlo se na ně bez rezervace dostat.
Zatímco Kalmovu sešrotovanou oktávku si policie odvezla na zkoumání, kamion se mohl vrátit na dvůr firmy, odkud vyjel. Znalec se na brzdy přijel podívat až druhý den, celkem 16 hodin po nehodě. Čas na případnou manipulaci a vytvoření závady? Tuto otázku si v článku Smrt na E55 položil pár měsíců po bouračce novinář Helmar Büchel.
Němečtí reportéři tehdy vyzpovídali i jistého pana Zedníka, který vše sledoval ze zahrady u silnice. Jeho svědectví ale policie nevyužila. Řidič peugeotu i další svědci popsali, že na místě střetu bylo několik lidí s mobilními telefony, což v roce 1996 nebylo běžné. Než přijela policie, tak se tito neznámí vypařili. Kriminalista Ivo Dvořák případ uzavřel s tím, že šlo o nehodu. Podle Spiegelu (text vyšel v čísle 8 roku 1997) policie vlastně ani nebrala v potaz, že by mělo jít o úmyslný trestný čin.
Možná se ptáte, proč by chtěl někdo Kalmu odstranit.
I na to nabídl Spiegel odpověď. Mohl být nepohodlným svědkem v úplatkářské aféře týkající se stavby nové lakovny firmou ABB ve Škodovce. Tato aféra „praskla“ na jaře 1997 a propírala se na stránkách novin. Kalma jako předseda představenstva mohl být velmi důležitým svědkem v této kauze.
Efko
Kalma měl na své oktávii registrační značku s písmenem F, která dodnes označuje testovací vozy. Písmeno F je pozůstatkem československé federace, kde tyto speciální značky byly přidělovány federálními orgány. Značky s „efkem“ se začaly používat v roce 1984.
Až do podzimu 1997 mohly takto označené vozy mimo obec jezdit neomezenou rychlostí. Po Kalmově nehodě se v médiích začalo řešit, jak je to možné, že „efkaři“ smějí překračovat rychlost. Možná by debata utichla a řidiči testovacích aut by o výsadu jezdit mimo obec neomezenou rychlostí nakonec nepřišli.
Jenže 18. srpna 1997 se na dálnici D5 vyboural také s „efkem“ na značce tehdejší generální ředitel Benziny Josef Stanislav. Ten měl víc štěstí než Kalma. Ze svého zdemolovaného BMW po karambolu vystoupil zcela nezraněn a po chvíli přesedl do náhradního auta, též BMW a též opatřeného značkou s písmenem F.
Tato nehoda se ale také mediálně rozmázla. Vysvětlení Josefa Stanislava, proč jel po dálnici v dešti rychleji, než bylo tehdy povolených 110 km/h, znělo, že směl, protože testoval nová paliva. Na voze měl testovací registrační značku.
Jak ale vypátraly tehdejší Hospodářské noviny, testovacími jezdci byli tou dobou i šéfové jiných velkých podniků. Motivace byla zřejmá: možnost jezdit mimo obec neomezeně rychle. Jenže tato výhoda skončila 1. říjnem 1997. Neomezenou rychlost zakázala novela, která tehdy navíc snížila pro všechny rychlost v obci ze 60 na 50 km/h.
Ludvík Kalma
- 9. října 1941, České Budějovice, † 24. listopadu 1996, Horusice
- Po maturitě nastoupil v roce 1960 do českobudějovického Motoru Jikov. Po strojařině na vysoké škole v Plzni se do Motoru Jikov vrátil.
- V Jikově Kalma stoupal na stále vyšší pozice, roku 1978 se stal technickým náměstkem, v roce 1986 povýšil na ředitele. Tím zůstal i po revoluci. V roce 1991 přesídlil do Škody, kde měl na starosti mimo jiné i sbližování s německým vedením VW.
- Kalma byl taky poradcem prezidenta Václava Havla a místopředsedou Svazu průmyslu a dopravy.
- Prezident Miloš Zeman mu 28. října 2014 udělil in memoriam medaili Za zásluhy I. stupně. V Mladé Boleslavi je po něm pojmenována ulice. Nese ale trochu krkolomné jméno: třída Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera.
Nehody slavných
Pokud vás zajímají i další nehody zajímavých a známých osobností a ještě nemáte knížku Nehody slavných, můžete si ji objednat na webu ikiosek.cz. Knížka vyšla letos na jaře a popisuje nehody automobilových a motocyklových konstruktérů, třeba autora velorexu Františka Stránského nebo závodníka Gustava Havla. K tomu nechybí ani nehody celebrit, jako byli James Dean nebo lady Diana. Z těch méně tragických tu jsou třeba karamboly Karla Gotta.
Zdroj: Svět motorů