400 litrů na kilometr? Pásový transportér NASA slouží přes 50 let
I v éře digitálních technologií občas potřebujeme poctivé ocelové svaly. Pásový přepravník Crawler-Transporter 2, padesátiletý veterán s novým srdcem, opět dokázal na svých bedrech dopravit k odpalovací rampě náklad těžší než patnáct Soch svobody.
Příběh tohoto mechanického behemota se začal psát už v roce 1963 v Ohiu, kdy inženýři navrhli stroj schopný pohnout nejtěžšími předměty světa. Od té doby se jeho siluety staly neodmyslitelným symbolem Kennedyho vesmírného střediska, kde nejprve sloužily programu Apollo a později tři desetiletí věrně převážely raketoplány.
Aktuální použití pro misi Artemis I je však výsledkem rozsáhlé modernizace, kterou prošel konkrétně exemplář označovaný jako CT-2. Aby si poradil s novou raketou SLS, museli technici kompletně přepracovat jeho vnitřnosti, vyměnit ložiska za odolnější a posílit konstrukci tak, aby zvládla o padesát procent vyšší zátěž než původní návrh z šedesátých let.
Fascinující je zejména preciznost, s jakou se tento kolos o velikosti baseballového vnitřního pole pohybuje. Na své osm hodin trvající pouti k rampě 39B udržuje CT-2 náklad v naprosté rovině díky sofistikovanému hydraulickému systému. Ten musí neustále vyrovnávat sklon terénu, protože každá odpalovací rampa stojí na vrcholu umělého kopce.
Inženýři během přesunu bedlivě sledují vibrace a rychlost omezují tak, aby raketa zažila tu nejhladší možnou jízdu, což v praxi znamená tempo kolem kilometru a čtvrt za hodinu. Stroj s nádrží na téměř 19.000 litrů nafty se plazí krajinou a každých deset metrů spálí přibližně tři až čtyři litry paliva.
Rakety samotné se crawler ani nedotýká, pouze podpírá mobilní vypouštěcí plošinu. To z něj dělá univerzálního dělníka schopného i v budoucnu vozit jakákoli další plavidla bez nutnosti dalších úprav. NASA tak v tomto stroji našla pomocníka během éry pionýrských letů na Měsíc i pro plánované cesty k Marsu.
Ačkoli CT-2 vypadá jako relikt minulosti, jeho současná kapacita přes 8100 tun z něj stále dělá nejsilnější transportér svého druhu na světě. Po včerejším úspěšném startu se tento obr nyní pomalu vrací na své parkoviště, kde bude pod ochranou plachtou čekat na další příležitost.
CT-2 má své méně známé, ale téměř identické dvojče s označením CT-1. Oba stroje vznikly současně pro program Apollo, ale jejich cesty se časem rozdělily. Pásovec CT-1 zůstal v konfiguraci bližší staršímu návrhu pro raketoplány, CT-2 prošel zmiňovaným posílením, které zahrnuje i masivnější hydraulické válce o průměru 58 centimetrů. CT-1 dnes slouží pro lehčí úkoly, CT-2 zůstává jediným svalovcem schopným unést plnou váhu nové měsíční rakety.
|Technické údaje: NASA Crawler-Transporter 2
|Hmotnost (bez nákladu)
|cca 2 700 tun
|Max. hmotnost s nákladem
|až 9 000 tun
|Délka × šířka
|cca 40 × 35 m
|Výška
|cca 6 až 8 m
|Max. rychlost (bez nákladu)
|cca 3,2 km/h
|Rychlost s nákladem
|cca 1,6 km/h
|Spotřeba paliva
|až 400 l/km
|Palivová nádrž
|cca 19 000 litrů
|Spalovací motory
|2× V16 diesel (ALCO 251C)
|Celkový výkon
|cca 4 000 kW
|Princip pohonu
|diesel-elektrický (jako lokomotiva)
|Generátory
|2× AC generátor (napájí trakční motory)
|Trakční motory
|16× elektromotor
|Počet pásů
|4 (každý 57 článků)
|Šířka jednoho pásu
|cca 2,3 m
|Řízení
|nezávislé řízení každého pásu
|Vyrovnávání platformy
|hydraulický nivelační systém
|Rok uvedení do provozu
|1965
Zdroje: NASA