7 aut, která automobilky zařízly těsně před uvedením do prodeje. Opravdu to bylo nutné?
Ve světě, kde automobilky oznamují a následně ruší plánované elektromobily, by se mohlo zdát, že si nemůžeme být příchodem nového modelu jisti, dokud ho neuvidíme fyzicky stát na prodejní ploše. V minulosti tomu tak nebývalo.
Dříve se automobilky často vytasily s bizarními nebo alespoň velmi odvážnými koncepty, u kterých bylo jasné, že se do výroby určitě nedostanou. Jelikož ale takový koncept je velmi drahý a jeho použití značně omezené, postupem času ty nejšílenější kreace zůstaly vyhrazené pro představení významných změn celé modelové řady, změnu designového směřování automobilky nebo propagaci nových technologií.
Mnohem častěji v poslední době narazíme na koncepty, které až na drobné detaily odpovídají autu představenému o několik měsíců později. Byly doby, kdy na takovém konceptu automobilka nahradila zrcátka kamerami, obula jej na kola o zbytečně velkém průměru a použila v interiéru materiály, které pro sériovou výrobu byly příliš drahé či výstřední.
I tyto rozdíly se však v poslední době smývají a rozeznat koncept od sériového vozidla už dnes chce hodně pozorné oči. Párkrát se však i před zdrženlivým přístupem k elektromobilitě stalo, že automobilka představila vůz v sériové výrobě, spustila objednávky, ale nakonec prodej modelu z různých důvodů zrušila. Pojďme se na pár takových případů podívat.
Finanční problémy
V moderní historii byl nejznámějším případem ultraluxusní dvoudveřový Range Rover SV Coupé, který představila v roce 2016 divize SVO. Mělo vzniknout 999 kusů s motorem 5.0 V8 přeplňovaným kompresorem a cenovka přesahovala v přepočtu 7 milionů korun. Kupodivu zrušení nezapříčinil nedostatek movitých zájemců, ale finanční problémy samotné divize SVO a koncernu Jaguar Land Rover, který v roce 2018 dosahoval ztrát v řádech miliard dolarů.
Spolu s modelem SV Coupé bylo zrušeno také uvedení modelu Land Rover Discovery SVX, který měl být terénní verzí na způsob verze Raptor automobilky Ford. Pod kapotu měl dostat stejný výkonný benzinový motor V8 s výkonem 386 kW a točivým momentem 625 Nm. Na rozdíl od Range Roveru nebyl v modelu Discovery nikdy předtím k dispozici.
Verze SVX navíc slibovala všemožné terénní vymoženosti včetně aktivní hydraulické kontroly náklonu a aktivní středové a elektronické zadní uzávěrky diferenciálu. Samozřejmostí byla vyšší světlá výška, větší kola s terénními pneumatikami a přídavná světla na střeše.
Nezpůsobilá pro autobahn
Opel vždy stavěl auta tak, aby odpovídala vysokým standardům provozu na německých silnicích. Když zabředneme hluboko do historie automobilky, najdeme model Diplomat V8, který v roce 1965 zprášil leckteré sportovní auto díky zabudování „small-block V8“ původem od General Motors. Od jeho výroby se však po 5 letech upustilo a další naději na osmiválec pod kapotou dostal Opel až po úspěchu modelu Lotus Omega A (známějšího jako Lotus Carlton).
Na něj chtěla automobilka navázat zabudováním osmiválce původem z páté generace Chevroletu Corvette do manažerského sedanu Omega B. Technicky šlo o docela náročný úkol, který vyústil v nutné použití čtyřstupňové automatické převodovky.
Vůz byl představen v roce 1999 a o rok později měl být uveden do prodeje. Vše vypadalo dobře do doby, než se Opel rozhodl auto podrobit pro Evropu důležitému testu, kterým je delší provoz ve vysokých rychlostech na německé dálnici.
Opel Omega V8 |
Při vysokých otáčkách zvolená automatická převodovka nefungovala, opakovaně se lámal tzv. flex plate, který spojuje motor s hydroměničem automatu. Vzhledem k omezenému místu a technické náročnosti použití jiné převodovky jsme se tak nakonec osmiválcového opelu nikdy nedočkali.
Na úkor Alpine
Není den, kdy bychom s láskou nevzpomínali na skvělé francouzské hot-hatche. Ať už se podíváme do devadesátých let na legendární Peugeot 205 GTi, na přelom milénia na bláznivé Clio V6, nebo do nedávné historie na famózní clio RS s atmosférickým dvoulitrem a přesnou manuální převodovkou, svého favorita si ve Francii najde skoro každý.
RenaultSport však právě třetí generaci clia RS nahradil čtvrtou generací, která kromě přeplňovaného motoru přišla výhradně s automatickou převodovkou EDC. V plánu však byla jeho ultimátní verze RS16, která využívala dvoulitrový motor o výkonu 214 koní známý z většího modelu Mégane 275 Trophy-R a především jeho manuální převodovku.
Rozšířené clio však nakonec muselo ustoupit výrobě modelu Alpine A110 z důvodu produkční kapacity továrny ve francouzském Dieppe. Clio R.S.16 nebylo nikdy oficiálně potvrzeno pro výrobu, avšak prototyp, kterým se svezli někteří novináři v roce 2016, vypadal připravený do produkce. Oproti standardnímu cliu Trophy byl o 6 centimetrů širší a používal zadní nápravu z rally verze R3T.
S Alpine A110 souvisí ještě jedno představené auto, které se do výroby nakonec nedostalo. Je jím Caterham C120, který měl být vyvíjen společně s francouzským sportovním autem, ale britská automobilka brzy zjistila, že na financování takto velkého projektu zkrátka nemá dostatečný kapitál. Civilizovaného caterhamu jsme se tak nikdy nedočkali.
Naživu díky fanouškům
Existují vozy, které bychom si přáli, aby se do výroby dostaly, ale většinou jsou od ní velmi daleko. Napadá mě třeba koncept dvoudveřového kupé Tudor postaveného na základě první generace škody Superb. Jedním takovým byl i nástupce oblíbeného Saabu 9-5 Sportcombi, který byl postaven na základech Opelu Insignia.
Nádherný design se po představení liftbacku ukázal také v praktičtější karoserii kombi. Před oznámením krachu automobilky se stihlo vyrobit pouze 27 funkčních předprodukčních vozů (některé zdroje uvádějí kolem třiceti) mezi roky 2011 a 2012.
Ty můžete s trochou štěstí potkat i na cestě, ačkoli se do sériové výroby vůz nikdy nedostal. Skalní fanoušci značky totiž model 9-5 NG SportCombi dokázali přihlásit k provozu na pozemních komunikacích. Dva kusy dokonce našly cestu do České republiky. Jeden exemplář je v červené barvě s automatickou převodovkou, druhý v černé s manuální skříní.
Saab 9-5 SportCombi |
Poloviční „úspěch“
Skomírající Lancia v Evropě kolem roku 2010 částečně přežívala díky prodeji produktů značky Chrysler pod historickými názvy s velmi mírně změněným designem a evropštějšími motory. V roce 2011 se představil model Flavia, který měl ve verzi kabriolet a sedan přijít hned půl roku po představení na prodejny.
Skutečně se tak stalo. Místo Chrysleru Sebring přišel za oceánem nový Chrysler 200 a evropský trh dostal prakticky totožný model s drobnými změnami a logem Lancie. Flavia přišla na trh ve verzi s plátěnou střechou, ale sedanu jsme se nikdy nedočkali. Ani kabriolet nepřinesl prodejní úspěch a vyráběl se jen něco málo přes jeden rok, rozhodnutí nenabízet v Evropě sedan vůbec tak nejspíš bylo správné.
Někdy to nejde
V poslední době přibývá představených automobilů, jejichž vývoj a výroba je ukončena dříve, než se dostanou k zákazníkům. Článek byl inspirován nedávným oznámením společnosti Honda o zrušení vývoje několika elektromobilů série 00, u kterých už běžela výroba předprodukčních kusů.
V historii je však mnoho případů, kdy automobilka něco oznámí a po důkladném zvážení finanční situace, technologické náročnosti nebo tržních trendů projekt zruší. Aby ale došlo ke zrušení modelu, který je už vyvinutý a připravený na sériovou výrobu, to tak časté nebývá. Zapomněli jsme na nějaký takový?
