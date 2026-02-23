7500 kilometrů po Brazílii? Pro Porsche 911 Dakar žádný problém
Brazilská rodina vyměnila komfort domova za prach a bláto nejnáročnější jihoamerické rallye. Jako vůbec první v historii soutěže zvládli trasu projet s vozem značky Porsche.
Pro své dobrodružství si brazilská rodina vybrala vůz Porsche 911 Dakar. Vydala se s ním na Rally dos Sertões, která si za dobu své 33leté existence vysloužila označení nejnáročnějšího závodu v Jižní Americe. Inspiraci k jejímu vzniku v roce 1993 dal legendární závod Paříž–Dakar a Faraonova rallye v Egyptě.
Rally dos Sertões využívá krásné přírody země o velikosti kontinentu a zároveň všech jejích nástrah. Kromě oficiálních závodních kategorií nabízí také expediční kategorii pro dobrodružnou veřejnost, a právě tam bychom na posledním ročníku našli rodinu Piotto Vogt.
Zatímco závodní jezdci sedlají značně upravené vozy, které často ani nepřipomínají běžné modely, expediční kategorie se můžete zúčastnit s vhodným autem i vy. S Porsche to do nynějška nikdo nezkusil, i když popularita využití modelu Cayenne na nezpevněných cestách roste.
Na terén připraveno
Brazilská rodina se však rozhodla zkusit trasu projet s modelem 911 ve speciální verzi Dakar. Proč by měl být vhodný? V porovnání s Porsche 911 Carrera se sportovním podvozkem má verze Dakar především o 50 milimetrů vyšší světlou výšku.
Zhruba 40 milimetrů díky přepracovanému odpružení a dalších 10 díky použitým terénním pneumatikám. Dakar navíc oproti standardním typům 911 dokáže kromě přední nápravy o 30 milimetrů zvednout také tu zadní, což vyústí v maximální světlou výšku 191 milimetrů – o šest milimetrů více než SUV Macan bez vzduchového podvozku.
K tomu přidejte standardní řiditelnou zadní nápravu, větší zdvih kol a měkčí nastavení tlumičů, nebo možnost v nejvyšším režimu podvozku jet až 170 km/h. Pro nezpevněné cesty je model 911 Dakar navíc vybaven nerezovými plechy pro ochranu podvozku a černým oplastováním kolem celého vozu.
„Porsche 911 Dakar je vozidlem s nejširším spektrem schopností v segmentu sportovních vozidel,“ řekl generální manažer vývoje modelu Achim Lamparter. Výrok mohou potvrdit také manželé Susele a Fredy Piotto Vogt, kteří výběru vozidla na svou náročnou trasu vůbec nelitovali.
Když hned za startem s dakarem bez větších problémů překonali první řeku, uvědomili si, že zvolili dobře. Dakar následně zvládl ujet 3482 kilometrů dlouhou trať brazilskou divočinou bez zaváhání. Navíc posádce sloužil po celou dobu také jako hotel, jelikož na střeše vezli expediční stan.
Možná namítnete, že necelých 3500 kilometrů náročných cest není dříve zmíněných 7500 km. Krása a všestrannost modelu Dakar však spočívá zejména v možnosti na odlehlá místa také pohodlně dojet po svých.
Manželé svou cestu začali ve více než 1200 kilometrů vzdáleném městě Campo Largo. Cíl v Marechal Deodoro znamenal úspěch v rámci expedice, domov byl však ještě vzdálenější, než na jejím počátku. Ve dvou týdnech tak s dakarem manželé urazili 7440 kilometrů po silnicích i v náročném brazilském terénu.
Vracíme se k obrovskému spektru schopností, které model 911 Dakar nabízí. V každodenním životě s ním manželka Susele jezdí na nákupy, do práce a někdy jej prý využívá i na přepravu materiálů. „Kupujeme auta, abychom v nich jezdili. Jde o dynamiku, pocit a zážitek z jízdy v Porsche do práce každé ráno,“ dodává manžel Fredy.
Porsche 911 Dakar ale především používají k cestám, pro jaké bylo vyvinuto. První cesta s modelem zavedla manželský pár nejprve na Praia do Cassino, nejdelší pláž na světě s délkou 220 kilometrů. Z ní se hned vydali prozkoumat krásy Uruguaye. Pravidelně se také účastní akcí Porsche Experience včetně kempování v Namibii.
„Milujeme pocit sounáležitosti s touto značkou. Máme pocit, že jsme součástí něčeho výjimečného,“ říká Fredy. Nyní se stali vůbec prvními, kdo projel s vozidlem stuttgartské automobilky náročnou trasu Rally dos Sertões. Bravo!
Zdroje: Porsche, Christophorus, Rally dos Sertões