Abarth obrací kurz. Elektromobily netáhnou, ve hře je ostrá panda
Italská značka Abarth, sportovní odnož Fiatu, stojí na rozcestí. Po odvážném přechodu na čistě elektrickou nabídku v Evropě nyní zvažuje návrat ke spalovacím motorům. Očekávaný prodejní boom se nedostavil a zákazníci dávají najevo, že jim v nových modelech něco zásadního chybí.
Dnes Abarth prodává výhradně elektrické modely, konkrétně ostré verze malého Fiatu 500e a většího crossoveru 600e. Jenže realita prodejů za očekáváním citelně zaostává. Po přechodu na čistě elektrickou nabídku se registrace značky napříč Evropou propadly o vyšší desítky procent. Značka, která ještě nedávno těžila z obliby benzinových žihadélek typu Abarth 595, zatím nedokázala elektrickými modely navázat.
Potíže Abarthu zároveň odrážejí širší přehodnocení v rámci samotného Fiatu. Také ten totiž narazil na slabší poptávku po některých elektromobilech a začal hledat flexibilnější řešení. Příkladem budiž nejnovější generace Fiatu 500, původně navržená čistě jako elektromobil, kterou automobilka dodatečně upravila tak, aby mohla využívat i hybridní pohon.
Zvěsti o ostré pandě
Podobně variabilní je i loni uvedený model Grande Panda. Ten vznikl na cenově dostupné platformě a podle trhu se nabízí s benzinovým, hybridním i plně elektrickým pohonem. Právě tato variabilita otevírá nové možnosti, včetně návratu sportovně laděných verzí Abarth.
Podle zatím neoficiálních informací Abarth pracuje právě na ostřejší variantě Grande Pandy. Projekt zatím nemá definitivní zelenou pro sériovou výrobu a automobilka neprozradila ani technické detaily, včetně toho, jaký typ pohonu by případný model využíval. V zákulisí se ale čím dál hlasitěji mluví o tom, že návrat k benzinu je reálnou variantou.
Šéf evropského Abarthu a Fiatu Gaetano Thorel naznačil, že značka chce navázat na své kořeny a nabídnout „něco navíc“. Nejde přitom jen o výkon. Klíčovou roli hrají emoce. Dlouholetí fanoušci totiž nepostrádají jen rychlost, ale i charakter, zvuk motoru a možnost vnímat auto všemi smysly. Abarth se tak ocitá v situaci, kdy musí najít rovnováhu mezi moderními technologiemi a vlastní identitou.
Auta moderní, ale zájem vlažný
Tento postoj není ojedinělý. Podobně nedávno zareagovalo i Lamborghini, které ustoupilo od plánů na vlastní elektromobil. Podle šéfa značky Stephana Winkelmanna by pokračování projektu bylo riskantní, protože zájem klientely o čistě elektrické supersporty výrazně ochladl. Dokonce natolik, že by se vývoj mohl proměnit v nákladný experiment bez reálné návratnosti.
První elektrické modely Abarthu jsou přitom velmi zajímavou demonstrací know-how divize Stellantis Motorsport, která stojí i za monoposty formule E. Zejména vrchol nabídky v podobě Abarthu 600e Scorpionissima nám vyrazil dech. Jasně, cenovka přes 1,2 milionu je vysoká a při ostřejší jízdě umí dojezd spadnout klidně ke 200 kilometrům, ale jinak jde o skutečně působivý sportovní kompakt. Kombinuje komfort s rychlostí, má samosvorný diferenciál, pořádné brzdy, poctivé sportovní sedačky a výkon 207 kW, který působí ještě ostřeji, než jak vypadá na papíře.
