Absolutní přednost chodců neexistuje. Chodci si za fatální následky často mohou sami
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Neustále čteme o tom, že řidiči zaviní nejvíce nehod na silnicích. Pokud se ale podíváme podrobněji na policejní data fatálních následků, zjistíme, že druhou nejčastější obětí tragických nehod jsou chodci. Mnohdy vlastní vinou.
Mnozí z nás mají ještě v paměti letošní nehodu, kdy v pražské Bělohorské ulici v Praze srazila tramvaj desetiletou školačku. Přecházela ulici se sluchátky na uších, což je zlozvyk dnešní doby. Logicky nemohla blížící se tramvaj slyšet.
Když jsme se ponořili do policejních statistik hlouběji, zjistili jsme, že za posledních deset let zemřelo na tuzemských silnicích skoro tisíc chodců. Téměř polovina z nich vlastní vinou.
Policie Světu motorů potvrdila, že mezi nejčastější chyby chodců při přecházení patří nepozornost, nerozhlédnutí se a náhlé vstoupení do vozovky.
Absolutní blbost
Nikdo v naší redakci vlastně neví, kde se mezi lidmi vzala informace o tom, že v České republice mají chodci absolutní přednost. I našemu reportérovi na Vinohradské ulici při cestě z práce najednou vstoupila do vozovky paní, která po zastavení auta hudrovala, že má vlastně na přechodu absolutní přednost. Zákon sice řidičům ukládá povinnost chodce „neohrozit a neomezit“, pokud již přechází nebo se zjevně chystá přecházet po přechodu pro chodce, to ale neznamená, že chodec může slepě vkročit do silnice. I on je účastníkem silničního provozu a musí dodržovat jasná pravidla. „Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali ji stihne přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy,“ vysvětlil pravidla šéf BESIPu Tomáš Neřold.