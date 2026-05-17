Absurdní? Land Rover nebude bránit Číňanům v evropském prodeji aut jeho vlastní značky
Dynamika mezi západními a čínskými automobilkami se v poslední roky zásadně změnila. Dobře to ukazuje spojenectví JLR a Chery na projektu značky Freelander. Čínská strana je zde totiž zjevně tou silnější.
Minulý měsíc byla v Číně představena nová značka Freelander. Jméno si bere z bývalého nejlevnějšího modelu Land Roveru a vznikat bude ve spolupráci Chery a britské automobilky JLR, tedy Jaguar Land Rover. Smysl tedy dávala i informace o přípravě aut pro export, kde se Freelander zařadí v hierarchii JLR pod značky Land Rover i Jaguar.
Situace ale není tak přímočará, jak se mohlo zdát, a spolupráce je velmi jednostranná, jak se ukázalo v rozhovoru britského Autocaru. Na otázku, zda JLR udělí automobilce Chery požehnání k prodeji modelů Freelander na evropském trhu, odpověděl šéf JLR P.B. Balaji, že „je to auto Chery“ a JLR je „nechá, aby se rozhodli sami“.
Dále dodal: „Vůz se bude zpočátku prodávat především v Číně, a poté se budou muset sami rozhodnout o svých plánech na jeho uvedení do zbytku světa. Z naší perspektivy je naší úlohou zajistit, aby design byl v souladu s tím, co JLR reprezentuje, a poté už je to zcela jejich dítě.“ Právě design je na nové značce jedinou zodpovědností JLR, technický vývoj, výrobu i prodej už zajišťuje Chery. Název Freelander sice JLR stále patří, Číňanům jej ale licencuje.
Na dotaz na potenciální kanibalizaci vozů JLR Balaji uvedl, že nemá obavy. „Cenové pozice Freelanderu a naše cenové hladiny jsou odlišné,“ vysvětlil. „Nabídka produktů je také jiná, takže se nedomníváme, že bychom si navzájem konkurovali. Vnímáme to tak, že společně bychom měli trh rozšiřovat. Nechme tedy na nich, jak se rozhodnou tuto hru hrát.“ Že by se modely Freelanderu objevily u dealerů Land Roveru, jak se původně spekulovalo, je tedy mimo hru.
První představený model Freelander 8 má přitom do původního „levného“ modelu vyráběného od 90. let daleko. S délkou přes 5,1 metru je větší než všechny Land Rovery s výjimkou Defenderu 130 a prodloužené verze Range Roveru. Jakožto čínský produkt jistě nebude tak drahý, ale pořád jde o hybrid a elektromobil, tudíž cenami se jistě přiblíží levnějším Land Roverům.
Auto navržené pod taktovkou designéra Gerryho McGoverna bylo vyvinuto v Číně s technikou od Chery. Znamená to platformu E0X, kterou používají „prémiovější“ modely a značky této automobilky. Jistotou je elektrická verze, která by ve vrcholné verzi měla nabídnout tři elektromotory a výkon 412 kW. Dostane také 800V architekturu a cell-to-pack baterii CATL Freevoy s nabíjecím výkonem až 360 kW.
Kromě toho ale bude také varianta se sériovým hybridem a velkou baterií, která jako generátor využije přeplňovanou patnáctistovku z vlastního vývoje Chery. Později se má objevit také plug-in hybridní varianta s paralelním hybridem. Obě tyto varianty dostanou kromě spalovacího motoru dva elektromotory a s pohonem všech kol se počítá vždy.
Auto je od počátku plánováno jako globální model a ještě letos začne prodej i na exportních trzích. Prvními budou sice země Blízkého východu, hned nato má ale následovat i Evropa. Generální ředitelka značky Freelander, Wen Fei, již dříve uvedla, že jakékoli vozy exportované do Evropy nebudou pouze upravenými modely pro čínský trh, ale půjde o specifické deriváty navržené na míru požadavkům jednotlivých trhů.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Freelander, zdroj videa: Auto.cz