ABT mimo svět aut? K výročí vznikla ostrá MV Agusta Brutale 1000 za milion
Německý úpravce z Kemptenu sáhl místo Audi nebo Lamborghini po italské motorce. Limitovaná MV Agusta od ABT dostala karbonové díly, rudé detaily a výkon až 208 koní.
Tuningovou společnost ABT Sportsline známe zejména pro její upravené vozy koncernových značek Audi, Cupra, Lamborghini, Seat, Škoda a Volkswagen. Při příležitosti oslav nadcházejícího 130. výročí historie společnosti, která se z původní rodinné dílny v Kemptenu vypracovala mezi nejznámější evropské úpravce a motorsportové značky, si připravila mimořádný projekt.
Člověk by řekl, že když je orientovaná na koncernové značky, vybere si nějakou z nich, třeba Audi nebo Lamborghini. Místo auta ale sáhla po motorce a ne, není to Ducati. Pro výroční model si došla k italské MV Agustě a vybrala si „naháče“ Brutale 1000. To je zajímavé, protože ABT nemá s touto značkou žádnou historickou spojitost.
Že jde o něco speciálního, je vidět na první pohled. Úpravce zvolil černý lak podpořený 19 komponenty vyrobenými ze spleteného karbonového vlákna. Mezi nimi je například kryt airboxu a přední spoiler. Agresivní dojem navozují sytě rudé detaily a polepy kryté vrchní vrstvou čirého laku. Na pravé straně se pod nádrží nachází italská vlajka, na levé zase logo ABT. Detaily jako semišové sedlo se šestiúhelníkovým prošíváním nebo kryt zadního kola odkazují na inspiraci sportovními automobily.
Změny nejsou pouze vizuálního charakteru. Úpravce naladil také litrový čtyřválec se standardním výkonem 148 kW (201 k). Dostal novou vačkovou hřídel, optimalizované převodové poměry a nový management řízení. Vše má posílit agilitu, odezvu i celkovou svižnost motorky.
Zájemci o ještě ostřejší provedení mohou sáhnout po závodním paketu, který zvýší výkon na 153 kW (208 k). Skládá se z naladěného výfuku Arrow a nového mapování výfukových plynů. Pocit jistoty dodává odpružení Öhlins spolu s přední vidlicí Nix EC a vinutým tlumičem vzadu. Při nájezdu do zatáčky se můžete spolehnout na třmeny Brembo Stylema a plovoucí brzdové kotouče.
V odkazu na výročí vznikne pro celý svět pouze 130 kusů. Výroba odstartuje v posledním čtvrtletí tohoto roku s doporučenou cenou v přepočtu 995.000 Kč. Každý majitel obdrží k motorce certifikát a plachtu v designu ABT. Objednávky jsou otevřené u oficiálních prodejců MV Agusta.
Zdroj: ABT Sportsline, Motor 1, MV Agusta I Video: ABT Sportsline